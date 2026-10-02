Свят

„Като водопад“: Вода заля пътници на луксозен полет от Дубай

Авиокомпанията Emirates поднесе своите извинения за инцидента, предизвикан от натрупан конденз в салона на самолета

2 октомври 2026, 13:29
„Като водопад“: Вода заля пътници на луксозен полет от Дубай
Източник: iStock

К адри, разпространени в социалните мрежи, запечатаха куриозен и неприятен инцидент на борда на полет EK123 на Emirates от Дубай до Истанбул. На видеото се вижда как струи вода се изливат директно от тавана в пътническата кабина, докато хората на борда се опитват да се покрият с одеяла и да предпазят багажа си, съобщи Fox News.

„Започна да ме залива като водопад“, разказва пред Viral Press тайванската пътничка Хсин Ин Чанг, която е заснела сцената с телефона си.

Реакцията на авиокомпанията

От пресцентъра на превозвача потвърдиха за случая и посочиха причината за проблема:
„Emirates потвърждава, че натрупване на конденз е довело до изтичане на вода в част от кабината малко след излитането на полет EK123 на 17 септември. Кабинният екипаж реагира според установените процедури и премести засегнатите пътници, чиито места бяха мокри. Повече течове по време на четиричасовия полет не са наблюдавани“.

От авиокомпанията поднесоха своите официални извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

„Винаги съм мислила, че са най-лускозните“

Въпреки че полетът завърши успешно и кацна по график в Истанбул, засегнатите пътници не скриха разочарованието си. Хсин Чанг споделя, че е била преместена на място без функциониращ екран за забавление, където е прекарала остатъка от полета, гледайки в стената.

„Винаги съм чувала, че Emirates са сред най-луксозните авиокомпании в света, но това преживяване напълно промени мнението ми“, допълва тя.

Експерти от авиационния бранш обясняват, че подобни течове от таванните панели са редки, но възможни при натрупване на прекомерна влага и конденз в климатичните системи на самолетите при рязка промяна на температурата.

Източник: Fox News    
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