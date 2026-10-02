Интерактивен глобус показва къде бихте се озовали, ако копаете направо през Земята

В секи от нас като дете е чувал известния мит: „Ако копаеш достатъчно надълбоко, ще стигнеш чак до Китай!“ Но какво всъщност казва географията по въпроса? Замисляли ли сте се къде наистина бихте се озовали, ако направите праволинеен тунел през самия център на Земята от мястото, където се намирате в момента?

Интерактивна дигитална карта, разработена от географски ентусиасти, най-после дава точен отговор на този въпрос - и резултатът най-вероятно ще ви изненада (и малко ще ви разочарова).

Точките-антиподи: Географският обрат

В географията две точки от земната повърхност, които се намират точно една срещу друга спрямо центъра на планетата, се наричат антиподи.

Тъй като над 70% от повърхността на Земята е покрита с вода, шансовете да излезете на суша са изключително малки:

България и Европа: Ако започнете да копаете от която и да е точка в България (или по-голямата част от Европа), няма да стигнете нито до Китай, нито до Австралия. Вместо това ще изплувате насред южния Пасифик - в безкрайните води на Тихия океан, на хиляди километри източно от Нова Зеландия.

Ако започнете да копаете от която и да е точка в България (или по-голямата част от Европа), няма да стигнете нито до Китай, нито до Австралия. Вместо това ще изплувате насред южния Пасифик - в безкрайните води на Тихия океан, на хиляди километри източно от Нова Зеландия. Северна Америка: Ако започнете от САЩ или Канада, отново ще се озовете на дъното на Индийския океан.

Ако започнете от САЩ или Канада, отново ще се озовете на дъното на Индийския океан. Изключенията от правилото: Едва 15% от сушата на Земята има за свой антипод друга суша. На практика това означава, че почти всички градове по света имат за своя противоположна точка открит океан.

Кои са малкото късметлии?

Nope, you probably won't turn up in China. https://t.co/LfKyGvpe4P — IFLScience (@IFLScience) October 1, 2026

Има и няколко редки съвпадения, при които тунел през Земята всъщност свързва два сухоземни региона:

Испания и Нова Зеландия: Хората в Мадрид са едни от малкото европейци, чийто антипод е на суша - много близо до град Велингтън в Нова Зеландия.

Хората в Мадрид са едни от малкото европейци, чийто антипод е на суша - много близо до град Велингтън в Нова Зеландия. Китай и Аржентина: Части от Източен Китай съвпадат с територии в Аржентина и Чили.

Части от Източен Китай съвпадат с територии в Аржентина и Чили. Гренландия и Антарктида: Ледените пустини на северния и южния полюс се засичат почти перфектно.

Физическата реалност: Защо това е невъзможно?

Разбира се, подобно географско пътешествие остава чисто теоретично, тъй като планетата ни издига непреодолими физически бариери пред всеки опит да бъде пробита. Външното и вътрешното ядро на Земята се нагряват до адските 5000-6000°C - температура, абсолютно сравнима с тази на повърхността на Слънцето, а смазващото налягане там е над три милиона пъти по-високо от това, което усещаме на повърхността. Човечеството вече е изпитало тези екстремни условия от първо лице при пробиването на легендарния Колски сондаж в Русия. Това е най-дълбоката дупка, копана някога от хора, но тя спира на едва 12,2 километра дълбочина, тъй като оборудването просто започва да се разтопява. На заден план тази нищожна кухина изглежда почти незабележима спрямо разстоянието от близо 6370 километра, което всъщност дели повърхността от самия център на планетата.