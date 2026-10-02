Руби Роуз с шокираща изповед: Когато бях на 15 години ме обвиниха в убийството на дете

А встралийската актриса Руби Роуз си спомни за един от най-травмиращите моменти от тийнейджърските си години, когато е била обвинена за смъртта на малко момче, загинало при трагичен инцидент, пише Page Six.

В първото си подкаст интервю от дълго време насам 40-годишната звезда разказа за шокиращата случка, белязала живота ѝ и довела до полицейски разпит в училище.

В разговор за подкаста „Off the Vine“ с Кейтлин Бристоу, Роуз обясни, че е била на гости с майка си и семейни приятели в къща сред природата, когато открила четиригодишно момче в тежко състояние на близката детска площадка.

Тогава 15-годишната Роуз пушела първата си цигара с приятел навън, когато забелязала нещо на пързалката, което първоначално помислила за изхвърлена кукла.

„Тръгнахме натам с моето приятелче. Когато се приближихме, разбрахме, че това е истинско дете“, разказва Роуз. „От ушите, носа и устата му течеше кръв. Беше ужасяваща гледка.“, добавя тя.

Актрисата грабнала момченцето и го занесла в къщата, където възрастните веднага започнали да му правят изкуствено дишане и сърдечен масаж.

Първоначално Роуз си помислила, че е спасила живота му, тъй като детето все още дишало, когато пристигнала линейката.

„По-късно ми се обадиха да ми кажат, че състоянието му е критично, поддържат го на апарати и шансовете не са добри. Просто изпратих цялата си подкрепа и любов на семейството“, спомня си тя.

Тъй като момчето е било без мозъчна функция прекалено дълго, лекарите били принудени да изключат животоподдържащата система и то починало.

Само ден след трагедията полицията се появила в гимназията на Роуз, за да я разпита, като срещу нея били отправени тежки обвинения.

Ruby Rose reveals she was accused of murdering child after tragic playground accident https://t.co/H9eMB09tvF pic.twitter.com/GuW3sD49Zb — New York Post (@nypost) October 1, 2026

„Започнаха да ме сочат с пръст и да викат: „Убиец на деца!“. Бях на ръба на психически срив“, споделя актрисата.

Роуз обясни, че по-големият брат на момчето, който е бил свидетел на инцидента, е изпадал в състояние на дисоциативна амнезия от шока. Скоро след това обаче той спомнил какво точно се е случило и потвърдил пред разследващите, че става дума за нещастен случай.

„Той събра сили да разкаже истината на полицията. Слава Богу, че го направи, защото въпреки че полицаите нямаха преки доказателства срещу мен, в такива ситуации нещата бързо могат да излязат извън контрол“, каза тя. „След думите му ме оневиниха напълно, но майката на детето въпреки това не искаше да присъствам на погребението. Затова всички отидоха, а аз останах.“, добави тя.

Ruby Rose reveals she was accused of MURDER at age 15 after being present at the death of four-year-old boy: 'People were calling me a baby killer' https://t.co/xISztBsJk7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 29, 2026

Години след това Роуз пробива в киното и през 2013 г. се мести в Холивуд. Тя придоби световна популярност с участия в хитове като „Перфектният ритъм 3“ (Pitch Perfect 3), „Джон Уик 2“ (John Wick: Chapter 2), „Заразно зло: Финалът“ (Resident Evil: The Final Chapter) и „Трите хикса: Отново в играта“ (xXx: Return of Xander Cage).

След като претърпя сериозна травма на гръбначния стълб на снимачната площадка на сериала „Батуоман“ (Batwoman), където изпълняваше главната роля, тя се оттегли от интензивния холивудски живот. Днес тя води значително по-спокойно ежедневие в провинциалната част на австралийския щат Виктория.