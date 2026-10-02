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Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз

„Тези бедни деца са били сами у дома в продължение на три дни? Смятам, че има основателни основания за обвинение в пренебрегване на децата. Можем само да сме благодарни, че нищо друго не се е случило с тях“, каза съдията от окръжния съд в Маями-Дейд Минди Глейзър

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 октомври 2026, 12:31
Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз
Източник: iStock/GettyImages

М айка на 29 години от Южна Флорида, обвинена, че е оставила четирите си малки деца, включително 2-месечно бебе, сами у дома за три дни, докато е била на круиз, беше пусната от затвора под гаранция във вторник вечерта.

Натали Белизер излезе от корекционния център „Търнър Гилфорд Найт“ преди 21:00 ч., покривайки лицето си, след като забеляза камерите пред сградата. Белизер беше арестувана веднага след слизането си от круизния кораб и срещу нея са повдигнати четири обвинения за пренебрегване на родителски грижи.

По-рано във вторник тя се яви на изслушване за гаранция пред съдията от окръжния съд в Маями-Дейд Минди Глейзър, която изрази пълно недоумение, докато преглеждаше обвиненията. „Това просто не може да си го измисли човек. В доклада се казва, че е отишла на круиз и е оставила децата си сами у дома“, каза Глейзър, цитирана от CBS News

Според доклада за ареста Белизер е трябвало да остави децата в дома на баба им, преди да замине за круиза, но според информациите така и не го е направила.

„Тези бедни деца са били сами у дома в продължение на три дни? Смятам, че има основателни основания за обвинение в пренебрегване на децата. Можем само да сме благодарни, че нищо друго не се е случило с тях“, каза Глейзър. 

Служебният защитник на Белизер заяви пред съдията, че тя отрича обвиненията. „Съдия, г-жа Белизер отрича тези обвинения“, каза адвокатът.

„Естествено, че ги отрича“, отговори Глейзър. Съдията изглеждаше особено обезпокоена от възрастта на най-малкото дете.

Бебето е родено през юли тази година. Кой оставя бебе само по такъв начин?“, каза Глейзър.

Според доклада за ареста на Белизер полицията в Норт Маями Бийч е влязла в апартамента на семейството, след като бащата на 2-месечното бебе е позвънил на телефон 911.

Видео от полицейските камери е запечатало момента, в който полицаите влизат в жилището, където разследващите твърдят, че са открили кърмачето и останалите три деца без възрастен наблизо. Четирите братчета и сестричета са били намерени заедно, криещи се в банята, съобщава полицията.

Бащата на бебето разказал пред разследващите, че е видял публикация в статус в WhatsApp от предишния четвъртък, която изглежда показвала покупка на билет за круиз с Carnival. Според доклада за ареста бащата заявил, че му е било казано, че децата ще бъдат под наблюдение, докато Белизер отсъства. Два дни по-рано обаче той се притеснил, че никой не се грижи за тях, и се свързал с властите.

По време на изслушването във вторник служебният защитник на Белизер поиска от съдията да вземе предвид досъдебните услуги и алтернативната гаранция, като подчерта, че обвиненията все още не са доказани. „Към този момент това е само обвинение. Тя отрича обвинението“, каза служебният защитник.

„Арестували са я при слизането от круизния кораб“, отговори Глейзър.

В крайна сметка съдията определи гаранция от 2500 долара по всяко от обвиненията и нареди на Белизер да няма никакъв контакт с децата, директно или индиректно. Наредено ѝ беше също така да не притежава огнестрелно оръжие, други оръжия или боеприпаси.

Белизер бършеше сълзите си по време на изслушването. „Успех, госпожо“, каза Глейзър, след като обяви условията за пускане под гаранция.

Белизер плати гаранцията и беше освободена във вторник вечерта. Очаква се Департаментът за децата и семействата във Флорида да започне разследване по случая.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: CBS News    
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