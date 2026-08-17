„Сърцето ме боли за нея“: Изповедта на Хейдън Панетиър за дъщеря ѝ месеци преди трагичната ѝ смърт

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Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

А ктрисата от „Герои“ (Heroes) и „Нешвил“ (Nashville) Хейдън Панетиър винаги е била изключително откровена за сложния път, белязал отношенията с единственото ѝ дете - дъщеря ѝ Кая Евдокия Кличко.

Панетиър почина в неделя, 16 август, на 36-годишна възраст, потвърди нейният представител пред PEOPLE. Все още не са оповестени подробности около смъртта ѝ.

Тя оставя след себе си 11-годишна дъщеря, която роди през декември 2014 г. от бившия си годеник Владимир Кличко.

Hayden Panettiere’s 11-Year-Old Daughter Kaya: Everything She Said About Her Only Child and Why She Chose to Give Up Custody https://t.co/mPgXefVa2m — People (@people) August 17, 2026

В месеците преди смъртта си Панетиър говори открито за Кая в автобиографията си „Това съм аз: Равносметката“ (This Is Me: A Reckoning), излязла през май 2026 г., както и по време на гостуването си в подкаста On Purpose на Джей Шети през същия месец. Тя направи равносметка на всичко - от травматичното раждане и следродилната депресия до борбата си със зависимостта и опустошителното решение да остави пълното попечителство над дъщеря им на Кличко.

Въпреки че от години живееха разделени, в мемоарите си Панетиър споделя, че връзката ѝ с Кая е останала „изключително силна“.

„Това да не сме под един покрив всеки ден е най-раздиращото душата преживяване в живота ми. Трудно е да опиша всички пластове от емоции - включително тъга, обида и гняв, - които изпитвах заради това“, пише тя.

„Тъгувам, че не съм майката, която си представях, че ще бъда, и определено не съм майката, която искам да бъда (повярвайте ми, никое дете не трябва да бъде отглеждано през FaceTime). И въпреки че Кая толкова ми липсва, че сърцето ме боли, знам каква благословия е да съм нейна майка“, продължава тя. „Тя е най-големият подарък в живота ми и е събрала най-добрите черти от баща си и от мен.“

Hayden Panettiere's heartache as she said she 'never stopped choosing her daughter' after giving ex full custody of Kaya, 11, amid postpartum depression battle in interview conducted months before star's death https://t.co/Ot88ZIzYiV — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 17, 2026

Панетиър описва Кая като „талантлива и мъдра за възрастта си“, като същевременно обяснява, че съзнателно е спестила по-голямата част от живота на дъщеря си в книгата.

„Тя не е молила да се ражда под светлините на прожекторите или в моя хаос, нито е имала възможност да избира родителите си“, пише актрисата. „Искам тя да има всеки избор, който аз нямах, включително възможността да води личен живот.“

От уважение към „правото на нормален живот“ на Кая, Панетиър посочва, че разказва истории за майчинството само от своята гледна точка и свежда личните подробности за дъщеря си „до минимум“.

Тя поема отговорност и за това, което нарича „моите пропуски като майка“, и хвали Кличко, пишейки, че той е „един от най-смелите хора, които съм срещала, и истински герой в толкова много отношения“.

„Влад, ти си прекрасен човек и невероятен баща за Кая“, гласят думите ѝ към него.

Кая се ражда през декември 2014 г. след тежка бременност и трудно раждане

Панетиър и Кличко посрещат Кая на Хаваите на 9 декември 2014 г.

„На седмото небе сме и сме лудо влюбени!“, заявява тогавашната двойка пред PEOPLE след раждането.

Актрисата обаче разкрива в книгата си, че бременността и раждането са били далеч по-трудни, отколкото обществеността е предполагала тогава.

Докато е бременна и снима сериала „Нешвил“, сценаристите няма как да скрият състоянието ѝ, което ги кара да го вградят в сюжетната линия на героинята ѝ Жулиет Барнс.

„Тежката и неочаквана бременност на Жулиет беше пряк резултат от това, че сценаристите пренаредиха личния ми живот и го превърнаха в сюжетен ход“, пише тя.

По време на собствената си бременност Панетиър се изплашва, когато акушер-гинеколог ѝ съобщава, че ръцете и краката на бебето не изглеждат да растат толкова бързо, колкото останалата част от тялото. Тя е насочена към рентгенолог и по-късно научава, крайниците са наред, но лекарите се притесняват от размера на главата.

Панетиър пише, че ѝ е било казано, че Кая може да има микроцефалия и потенциално когнитивно увреждане.

Докато чака отговори, тя се обръща към Кличко, който ѝ разказва за украинска традиция за късмет - да коленичиш пред дърво, да го прегърнеш с две ръце и да се помолиш.

Седмици по-късно, с Кличко до себе си, Панетиър ражда Кая. Тя описва раждането като „най-трудното нещо“, което някога е правила.

Ситуацията става спешна и лекарите обявяват червен код. Панетиър претърпява тричасова операция, след като кръвта ѝ не се съсирва по време на цезаровото сечение, а по-късно научава, че е получила и инфекция на матката.

Best feeling in the world. ❤️ pic.twitter.com/QSybSZryL9 — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) March 21, 2017

Трудностите при изграждането на връзка с бебето

Панетиър пише откровено за емоционалното вкоченяване, което изпитва след раждането.

„Винаги бях чувала, че майките изпитват мигновен прилив на любов в момента, в който зърнат бебето си, но аз не изпитах нищо“, спомня си тя.

Сближаването с новороденото ѝ се струва като „непреодолима задача“, а скоро след това започва да чувства, че „отглежда Кая сама“.

Тя разказва как нейният „естествен оптимизъм и жизнерадост“ изчезват, докато се опитва да успокои дъщеря си и да разбере какво преживява. В един от епизодите в книгата тя описва страха си, че без да иска е наранила Кая, докато я е изваждала от ваната.

„Но това в гърдите ми не беше паника“, пише тя. „Беше нищо. Пълно затъмнение на емоциите, сякаш душата ми беше мъртва. Не бях себе си, а проблемът беше, че не знаех каква трябва да бъда.“

Алкохолът се превръща във все по-чест начин за справяне с положението. Тя си спомня как гледа бутилка вино и си сипва толкова много, че чашата ѝ „почти прелива“.

Проблемът ѝ с пиенето се задълбочава след завръщането ѝ на работа в „Нешвил“. Панетиър пише, че изпитва облекчение, когато Кличко не е наоколо, за да види колко празни бутилки изхвърля, и в крайна сметка стига до момент, в който се нуждае от алкохол само за да стане от леглото и да отиде на снимки.

„6 сутринта е“, спомня си тя мислите си тогава, „а аз се опитвам да се опияня.“

Първата ѝ мисъл сутрин вече е алкохолът.

„Не детето ми, не работата ми и не остатъкът от живота ми“, пише тя. „Трябваше ми питие, за да мога да функционирам - в 6:00 сутринта - и това беше ужасяващо. Ако не потърсех помощ възможно най-скоро, бях съсипана.“

Влизане в клиника, когато Кая е на 4 месеца

Панетиър за първи път постъпва на лечение, когато Кая е на 4 месеца, и е диагностицирана със следродилна депресия.

Предписани са ѝ медикаменти, които да ѝ помогнат да се справи, но звездата пише, че това е създало нов проблем.

Лекарствата я предпазват от „пречупване“, но: „Имаше уловка: ако не ги вземах, не можех да спя. Ако ги вземах, спях прекалено много.“

„Влязох в клиника с пристрастеност към едно вещество, а излязох напълно зависима от друго“, пише тя.

Панетиър споделя, че приемането на клоназепам я карало да се чувства като „зомби“. В един момент тя се събужда в болница, след като някой от екипа я намира заспала и не успява да я събуди.

В крайна сметка тя отново се връща към алкохола и водката, първоначално убеждавайки себе си, че „никой не може да я усети“.

„Заблуждавах себе си“, пише тя.

През 2023 г. тя споделя пред E! News, че ѝ се е искало да разбира следродилната депресия, преди самата тя да я преживее.

„Никога не бях чувала истории за това. Просто мислех, че с мен има някакъв сериозен проблем, затова си казах: „Алкохолът ще оправи това. Естествено!““, казва тя. „А той не го оправи. Помага за момент, но след това прави всичко още по-лошо.“

Влошаване на отношенията с Кличко

Борбата ѝ със зависимостта в крайна сметка засяга както кариерата ѝ, така и връзката ѝ с Владимир Кличко.

Тя губи договора си с Neutrogena и казва на Кличко, че дори след лечението все още не се чувства себе си.

„Не разбирам защо си толкова нещастна“, спомня си тя неговите думи. „Имаме хубав живот. Ти имаш хубав живот.“

Когато той ѝ казва, че щастието е въпрос на избор, Панетиър му отговаря: „Мислиш, че депресията ми е избор?“

Тъй като връзката им се разпада, Кая започва да пътува постоянно между двамата си родители.

В крайна сметка Кличко ѝ представя документи за пълно попечителство, тъй като се притеснява за дъщеря си, докато тя е под грижите на майка си.

Първоначално Панетиър се защитава, пишейки, че Кая има „невероятни бавачки и е заобиколена от хора, които я обичат“. Но тъй като актрисата все още се възстановява, тя взема решението да не се бори с Кличко в съда.

Денят на подписването

Панетиър описва решението за попечителството с крайни думи в книгата си с думите: „Никоя майка не би могла да забрави и детайл от деня, в който се е отказала от детето си.“

Актрисата допълва, че е имала финансовите възможности да води съдебна битка, но е вярвала, че ако го направи, докато все още се възстановява, това би я унищожило.

След приключването на сериала „Нешвил“ тя отказва да празнува финала.

„Не можех да се правя, че тази глава от живота ми е нещо, което трябва да се отбелязва“, пише тя.

В крайна сметка тя продава къщата си в Нешвил и се изправя пред живот, който изглежда коренно различен от познатия: „без работа, без план за работа скоро, без приятел и без Кая, за която да се грижа“.

Отказ от внушението, че просто е „изоставила“ дъщеря си

Години след решението за попечителството Панетиър продължаваше да бъде наранявана от общественото възприятие, че доброволно си е тръгнала от Кая.

През май 2026 г., по време на гостуването си в подкаста On Purpose, тя се противопостави на твърденията, че просто е „подарила“ детето си.

„Идеята, че някой би помислил, че просто бих се отказала от детето си и бих била добре с това, е раздираща. Нищо не може да бъде по-далеч от истината“, каза тя.

Панетиър също така подчерта, че доброволно е търсила помощ за зависимостта си.

„Погрешно схващане е, че в миналото съм била карана насила да се лекувам, докато в действителност аз бях тази, която търсеше помощ“, каза тя.

По подобен начин тя обясни в предаването Red Table Talk през 2022 г., че първоначално е вярвала, че споразумението за попечителство ще се промени, след като се възстанови.

„Щях да работя върху себе си и щях да се оправя“, каза тя. „И когато се оправех, нещата щяха да се променят - тя щеше да може да идва при мен и щях да имам моето време с нея. Но това не се случи.“

Панетиър сподели, че е изпитвала „ужасна вина“, но е вярвала, че раздялата с Кая в онзи момент е била най-малко егоистичният избор.

„Ако аз не съм добре, не мога да бъда най-добрата майка за Кая“, каза тя. „Преминавах през толкова труден период и знаех, че най-неегоистичното нещо, което можех да направя, беше да взема това трудно решение и просто да се опитам да работя върху себе си.“

Кая остава да живее с баща си в Европа

Кая остана основно с Кличко в Европа, докато Панетиър поддържаше връзка с дъщеря си чрез гостувания, пътувания и разговори по FaceTime.

В началните страници на мемоарите си актрисата се връща към болката, която продължава да носи през годините, прекарани далеч от дъщеря ѝ.

„Дъщеря ми Кая живее с баща си Владимир Кличко от 2018 г.“, пише тя.

Въпреки че признава за „тъгата, обидата и гнева“, които е изпитала, Панетиър споделя, че е започнала да разбира тези емоции по различен начин след години на възстановяване.

„Знам, че гневът извира от болката, депресията често се маскира като ярост, а скръбта е дълъг и сложен път“, пише тя.

Въпреки всичко тя допълва: „Връзката, която имам с Кая, е изключително силна.“

„Талантлива и мъдра за възрастта си“

Панетиър често говореше с гордост за това какво момиче става дъщеря ѝ. Пред PEOPLE през 2024 г. тя се възхити колко много от себе си вижда в тогава 9-годишното момиче.

„Тя е невероятна. Толкова много прилича на мен, че е лудост“, каза тя, наричайки Кая „гений“ и разкривайки, че детето вече учи петия си език (английски, руски, украински, немски и френски).

Кая споделяше и много от интересите на майка си, включително любовта към коне и плуването.

Но едно качество караше Панетиър да се чувства особено горда: въпреки необичайното си израстване, Кая искала да се чувства като всяко друго дете.

„Говорим за наистина дълбоки неща“

Само три месеца преди смъртта си, в подкаста On Purpose през май, Панетиър сподели, че дъщеря ѝ разбира, че има „двама родители, които я обичат“.

„Имам невероятна връзка с нея“, каза актрисата. „Пътувам колкото се може по-често, за да я виждам. Прекарвам много време в разговори с нея по FaceTime и си говорим за наистина важни неща.“

„Имаме наистина силна, невероятна връзка и съм много благодарна за това“, продължи тя.

Преди всичко Панетиър искаше дъщеря ѝ да знае, че нито един от родителите ѝ не я е изоставил.

„Знам, че тя знае, че има двама родители, които биха направили всичко на света, за да са сигурни, че е щастлива и здрава - психически, емоционално, физически и духовно“, каза тя. „Тя в никакъв случай не се чувства изоставена и това е нещо, за което винаги съм следила.“

В книгата си Панетиър също така прави равносметка за изгубеното време и любовта си към детето.

„Винаги съм се стремяла да бъда положителен човек, но скърбя за всички часове, които загубих заради зависимостта, за разбитите си връзки и за близките си, които вече не са тук“, написа тя.

Въпреки тези загуби, актрисата сподели, че остава благодарна за уроците: „Далеч съм от съвършенството, но разтърсванията и трудните моменти в живота ми са малки чудеса, които ми помогнаха да порасна.“