Парите ни

Средната заплата достигна 1421 евро

За година възнагражденията са нараснали с 9,1%, а безработицата остава на ниско ниво

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 октомври 2026, 12:02
Средната заплата достигна 1421 евро
Източник: istock

Средната брутна работна заплата в България през юни е 1 421 евро, показват данните на Националния статистически институт.

Спрямо предходния месец възнаграждението намалява с 0,9%, но в сравнение с юни миналата година остава с 9,1% по-високо.

За сравнение, средната заплата през май е била 1 434 евро, а през април - 1 476 евро.

За цялото второ тримесечие средната месечна работна заплата достига 1 444 евро.

Работодателите плащат повече за труд

Увеличението на заплатите се вижда и в разходите на бизнеса за труд.

През второто тримесечие общите разходи на работодателите за един отработен час са нараснали с 9,9% спрямо същия период на предходната година.

Средната заплата в България достигна 1444 евро

Най-силен е ръстът в индустрията - 12,2%, следвана от услугите с 11,5% и строителството с 8,5%.

В тези разходи влизат както възнагражденията на служителите, така и останалите разходи, които работодателят прави за наетия труд.

Безработицата остава 3,5%

Пазарът на труда продължава да се характеризира с ниска безработица.

През второто тримесечие безработните са 107,1 хил. души, а коефициентът на безработица е 3,5%.

При мъжете той е 4%, а при жените - 3%.

Общият брой на заетите през периода е близо 2,918 млн. души. От тях около 1,547 млн. са мъже, а 1,371 млн. - жени.

Делът на заетите сред населението на възраст 15 и повече години е 53%.

Недостигът на работници остава проблем за бизнеса

Въпреки ниската безработица недостигът на хора продължава да затруднява част от предприятията.

През септември 31,2% от промишлените предприятия посочват недостига на работна сила като фактор, който ограничава дейността им.

Заплатите растат, но инфлацията ги обезсмисля

Това се случва на фона на по-високите разходи за труд и продължаващия ръст на възнагражденията спрямо предходната година.

Промишлеността обаче остава под натиск

По-скъпият труд и ниската безработица вървят паралелно с по-слаби резултати в част от индустрията.

През юли промишленото производство е с 6,8% по-ниско спрямо същия месец на предходната година.

Най-сериозен е спадът в добивната промишленост - 36,1%, а в преработващата промишленост понижението е 7,3%.

В същото време производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ нараства с 16,7%.

Данните очертават пазар на труда с растящи възнаграждения и ниска безработица, но и с продължаващ недостиг на работници и по-слабо промишлено производство.

Автор: Маргарита Костадинова
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