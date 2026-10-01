Свят

Заляха учител с бензин и подпалиха училища във Франция

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 16:34
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Н асилието, белязало продължаващите ученически протести във Франция, ескалира, като днес имаше случай на залят с бензин учите, а най-малко две учебни заведения бяха обхванати от пламъци, предаде „Ройтерс“.

Недоволството е предизвикано от недостига на персонал и от лошото състояние на училищните сгради.

Стотици младежи тази сутрин обкръжиха пожарната кола, която бе изпратена да гаси огъня в гимназия „Сен-Екзюпери“ в Марсилия, съобщиха от полицията. Агресивни демонстранти са принудили служителите на пожарната да излязат от превозното средство, след което са го запалили.

Източник: AP/БТА

Директорът на гимназия „Виктор Юго“ в град Марсилия е получил наранявания при нападение, съобщи прокуратурата, без да оповестява подробности.

Противопожарните служби съобщиха за палеж и на училищна сграда в западния град Нант. Заместник-кметът на града Оливие Шато заяви в ефира на телевизия „Франс инфо“, че пожарът в гимназия „Нелсън Мандела“ е овладян и че няма пострадали. Хората в сградата са били евакуирани, а учениците, които трябвало да дойдат за часовете си, са били върнати обратно, каза Шато. От кметството на Нант отказаха да коментират повече по въпроса.

Източник: AP/БТА

Демонстрациите и блокадите, които започнаха миналата седмица, предизвикаха силно политическо напрежение в деликатен момент за правителството, което днес обяви поредица от изключително непопулярни съкращения на разходите в бюджета си за 2027 г., отбелязва „Ройтерс“.

Премиерът Себастиен Льокорню днес следобед свика кризисно заседание във връзка с протестите, при които бяха ранени десетки хора, а стотици, предимно юноши, бяха задържани от силите на реда.  

Само вчера бяха арестувани над 600 души по обвинения, включващи палеж и нападение над полицейски служител, добавя ДПА.

Източник: AP/БТА

Тази сутрин протестите обхванаха и някои университети. Според студентската организация „Юнион Етюдиант“ (Union Etudiante) блокади има в около 30 кампуса.

В парижкото предградие Сен-Дени днес се струпаха много младежи. Те застанаха пред полицейски кордон, като един от протестиращите ученици държеше плакат с гекст: „Можем ли да обясним [действията си], без да бъдем обгазявани със сълзотворен газ?“.

Учениците обвиняват полицията в прилагането на репресивни тактики, включващи и употребата на сълзотворен газ.

Правителството разкритикува насилието, което беляза някои от демонстрациите, но посочи, че трябва да се признаят проблемите в гимназиите и да се намери решение за тях.

Източник: AP/БТА

Вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че на места има провокатори, които обикалят училищата, за да подбуждат към насилие

Министърът на националното образование Едуар Жефре призова учебните заведения да преминат в дистанционен режим на работа, ако сградите им са блокирани от демонстранти.

„Насилието няма да лиши нашите ученици от основното им право на образование“, написа Жефре в социалната мрежа Екс.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
ученически протести Франция насилие
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