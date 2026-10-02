„Като водопад“: Вода заля пътници на луксозен полет от Дубай

К адри, разпространени в социалните мрежи, запечатаха куриозен и неприятен инцидент на борда на полет EK123 на Emirates от Дубай до Истанбул. На видеото се вижда как струи вода се изливат директно от тавана в пътническата кабина, докато хората на борда се опитват да се покрият с одеяла и да предпазят багажа си, съобщи Fox News.

„Започна да ме залива като водопад“, разказва пред Viral Press тайванската пътничка Хсин Ин Чанг, която е заснела сцената с телефона си.

Реакцията на авиокомпанията

От пресцентъра на превозвача потвърдиха за случая и посочиха причината за проблема:

„Emirates потвърждава, че натрупване на конденз е довело до изтичане на вода в част от кабината малко след излитането на полет EK123 на 17 септември. Кабинният екипаж реагира според установените процедури и премести засегнатите пътници, чиито места бяха мокри. Повече течове по време на четиричасовия полет не са наблюдавани“.

💦 Emirates gave passengers a shower in mid-air



You book a flight with one of the “world’s most luxurious airlines” — and suddenly water starts pouring from the ceiling like a pipe has burst inside the cabin.



Passengers had to scramble to protect themselves and their… — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2026

От авиокомпанията поднесоха своите официални извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.

„Винаги съм мислила, че са най-лускозните“

Въпреки че полетът завърши успешно и кацна по график в Истанбул, засегнатите пътници не скриха разочарованието си. Хсин Чанг споделя, че е била преместена на място без функциониращ екран за забавление, където е прекарала остатъка от полета, гледайки в стената.

„Винаги съм чувала, че Emirates са сред най-луксозните авиокомпании в света, но това преживяване напълно промени мнението ми“, допълва тя.

Експерти от авиационния бранш обясняват, че подобни течове от таванните панели са редки, но възможни при натрупване на прекомерна влага и конденз в климатичните системи на самолетите при рязка промяна на температурата.