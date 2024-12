"Варварската държава падна": Повратен момент за Близкия изток

С ирийски бунтовници превзеха вчера столицата Дамаск, без да срещнат съпротива. Светкавичното настъпление принуди Асад да избяга в Русия след 13 години гражданска война и 6 десетилетия авторитарно управление на неговото семейство, предаде Ройтерс.

Един от най-големите повратни моменти в Близкия изток от поколения, падането на правителството на Асад помете бастиона, от който Иран и Русия оказваха влияние в арабския свят. Москва даде на него и семейството му убежище, съобщиха руски медии.

Внезапното му сваляне от власт от бунтовнически групировки, подкрепяни отчасти от Турция и имащи корени в джихадисткия сунитски ислям, ограничава способността на Иран да изпраща оръжия на съюзниците си и може да коства на Русия военноморската ѝ база в Средиземно море. То може да проправи път към това милиони бежанци, разпръснати от повече от десетилетие в лагери в Турция, Ливан и Йордания, най-сетне да се завърнат по домовете си.

Кой беше сваленият сирийски лидер Башар Асад

За сирийците това породи внезапен и неочакван край на дълбоко замразена от години война със стотици хиляди загинали, превърнати в пепел градове и изтърбушена от световните санкции икономика. "Колко хора бяха разселени по света? Колко хора живяха в палатки? Колко се удавиха в моретата?", попита бунтовническият командир Абу Мохамед ал Джаулани хората, събрали се вчера в Омаядската джамия в Дамаск. "Нова история, братя мои, се пише в целия регион след тази велика победа", каза той и добави, че ще с упорит труд Сирия ще бъде "пътеводна звезда за ислямската нация".

Полицейската държава на Асад, известна още от времето, когато баща му завзема властта през 60-те години на миналия век, като една от най-жестоките в Близкия изток със стотици хиляди политически затворници, се стопи изведнъж.

Смаяни и въодушевени затворници излязоха от затворите, след като бунтовниците разбиха ключалките на килиите им. Събрали се след раздяла семейства плачеха от радост. Освободени затворници бяха заснети на разсъмване да тичат по улиците на Дамаск, държейки нагоре пръстите на двете си ръце, за да покажат колко години са били в затвора.

"Ние свалихме режима!" - викаше един глас, докато един затворник крещеше и скачаше от радост.

