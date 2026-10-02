НАП засили проверките на месото и наложи обезпечения за 78 000 евро

Главният експерт в Дирекция "Комуникации" към Централното управление на Националната агенция по приходите (НАП) Христо Узунов.

Националната агенция за приходите е извършила 228 проверки на транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона при засиления контрол върху търговията с месо и месни продукти.

В резултат на проверките са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на НАП в Бургас Христо Узунов.

Засиленият контрол се извършва от 1 септември и обхваща цялата верига на доставки - от вноса и придобиването на стоките до складовите бази и последващата им реализация.

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Под наблюдение са 40 склада и хладилни бази

НАП наблюдава 40 склада, хладилни бази и други обекти, стопанисвани от 10 дружества.

Най-много от тях - 13, се намират на територията, обслужвана от НАП в София.

В Бургаско под наблюдение са шест склада.

Узунов уточни, че обезпечителни мерки не се налагат при всяка проверка, а само когато има данни за рисково поведение на дружеството, което получава стоката.

Как работи обезпечението

Когато бъде наложена обезпечителна мярка, размерът ѝ е 30% от пазарната стойност на стоката.

При бързоразвалящи се стоки сумата трябва да бъде платена в рамките на 24 часа, а при останалите стоки срокът е 72 часа.

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„Обезпечителните мерки са в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката. При бързоразвалящи се стоки обезпечението трябва да бъде заплатено в рамките на 24 часа, а за всички останали стоки срокът е 72 часа. Целта е да се гарантира пълното и своевременно изпълнение на задълженията към фиска“, каза Узунов.

Проверяват маршрутите, документите и количествата

Контролът на НАП не се ограничава само до самия превоз.

Инспекторите проверяват наличието на необходимите документи за транспорт, както и дали е деклариран уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск.

Съпоставят се данните за маршрутите, изпращачите, получателите и местата за разтоварване.

При проверките в складовете се сравняват реално наличните количества със счетоводната отчетност.

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Преглеждат се товарителници, складови регистри, фактури и други документи.

НАП следи и за нерегламентирани превози

Една от целите на проверките е да се установи дали не се извършват превози без предварително деклариран уникален номер.

„Следи се и дали не се извършват нерегламентирани превози. Такива, при които няма предварително деклариран уникален номер за превоза“, обясни Узунов.

Когато инспекторите установят наличните количества в даден склад, те се сравняват със счетоводните данни.

„Когато установим наличните количества в даден склад, те се съпоставят със счетоводните данни, за да се установи дали има разминаване между фактическите наличности и отчетеното по документи“, посочи той.

Повече превози вече се декларират

НАП отчита увеличение на броя на декларираните уникални номера за превоз в сектора на месото и месните продукти.

Според Узунов това позволява по-добро проследяване на движението на стоките и създава условия за по-висока данъчна дисциплина.

Проверките ще продължат.

Сред основните цели на засиления контрол са ограничаването на възможностите за укриване на приходи, противодействието на нелоялната конкуренция и предотвратяването на нерегламентирани превози.