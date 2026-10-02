България

Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна

"Казах, че е нерационално и недобро решение", заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 13:18
Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол
Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка
Държавата работи по електронен регистър за цените на храните

Държавата работи по електронен регистър за цените на храните
Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси
Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София
„Нямам фактическа връзка с престъплението“: Иван Петлешков с право на отговор

„Нямам фактическа връзка с престъплението“: Иван Петлешков с право на отговор
Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони

Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони
Опасни хапчета за отслабване водят до психоза и халюцинации, институциите мълчат

Опасни хапчета за отслабване водят до психоза и халюцинации, институциите мълчат

„Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което е сключил служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение“. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в парламента в отговор на въпрос на Цончо Ганев от „Възраждане“.

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

Ганев попита за предвидените в бюджета 17 млн. евро в подкрепа на Украйна, както и за удълбочаването на пристанище „Варна“ за военни цели.

„Няма нито една лъжа и неизпълнено обещание от наша страна“, заяви Радев.

По думите му средствата от 17 млн. евро за Украйна са били гласувани и предоставени от служебното правителство на Андрей Гюров и вече са отчетени.

  • „Изпълнението зависи от нашата политическа воля“

Радев посочи, че в споразумението с Украйна са заложени формулировки, свързани с проучване на възможности и варианти.

„Казах го много ясно: Не може. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е зададена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не“, заяви премиерът.

Той подчерта, че правителството няма да прекратява или суспендира международни споразумения.

„Нашата политическа воля е много ясна в случая, но като цивилизована държава, ние няма да суспендираме споразумения. Как ще ги изпълняваме, това е въпрос на наше право“, каза Радев.

Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация

  • Защо се удълбочава пристанище „Варна“

По отношение на удълбочаването на пристанището премиерът заяви, че вече са изплатени средства за двата нови многофункционални патрулни кораба.

„Ако ние не удълбочим пристанището, те не могат да влязат там, не могат да се използват, не може да се интегрира цялото оборудване, което трябва да се интегрира на борда“, обясни Радев.

  • Радев: Няма основания Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“

В рамките на парламентарния контрол премиерът отговори и на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов относно действията на украинския посланик Олеся Илашчук.

Стоянов попита дали България ще поиска отзоваването на дипломатическия представител на Украйна и дали тя ще бъде обявена за „персона нон грата“.

Радев заяви, че към момента няма основания за подобна мярка.

„Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма“, каза премиерът.

НС обсъжда решение, с което да принуди МС да прекрати споразумението с Украйна, подписано на 30 март

По думите му единственото документирано действие е вербална нота от украинското посолство до българските институции и Министерството на външните работи с искане за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка срещу него.

Радев посочи, че по Виенската конвенция за дипломатическите отношения търсенето на информация за граждани на съответната държава е сред нормалните функции на дипломатическите представители.

„Това е единственото документирано и известно към момента“, заяви той.

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

  • Казусът „Невзоров“

По думите на Радев Олег Невзоров е бил разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел.

„Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата“, каза премиерът.

Радев посочи още, че очаква да бъде изяснено защо тогавашният изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта за експулсирането на Невзоров.

„Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск“, заяви Радев.

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

В същото време той подчерта, че от документите по случая не следва друго основание за действията на украинския посланик освен изпратената вербална нота.

Казусът с Невзоров беше поставен от „Възраждане“ още по-рано тази година, като от формацията поискаха украинският посланик да бъде обявен за „персона нон грата“.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николай Трифонов, Теодора Цанева, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

Виждали ли сте я? 39-годишна жена изчезна без следа в Пловдив

Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз

Майка остави 4 деца сами, включително бебе на 2 месеца, за да отиде на круиз

Средната заплата достигна 1421 евро

Средната заплата достигна 1421 евро

3 причини Криста Пайк да оцелее след две смъртоносни инжекции

3 причини Криста Пайк да оцелее след две смъртоносни инжекции

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

Новият ви автомобил споделя личните ви данни. Без ваше знание

carmarket.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Забравяте къде са ключовете ви? Ето кога става дума за стрес и кога за деменция

Любопитно Преди 5 минути

Американски невроучен разкрива, че дребните бели петна в паметта са обратими и най-често се дължат на умора, а не на нелечимо заболяване

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Дизелът във Великобритания удари рекорд, инфлацията в еврозоната скочи до 3,8%

Свят Преди 24 минути

Лондон уверява, че няма недостиг на гориво, докато Европа обсъжда освобождаване на аварийни запаси

Водопровод се скъса край Самоков и оцвети река Бели Искър

Водопровод се скъса край Самоков и оцвети река Бели Искър

България Преди 35 минути

Има свличане на земни и скални маси

,

„Къде е млякото“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 37 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Прокуратурата атакува оправдателната присъда на Лена Бориславова</p>

Прокуратурата оспори оправдаването на Лена Бориславова, поиска да бъде призната за виновна

България Преди 41 минути

Решението на съда ще бъде обявено в законовия срок

Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

Забравен кошмар се завърна: Първа жертва на чума в Русия от 10 години насам

Свят Преди 42 минути

В Русия беше регистриран първият смъртен случай от чума за последните 10 години. Според съобщения в медиите от инфекцията е починала служителка на противочумен институт

Любомир Дацов

Дацов: При по-голямо „скъперничество“ дефицитът може да стигне 2,4-2,5%

Парите ни Преди 49 минути

Финансистът предупреди, че това предполага отлагане на определени плащания за следващата година

Майкъл Макдоналд

Мъж си направи ДНК тест и откри, че е син на световноизвестна рок звезда

Любопитно Преди 1 час

58 години след като е даден за осиновяване, Майкъл Гьослинг научава истината за биологичния си баща. Музикалната легенда Майкъл Макдоналд от Doobie Brothers признава, че десетилетия наред е носил вината и страха за съдбата на първородния си син

,

Интерактивен глобус показва къде бихте се озовали, ако копаете направо през Земята

Любопитно Преди 1 час

Ако започнете да копаете от България през центъра на Земята, къде наистина ще излезете? Нова интерактивна карта разбива известния детски мит за Китай и показва суровата географска реалност

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

България Преди 1 час

Славчо Мегеров е обвинен в предумишленото убийство на 53-годишния бизнесмен, извършено в Пловдив на 30 септември

Palms Bet

Palms Bet подкрепя юбилейния концерт на Тони Стораро

Любопитно Преди 1 час

Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха

Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на град Сома, провинция Маниса

Руби Роуз с шокираща изповед: Когато бях на 15 години ме обвиниха в убийството на дете

Руби Роуз с шокираща изповед: Когато бях на 15 години ме обвиниха в убийството на дете

Свят Преди 2 часа

Австралийската актриса Руби Роуз направи разтърсващо признание за трагичен инцидент от младостта си. На 15-годишна възраст тя открива умиращо дете на детска площадка, но вместо благодарност за опитите да го спаси, се превръща в основен заподозрян

Главният експерт в Дирекция "Комуникации" към Централното управление на Националната агенция по приходите (НАП) Христо Узунов.

НАП засили проверките на месото и наложи обезпечения за 78 000 евро

Парите ни Преди 2 часа

Под наблюдение са 40 склада и хладилни бази, а проверките проследяват стоката от доставката до крайната реализация

Необикновеният живот на Брад, за когото нощта трае само 240 минути

Необикновеният живот на Брад, за когото нощта трае само 240 минути

Любопитно Преди 2 часа

Докато за повечето хора липсата на 8 часа сън води до хронична умора, носителите на гена ADRB1 се събуждат напълно отпочинали без аларма или кафе

Хали Бери

Бившият съпруг на Хали Бери я обвини в насилие над сина им

Любопитно Преди 2 часа

Оливие Мартинес поиска временна ограничителна заповед и обвини холивудската звезда Хали Бери във физическо малтретиране на техния 12-годишен син Масео

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Един бретон разлика: Близначките Ая и Теа с първа дръзка промяна

Edna.bg

Клои Кардашиян и дилемата за сестричка: Желанието на Тру и замразеният ембрион

Edna.bg

Спорове за полети, мантинели и обществени поръчки по време на парламентарния контрол

Nova.bg

Жълт код за слана в няколко области в събота

Nova.bg