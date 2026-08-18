„Вътрешните ѝ демони бяха непоносими“: Екранната майка на Хейдън Пенетиър от „Нашвил“ скърби след смъртта ѝ

К олежката на Хейдън Пенетиър от сериала „Нашвил“, Силвия Джефрис, сподели трогателно писмо в памет на покойната актриса ден след внезапната ѝ кончина на 16 август. Пенетиър си отиде от този свят на 36-годишна възраст в дома си в Грийнвил, Южна Каролина, пише PEOPLE.

Hayden Panettiere’s ‘Nashville’ Mom Shares Raw Tribute, Says Her ‘Inner Demons’ Were ‘Too Much to Bear’ https://t.co/A4CeTJzguP — People (@people) August 18, 2026

Джефрис, която изигра ролята на майката Джолийн Барнс в хитовата драма, сподели, че смъртта на нейната екранна дъщеря я е засегнала дълбоко. Тя сравни колежката си с торнадо, определяйки я като стихия, съчетаваща ярка светлина, буря и последващо спокойствие. В своето съобщение актрисата посочи, че Пенетиър е имала светло бъдеще, въпреки че вътрешните ѝ демони понякога са били непоносими.

Двете актриси са се свързали отново малко преди трагичния инцидент, след като Джефрис е прочела новите мемоари на Пенетиър. Те са планирали обща среща и съвместно посещение на концерт на техен колега. Джефрис изрази гордостта си от куража на Пенетиър да разкрие истинската си същност пред света, наричайки я нежна душа, и завърши с думите, че се надява тя да е открила спокойствие.

Към скръбта се присъединиха и други ключови фигури от актьорския състав на „Нашвил“. Актрисата Кони Бритън публикува архивни снимки и изрази съкрушението си от загубата на своята колежка, описвайки я като бляскава и ярко светеща личност.

Актьорът Чарлз Естен също си спомни за първата им среща и съвместната работа, като изтъкна нейния голям талант, харизма, интелигентност и хумор, които са били част от личната ѝ палитра наред с болката, която е носела.

Официалното потвърждение за смъртта на Пенетиър бе направено от нейния представител, който разпространи изявление от името на баща ѝ Алън Лий Пенетиър. В него се посочва, че тя е била невероятна светлина и сила на природата, донесла радост на близките си и на милиони зрители пред екрана.

От местното полицейско управление в Грийнвил съобщиха, че екипи на полицията и спешна помощ са реагирали на сигнал за жена в безсъзнание. Първоначалното разследване не е открило следи от насилие или подозрителни обстоятелства. От службата на съдебния лекар уточниха, че извършената аутопсия не показва физически травми, а окончателните причини за смъртта остават в процес на изясняване до приключване на допълнителните медицински изследвания.