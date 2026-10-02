З наем ли какво всъщност има в млечните продукти, които слагаме на масата си? Или какво липсва от тях? В „Темата на NOVA” тази седмица журналистът Деница Суруджийска и операторите Росен Илиев и Андрей Стоилов правят експеримент със сирене и кашкавал от търговската мрежа.

След разкритията за фалшиво масло и за нерегламентирано влагане на растителни масла, все повече експерти и потребителски организации алармират за рискове около производството и качеството на млечните изделия. Екипът на NOVA избира продукти на произволен принцип и ги предава за изследване в държавна лаборатория.

Какви изненади крият резултатите от анализа? Как могат да ни подведат етикетите? И колко опасно е това за здравето ни? Заедно с лекари и диетолози – зрителите ще надникнат и в света на заместителите и трансмазнините. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Къде е млякото“ в „Темата на NOVA“ на 3 октомври, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.