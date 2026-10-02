Свят

Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха

Инцидентът е станал в района на град Сома, провинция Маниса

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 12:27
Ужасяващ инцидент в мина в Турция, петима работници загинаха
Източник: iStock Photos/Getty Images

П етима миньори загинаха след срутване в галерия на въглищна мина в района на турския град Сома, провинция Маниса. Инцидентът е станал в четвъртък, а спасителната операция е приключила, след като всички седем работници, оказали се под земята, са били извадени.

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Първоначално спасителните екипи са открили телата на двама от миньорите. Рано тази сутрин са били намерени и останалите трима.

Други двама работници са били извадени живи от мината и откарани в болница. Единият вече е изписан, а другият остава за лечение, като няма опасност за живота му.

  • Мащабна спасителна операция

В операцията са участвали 756 души и 76 превозни средства. В нея са се включили екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), пожарната, жандармерията, полицията, спешната медицинска помощ, Червения полумесец и други служби.

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За издирването са използвани и специализирани устройства. Екипи от регионалната дирекция на AFAD в Измир са работили с подземна система за визуализация М5 и друга техника за обследване на затрупани участъци.

След изваждането на всички седем миньори спасителната операция е приключила.

  • Разследват причините за инцидента

По случая е започнало разследване. Трима прокурори са били назначени от прокуратурата в Маниса за изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента.

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Сома е един от важните центрове на въгледобива в Турция. Районът остава свързан и с една от най-тежките трагедии в историята на турския въгледобив.

На 13 май 2014 г. при пожар и последвал инцидент в мина в Сома загинаха 301 миньори. Това остава най-смъртоносният минен инцидент в историята на страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: Специално за БТА от Нахиде Дениз    
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