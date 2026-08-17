Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

К ончината на актрисата Хейдън Панетиър на 36-годишна възраст разтърси Холивуд и насочи вниманието към нейния наситен с изпитания личен живот. Звездата от хитовите сериали „Герои“ и „Нашвил“ оставя след себе си забележителни роли, но и една от най-коментираните романтични истории в шоубизнеса - тази с бившия световен шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко, пише PEOPLE.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

Историята на двойката започва през 2008 година, когато се запознават на парти на общ приятел. Въпреки значителната разлика във височината - тя едва 157 см, а той 198 см - двамата бързо намират общ език. Официлната им връзка започва година по-късно, след като Панетиър прекратява взаимоотношенията си с колегата си от „Герои“ Майло Вентимилия.

През май 2011 година, след две години заедно, двойката обявява първата си раздяла. Като основна причина посочват трудната поддръжка на връзка от разстояние между два континента, като запазват приятелските си отношения. В края на 2012 година актрисата подновява близките си контакти с боксьора, а през октомври 2013 година официално потвърждава годежа им.

Източник: Getty Images

През декември същата година двойката купува общ дом в Нашвил, Тенеси, където Панетиър снима едноименния сериал. По същото време двамата пътуват до Киев, за да подкрепят протестите на украинския народ. Брата на Владимир - Виталий Кличко, по-късно става кмет на украинската столица.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

Плановете за сватба биват забавени през пролетта на 2014 година заради политическото напрежение в Украйна, а през декември същата година на бял свят идва дъщеря им Кая Евдокия Кличко. Раждането на детето обаче е последвано от тежък период за Панетиър, която публично споделя за борбата си със следродилната депресия, наложила неколкократни престои в специализирани клиники.

Въпреки опитите да запазят семейството си, през август 2018 година Панетиър и Кличко официално прекратяват годежа си след девет години заедно с прекъсвания. Малко след това попечителството над дъщеря им Кая е поета от Кличко и детето се премества да живее с него в Украйна — решение, което актрисата по-късно описва като най-трудното и сърцераздирателно в живота си, взето на фона на нейните лични битки със зависимостите.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

През следващите години Панетиър остава силен поддръжник на Кличко и каузата на Украйна, като основава благотворителна организация в подкрепа на пострадалите от войната. В последните си интервюта тя с гордост споделяше, че дъщеря им Кая расте като изключително даровито дете, говорещо свободно пет езика.

Актрисата открито говори през годините за трудностите, съпътствали живота ѝ от детската слава до зрелостта. През май тази година тя издаде мемоара си „This Is Me: A Reckoning“.