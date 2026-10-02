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Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Лондон уверява, че няма недостиг на гориво, докато Европа обсъжда освобождаване на аварийни запаси

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 октомври 2026, 14:02
Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%
Източник: IStock

Средната цена на дизела във Великобритания премина 2 паунда за литър за първи път, докато инфлацията в еврозоната се ускори до 3,8%, пише The Guardian.

Рекордът при горивото идва след силно поскъпване през последните седмици и на фона на опасенията около доставките на дизел за Европа.

Дизелът премина 2 паунда за литър

Нови данни на британската автомобилна организация RAC показват, че средната цена на дизела е достигнала 2 паунда за литър.

Това означава, че горивото е поскъпнало с 40,5% от края на февруари, когато литър дизел е струвал около 1,42 паунда.

Зареждането на резервоар от 55 литра вече струва 110,01 паунда, което е с 31,70 паунда повече спрямо края на февруари.

Предишният рекорд е бил около 1,99 паунда за литър през юни 2022 г.

Бензинът също е поскъпнал. Средната цена на литър безоловен бензин е достигнала около 1,75 паунда, или с приблизително 0,42 паунда повече спрямо началото на войната с Иран.

Според RAC при среден дизелов автомобил разходът за гориво вече излиза около 0,20 паунда на миля, което при 10 000 мили годишно означава около 2 020 паунда разход за гориво.

Великобритания уверява, че няма недостиг

Британското правителство се опита да успокои опасенията за доставките, след като Доналд Тръмп заплаши с ограничаване на американския износ на дизел.

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Министърът на транспорта Киър Матър заяви, че Великобритания разполага с разнообразни източници на гориво.

„Искам да уверя хората, че все още могат да отидат на бензиностанцията и да заредят дизел, защото доставките, с които разполагаме във Великобритания, по своята същност са устойчиви“, каза той.

По думите му дизелът за страната идва от различни източници.

Великобритания води разговори и с други европейски държави за евентуално освобождаване на аварийни запаси от дизел.

Британски министри са разговаряли с представители на Европейската комисия, Германия, Франция, Италия и Ирландия за възможността да бъдат използвани част от резервите.

Цената на дизела на едро в Европа падна рязко

Междувременно цената на дизела на едро в Европа се понижи значително.

Според данни, цитирани от The Guardian, основният европейски фючърсен договор за дизел е поевтинял с близо 6%, до около 1364 долара за тон, което се равнява на приблизително 185 долара за барел.

Спадът идва в момент, когато европейските държави са под натиск от американската администрация да освободят част от запасите си от моторни горива.

Защо дизелът поскъпна толкова

Поскъпването на автомобилните горива в Европа е по-силно от увеличението на цените на суровия петрол.

Причината е рязкото намаляване на производството в рафинерии, засегнати от войната в Близкия изток и от конфликта в Русия.

Преди войната в Украйна Русия е осигурявала между 10 и 15% от световните доставки на дизел.

Бензинът поскъпна с 10 евроцента за месец, но цените вече отстъпват

Още около 10% от световните доставки на дизел са преминавали през Ормузкия проток от държавите в Персийския залив, преди Иран да наруши движението през протока в отговор на американско-израелските атаки.

Петролът падна под 100 долара

В същото време цената на суровия петрол продължи да се понижава.

Brent отстъпи с около 2,7% до 99,54 долара за барел след съобщения, че износът на суров петрол през Ормузкия проток до голяма степен се е върнал към нивата отпреди началото на войната с Иран.

Продължаването на тази тенденция би помогнало за отслабване на инфлационния натиск.

Инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

На този фон инфлацията в еврозоната се е ускорила от 3,2% до 3,8%.

Това е най-високото ѝ равнище от септември 2023 г.

Икономистът на ING Берт Колийн посочва, че основният двигател на по-високата инфлация отново е енергията.

Според него, въпреки че цените на петрола остават под върховете от 2022 г. и тази пролет, цената на бензина Euro 95 вече е достигнала исторически максимум и оказва сериозен натиск върху инфлацията.

ЕЦБ може да изчака

Базисната инфлация е 2,5%, докато инфлацията при услугите е нараснала до 3,2%.

Германия отново намали акциза върху горивата: Бензинът и дизелът поевтиняват

Лале Аконер, глобален пазарен стратег в eToro, посочва, че инфлация от 3,8% прави по-строга политика на Европейската централна банка по-вероятна, но според нея съставът на поскъпването е важен.

Голяма част от ускорението идва от енергията, докато базисната инфлация е в рамките на очакванията.

Това според нея дава възможност на ЕЦБ да изчака, вместо да реагира незабавно.

Основният риск е енергийният шок да се прехвърли към заплатите, цените на услугите и ценообразуването на компаниите.

При инфлация в услугите от 3,2% и нарастващи инфлационни очаквания централната банка не може да разчита, че ефектът ще изчезне бързо.

Затова според анализа ЕЦБ вероятно ще запази по-твърд тон, въпреки че евентуално повишение на лихвите още през октомври остава несигурно.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: The Guardian    
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