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Palms Bet подкрепя юбилейния концерт на Тони Стораро

2 октомври 2026, 12:31
Palms Bet подкрепя юбилейния концерт на Тони Стораро
Palms Bet   
Източник: Palms Bet

Е дно от най-чаканите музикални събития на годината предстои в Aрена 8888 София, където Тони Стораро ще отпразнува своя 50-и рожден ден с грандиозен концерт, подкрепен от Palms Bet като генерален спонсор. На 13 ноември хиляди почитатели на изпълнителя ще станат свидетели на вечер, посветена на една впечатляваща кариера и изпълнена с най-обичаните му хитове. В юбилейния концерт ще се включат най-големите имена на българския попфолк, както и бендът на Василис Карас.

Предстои спектакъл, пълен с изненади, а Palms Bet ще добави към голямото шоу още повече незабравими моменти за публиката.

Генералният спонсор ще бъде част от изживяването още преди началото на концерта, като подготвя специални активности, изненади и вълнуващи моменти за публиката. Така голямата вечер ще започне не с първата песен, а още с пристигането в емблематичната зала на София.

За целта Palms Bet ще представи интерактивни зони на ключови места около входовете и във фоайетата на залата. Там посетителите ще могат да се включат в забавни предизвикателства, да открият специални комплименти и да получат тематични подаръци. Така часовете около концерта обещават добро настроение, вълнение и още поводи вечерта да бъде запомнена.

„За нас партньорствата с големи български артисти и събития са възможност да бъдем още по-близо до публиката. Юбилейният концерт на Тони Стораро е специален повод и искаме да добавим към музикалната емоция още преживявания, изненади и запомнящи се моменти за феновете“, заяви оперативният директор Матей Матев.

За Тони Стораро тази вечер е равносметка на 50 години живот и десетилетия на сцената, а за феновете - възможност да празнуват заедно с него.

С подкрепата си Palms Bet за пореден път потвърждава ангажимента си да бъде част от най-вълнуващите събития у нас. Компанията сключи и ново партньорство с KupiBileti.bg - още една стъпка в посока подкрепа на културния и развлекателния живот у нас.

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