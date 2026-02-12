Свят

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

12 февруари 2026, 14:01
Среща на високо ниво в замък

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността
Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?
НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи
Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия
Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо
Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид
Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Б есни роднини на загиналите при пожара в нощния клуб на Нова година в Швейцария нападнаха собствениците тази сутрин, като родителите ги обвиниха за смъртта на децата си, пише Daily Mail.

Когато Жак и Джесика Моретти пристигнаха в прокуратурата в Сион за четвъртия си ден на разпит, десетки скърбящи роднини се струпаха около входа на сградата, носейки дрехи с изображения на загиналите си близки.

Двойката, която е насочила вината към сервитьорка, загинала също при пожара, е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари.

Докато се придвижвали към сградата за разпита в четвъртък сутринта, няколко роднини се нахвърлили върху тях, като Моретите били охранявани само от един полицай и адвоката си.

„Беше истинска тълпа. Моретите почти нямаха защита, когато избухна гневът на роднините. Всички се нахвърлиха върху тях, бутнати бяха до стената на сградата и не можеха да се измъкнат,“ разказа репортер на място пред 20 Minuten.

Разгневените роднини хвърляли обиди, докато двойката се укривала зад адвоката си, като един родител, който плачел, бил чут да крещи: „Убихте сина ми, убихте 40 души, ще платите за това“.

Майката на Тристън, Винсиан Стъки, която също присъствала тази сутрин, заяви пред местните медии: „Ние няма да прощаваме и няма да забравим.“

„Аз съм тук за Тристън“, добави бащата му, Кристиан Подоу. „Искам Джесика Моретти да знае колко силно е ударила бащи, майки, братя и сестри. Тя се отдръпна, напусна Constellation. Другите помагаха много, а тя просто си тръгна. Това не е правилно.“

По-малките братя и сестри на тийнейджъра, Тобиас, 14 г., и Яеле, 15 г., също били там заедно с родителите си и се присъединили към яростната тълпа при пристигането на Моретите.

„Искаме Джесика Моретти да се извини,“ казаха те на местните репортери. „Аз съм малкият брат на Тристън и дойдох, за да покажа на Джесика Моретти, че е разрушила семейства, да ни погледне в очите.“

Тобиас добави: „Това, което се случи, не е нормално. Искаме справедливост. Моретти несъмнено е виновна, както и общината Кран Монтана и кантон Вале.“

Френската двойка твърдо е обвинявала младия си персонал за пожара и блокирането на изхода, като изтекли записи от интервюта показват, че са казвали: „Не ние, а другите“.

Стратегията на Моретите по време на около 20 часа разпит от трима прокурори е била, особено, да обвинят сервитьорката Сиан Панин, 24 г., която се качила на раменете на колега, държейки две бутилки шампанско с фойерверки.

Сиан, която загина при пожара, носела промоционална каска и не видяла пиротехниката, която осветявала тавана на бара, покрит с лесно запалима пяна.

г-н Моретти казал на разследването, че „това е било шоуто на Сиан“.

„Не ѝ забраних да го прави,“ добавил той, „не ѝ обърнах внимание на инструкциите за безопасност. Не видяхме опасността. Сиан обичаше да го прави, това беше шоу, тя обичаше да участва в него.“

Френската двойка е под криминално разследване с обвинения за непредумишлено убийство, телесни повреди и пожар по невнимание.

Адът в новогодишната нощ: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Те могат да получат до 20 години затвор, ако бъдат обвинени и признати за виновни.

Семейството на Сиан, също френска гражданка, е сред тези, които категорично отричат твърденията на Моретите и са подкрепени от свидетели, оцелели след пожара.

Според тях г-жа Моретти, която била управителката през нощта, е изпратила Сиан с бутилките и е насърчила изпълнението на номера с каската.

Свидетели обаче поставят под съмнение тези твърдения, като един казва, че Сиан била заставена да носи промоционална каска, която  ѝ пречела да вижда фойерверките.

Адвокатът на семейството на Сиан, Софи Хени, също твърди, че „Сиан не е трябвало да сервира по масите“.

Г-жа Моретти, която е била една от първите, избягали от клуба, е признала, че е знаела за номера, въпреки огромната опасност.

Тя също така е отправила сдържано извинение за случилото се на Нова година, без да поема криминална или гражданска отговорност.

Повечето загинали са тийнейджъри, а повечето ранени остават в различни болници в Швейцария и Европа.

В засегнатите при пожара са включени хора от 19 националности, сред които девет французи и шест италианци.

Камерите заснемат как г-жа Моретти бяга от мястото на пожара колкото се може по-бързо, в колата си, след като първо се е измъкнала с касата с парите от вечерта, докато стотици млади клиенти остават затворени вътре.

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Лейла Мишело, майка на две дъщери, ранени при пожара, присъства на разпита в сряда.

Адвокатът на Моретите, Яел Хая, заяви, че разпитите ще бъдат първият път, когато двойката ще може да говори директно с адвокатите, представляващи жертвите и семействата.

„Те са съпричастни, но в същото време са изолирани. Много е трудно да не могат да се изразят директно, тъй като съдебният процес изисква да няма контакт,“ каза тя.

Прокуратурата на Вале заяви в понеделник, че в случая са издадени около 50 заповеди и призовки.

Делото съдържа почти 2 000 страници и над 8 500 физически документа; идентифицирани са 263 граждански страни, представени от 74 адвоката.

Вижте в нашата галерия: Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията

Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията
16 снимки
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
Източник: dailymail    
Пожар в нощен клуб Швейцария Кран Монтана Жертви Собственици на клуб Морети Сиан Панин Фойерверки Криминално разследване Гняв на роднини
Последвайте ни

По темата

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 4 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 4 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 9 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Любопитно Преди 29 минути

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Свят Преди 41 минути

Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 1 час

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 1 час

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

България Преди 1 час

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

Снимката е архивна

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Свят Преди 2 часа

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 2 часа

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 2 часа

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

,

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

България Преди 2 часа

Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от Игрите през 1998 г. Екатерина Дафовска

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Свят Преди 2 часа

Според медиите, парашутът на Пиер Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Свят Преди 2 часа

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Свят Преди 3 часа

Близки на актьора от „Доусън Крийк“ показаха трогателни кадри от последните му мигове и споделиха неговите финални уроци за вярата, семейството и свещеността на времето

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

България Преди 3 часа

Екипажът все още живее на хотел у нас

<p>&bdquo;Синът ми е моралният убиец&ldquo;: Майка обвини собственото си дете за труповете на &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

България Преди 3 часа

Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития

<p>Заради &quot;Петрохан&quot;:&nbsp;ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС</p>

ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

България Преди 3 часа

Това обявиха представители на формацията

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова разкри живота си далеч от прожекторите. Това ли е новият й дом в Испания?

Edna.bg

Любовта не е ден. Любовта е избор.

Edna.bg

Официално: Патрик-Габриел Галчев има нов отбор

Gong.bg

ФА започва разследване срещу собственика на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени отсъствия на 15-годишното дете, убито край Околчица

Nova.bg

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Nova.bg