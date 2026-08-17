Любопитно

Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Кончината на Хейдън Панетиър на 36 години върна лентата към деветгодишната ѝ бурната връзка с украинската боксова легенда Владимир Кличко, белязана от годеж, раждането на дъщеря им Кая и редица лични изпитания

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 10:42
Любов, сватбени планове и "борба" зад кулисите: Историята на Хейдън Панетиър и Владимир Кличко
Хейдън Панетиър и Владимир Кличко   
Източник: Getty

К ончината на актрисата Хейдън Панетиър на 36-годишна възраст разтърси Холивуд и насочи вниманието към нейния наситен с изпитания личен живот. Звездата от хитовите сериали „Герои“ и „Нашвил“ оставя след себе си забележителни роли, но и една от най-коментираните романтични истории в шоубизнеса - тази с бившия световен шампион по бокс в тежка категория Владимир Кличко, пише PEOPLE.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко
Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

Историята на двойката започва през 2008 година, когато се запознават на парти на общ приятел. Въпреки значителната разлика във височината - тя едва 157 см, а той 198 см - двамата бързо намират общ език. Официлната им връзка започва година по-късно, след като Панетиър прекратява взаимоотношенията си с колегата си от „Герои“ Майло Вентимилия.

През май 2011 година, след две години заедно, двойката обявява първата си раздяла. Като основна причина посочват трудната поддръжка на връзка от разстояние между два континента, като запазват приятелските си отношения. В края на 2012 година актрисата подновява близките си контакти с боксьора, а през октомври 2013 година официално потвърждава годежа им.

Източник: Getty Images

През декември същата година двойката купува общ дом в Нашвил, Тенеси, където Панетиър снима едноименния сериал. По същото време двамата пътуват до Киев, за да подкрепят протестите на украинския народ. Брата на Владимир - Виталий Кличко, по-късно става кмет на украинската столица.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко
Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

Плановете за сватба биват забавени през пролетта на 2014 година заради политическото напрежение в Украйна, а през декември същата година на бял свят идва дъщеря им Кая Евдокия Кличко. Раждането на детето обаче е последвано от тежък период за Панетиър, която публично споделя за борбата си със следродилната депресия, наложила неколкократни престои в специализирани клиники.

Въпреки опитите да запазят семейството си, през август 2018 година Панетиър и Кличко официално прекратяват годежа си след девет години заедно с прекъсвания. Малко след това попечителството над дъщеря им Кая е поета от Кличко и детето се премества да живее с него в Украйна — решение, което актрисата по-късно описва като най-трудното и сърцераздирателно в живота си, взето на фона на нейните лични битки със зависимостите.

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко
Хейдън Панетиър и Владимир Кличко Източник: Getty Images

През следващите години Панетиър остава силен поддръжник на Кличко и каузата на Украйна, като основава благотворителна организация в подкрепа на пострадалите от войната. В последните си интервюта тя с гордост споделяше, че дъщеря им Кая расте като изключително даровито дете, говорещо свободно пет езика.

Актрисата открито говори през годините за трудностите, съпътствали живота ѝ от детската слава до зрелостта. През май тази година тя издаде мемоара си „This Is Me: A Reckoning“.

В снимки: Незабравимият живот и кариера на Хейдън Панетиър (1989 - 2026)
12 снимки
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Хейдън Панетиър
Редактор: Стела Христова
Хейдън Панетиър Владимир Кличко актриса боксьор следродилна депресия зависимости
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Броени дни след откриването: Новата метростанция „Ген. Владимир Вазов“ осъмна с потрошен навес

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Разкриха първи подробности за смъртта на Хейдън Панетиър

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Две земетресения са регистрирани в Югозападна България тази нощ

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

Дъщерята на Мариана Векилска каза „да“, Симеон Колев я заведе до олтара

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
В Турция стартира серийното производство на Hyundai Ioniq 3

В Турция стартира серийното производство на Hyundai Ioniq 3

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 14 часа
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 16 часа
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 16 часа
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

Мадона отпразнува 68-ия си рожден ден на гръцкия остров Корфу

Любопитно Преди 29 минути

Поп легендата Мадона отбеляза своя 68-и рожден ден с едноседмична почивка на остров Корфу, заобиколена от най-близките си хора, луксозна яхта и специално посещение до духовния център Метеора с частен хеликоптер

Храните поевтиняват през юли, но по-високите цени на услугите, развлеченията и жилищните разходи задържат инфлацията на сравнително високо ниво.

Инфлацията се забавя до 4,5%, но цените през юли пак тръгват нагоре

Парите ни Преди 31 минути

Храните поевтиняват, докато развлеченията, хотелите и жилищните разходи дърпат месечния индекс нагоре

Запорите върху пенсии намаляват през 2025 г., но Перник остава с необичайно висок брой спрямо населението на областта.

Над 6200 пенсии са със запор: Къде са най-много и колко е средната сума

Парите ни Преди 58 минути

Данните на НОИ показват сериозни разлики между областите, като близо една трета от всички случаи са в столицата

<p>Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада</p>

Скандал в Пловдив: Собственик на заведение наби 13-годишно момче, влязло по грешка в склада, твърди бащата на детето

България Преди 1 час

Детето е откарано в болница със съмнения за вътрешни наранявания; ресторантьорът се оправдал, че помислил момчето за крадец

Арх. Иван Шишков

Арх. Иван Шишков: Спираме водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“

България Преди 1 час

Регионалният министър направи проверка в т.нар. „незаконен град“

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

Започва кандидатстването за стипендиите NOVA EMBA Scholarship на NOVA и АУБ

България Преди 1 час

Крайният срок за подаване на документите е 4 октомври

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

22-годишен молдовец се удави на плаж „Делфин“ край Ахтопол

България Преди 1 час

Трагедията е станала в следобедните часове на 15 август; тялото на младежа е изпратено за аутопсия в УМБАЛ – Бургас

Двама туристи пострадаха на Витоша

Двама туристи пострадаха на Витоша

България Преди 1 час

Високите температури достигат 16 градуса, но спасителите призовават туристите да бъдат внимателни

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Свят Преди 1 час

Новопостроените хъбове поставят голяма част от Европа в обсега на най-новите оръжия на Кремъл

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

„Символ на панелната ни демокрация“: Автомобилът на сина на Венци Мицов е изгорял след пожар в „Младост 4“

България Преди 1 час

Музикантът съобщи, че огънят е тръгнал от запалени кашони до контейнер за боклук

<p>Citroen Spacetourer 2,2D предлага от всичко по много</p>

Citroen Spacetourer товари, предлага и икономисва много (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

„Екстремен биохакинг“: Диетата на Миранда Кър шокира мрежата, диетолози предупреждават за рискове

Свят Преди 1 час

43-годишният супермодел изключва хляб, яйца, ориз и дори спанак, но експертите са категорични - подобни крайни ограничения са нестандартни, трудни за поддържане и потенциално опасни

51-годишен мъж застреля куче край Димитровград

51-годишен мъж застреля куче край Димитровград

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал в местността „Габера“, а стрелецът твърди, че е действал след нападение от животното

За първите шест месеца на 2026 г. разходите за пенсии се увеличават с над 600 млн. евро спрямо същия период на предходната година.

Близо 6,5 млрд. евро са отишли за пенсии за половин година

Парите ни Преди 2 часа

Разходите за пенсии нарастват с 10,2%, а средната пенсия на един пенсионер достига 517 евро през юни

Кая Гербер и Синди Кроуфорд

Дъщерята на Синди Кроуфорд твърди, че е била обладана от духове като дете

Любопитно Преди 2 часа

24-годишният модел и актриса Кая Гербер направи неочаквани разкрития за силното си влечение към паранормалното, като сподели, че в детството ѝ са я смятали за обладана от духове и са я подлагали на екзотичен ритуал за прогонване на зли сили

Доналд Тръмп

Децата на Тръмп и Къшнър могат да бъдат свидетели по делото срещу BBC

Свят Преди 2 часа

Британската медия посочи и Джаред Къшнър като потенциален свидетел по иска за клевета, заведен от Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи летни бури във вторник

sinoptik.bg

Дичо: Имам лодка и джет, отглеждам децата си край караваната

Edna.bg

Честваме паметта на свещеномъченик Мирон

Edna.bg

Ювентус привлече Викарио, но под наем

Gong.bg

Георги Петков със силни думи за Левски преди мачовете на годината за "сините"

Gong.bg

Трима са с повдигнати обвинения след акцията срещу "Кръв и чест"

Nova.bg

Злоупотребил ли е свещеник с доверието на миряни

Nova.bg