България

Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение

Мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 13:55
Хванаха шофьор с 3,21 промила в София, бил е осъждан три пъти за същото провинение
Източник: iStock photos/Getty images

47-годишен мъж е обвинен, след като е бил заловен да шофира с 3,21 промила алкохол в София. Той вече е осъждан три пъти за същото престъпление и е изтърпявал ефективни наказания, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

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Според събраните до момента доказателства на 30 септември М.Т. е управлявал автомобил по столичния булевард „Черни връх“. При проверката дрегерът е отчел 3,21 промила алкохол.

След това мъжът е отказал да даде кръвна проба за изследване в болница.

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  • Три предишни присъди

Срещу М.Т. е образувано досъдебно производство. От прокуратурата посочват, че той има три предишни присъди за управление на автомобил след употреба на алкохол, като по тях е изтърпявал ефективни наказания.

Последната присъда е влязла в сила през 2023 г.

За престъплението, за което е обвинен сега, законът предвижда наказание от една до пет години лишаване от свобода и глоба от 2000 до 10 000 лева.

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  • Прокуратурата иска постоянен арест

Заради опасността обвиняемият да извърши ново престъпление той е задържан за срок до 72 часа.

В петък наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане М.Т. да бъде оставен за постоянно в ареста.

Редактор: Василена Василева
Източник: СРП    
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