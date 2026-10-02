Румен Радев: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което Гюров сключи с Украйна

Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони

Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

„Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което е сключил служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение“. Това заяви премиерът Румен Радев по време на блиц контрола в парламента в отговор на въпрос на Цончо Ганев от „Възраждане“.

"Възраждане" атакува Радев заради Украйна

Ганев попита за предвидените в бюджета 17 млн. евро в подкрепа на Украйна, както и за удълбочаването на пристанище „Варна“ за военни цели.

„Няма нито една лъжа и неизпълнено обещание от наша страна“, заяви Радев.

По думите му средствата от 17 млн. евро за Украйна са били гласувани и предоставени от служебното правителство на Андрей Гюров и вече са отчетени.

„Изпълнението зависи от нашата политическа воля“

Радев посочи, че в споразумението с Украйна са заложени формулировки, свързани с проучване на възможности и варианти.

„Казах го много ясно: Не може. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълни, защото там е зададена вероятност и зависи от нашата политическа воля дали нещо ще предприемем или не“, заяви премиерът.

Той подчерта, че правителството няма да прекратява или суспендира международни споразумения.

„Нашата политическа воля е много ясна в случая, но като цивилизована държава, ние няма да суспендираме споразумения. Как ще ги изпълняваме, това е въпрос на наше право“, каза Радев.

Румен Радев с обяснение за спорната Киевска декларация

Защо се удълбочава пристанище „Варна“

По отношение на удълбочаването на пристанището премиерът заяви, че вече са изплатени средства за двата нови многофункционални патрулни кораба.

„Ако ние не удълбочим пристанището, те не могат да влязат там, не могат да се използват, не може да се интегрира цялото оборудване, което трябва да се интегрира на борда“, обясни Радев.

Радев: Няма основания Илашчук да бъде обявена за „персона нон грата“

В рамките на парламентарния контрол премиерът отговори и на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов относно действията на украинския посланик Олеся Илашчук.

Стоянов попита дали България ще поиска отзоваването на дипломатическия представител на Украйна и дали тя ще бъде обявена за „персона нон грата“.

Радев заяви, че към момента няма основания за подобна мярка.

„Обявяването на „персона нон грата“ е крайна, драстична мярка и тя трябва да се основава на ясни и безспорни факти и установени обстоятелства. Към момента такива данни няма“, каза премиерът.

НС обсъжда решение, с което да принуди МС да прекрати споразумението с Украйна, подписано на 30 март

По думите му единственото документирано действие е вербална нота от украинското посолство до българските институции и Министерството на външните работи с искане за повече информация за украинския гражданин Олег Невзоров след издадената принудителна административна мярка срещу него.

Радев посочи, че по Виенската конвенция за дипломатическите отношения търсенето на информация за граждани на съответната държава е сред нормалните функции на дипломатическите представители.

„Това е единственото документирано и известно към момента“, заяви той.

Асен Василев: Споразумението с Украйна е добро за България

Казусът „Невзоров“

По думите на Радев Олег Невзоров е бил разпитан от прокуратурата в качеството му на свидетел.

„Какво и как се води като разследване може да отговори прокуратурата“, каза премиерът.

Радев посочи още, че очаква да бъде изяснено защо тогавашният изпълняващ функциите председател на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта за експулсирането на Невзоров.

„Няма друг такъв случай. Това дава основания да се мисли и предполага, че е възможно да е имало натиск“, заяви Радев.

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

В същото време той подчерта, че от документите по случая не следва друго основание за действията на украинския посланик освен изпратената вербална нота.

Казусът с Невзоров беше поставен от „Възраждане“ още по-рано тази година, като от формацията поискаха украинският посланик да бъде обявен за „персона нон грата“.