"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Б есни роднини на загиналите при пожара в нощния клуб на Нова година в Швейцария нападнаха собствениците тази сутрин, като родителите ги обвиниха за смъртта на децата си, пише Daily Mail .

Когато Жак и Джесика Моретти пристигнаха в прокуратурата в Сион за четвъртия си ден на разпит, десетки скърбящи роднини се струпаха около входа на сградата, носейки дрехи с изображения на загиналите си близки.

Двойката, която е насочила вината към сервитьорка, загинала също при пожара, е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари.

Докато се придвижвали към сградата за разпита в четвъртък сутринта, няколко роднини се нахвърлили върху тях, като Моретите били охранявани само от един полицай и адвоката си.

„Беше истинска тълпа. Моретите почти нямаха защита, когато избухна гневът на роднините. Всички се нахвърлиха върху тях, бутнати бяха до стената на сградата и не можеха да се измъкнат,“ разказа репортер на място пред 20 Minuten.

Разгневените роднини хвърляли обиди, докато двойката се укривала зад адвоката си, като един родител, който плачел, бил чут да крещи: „Убихте сина ми, убихте 40 души, ще платите за това“.

Майката на Тристън, Винсиан Стъки, която също присъствала тази сутрин, заяви пред местните медии: „Ние няма да прощаваме и няма да забравим.“

‘You killed my son - you will pay’: Furious families attack owners of Swiss nightclub where 41 died in New Year’s Eve infernohttps://t.co/8RYGIb7H1t — LBC (@LBC) February 12, 2026

„Аз съм тук за Тристън“, добави бащата му, Кристиан Подоу. „Искам Джесика Моретти да знае колко силно е ударила бащи, майки, братя и сестри. Тя се отдръпна, напусна Constellation. Другите помагаха много, а тя просто си тръгна. Това не е правилно.“

По-малките братя и сестри на тийнейджъра, Тобиас, 14 г., и Яеле, 15 г., също били там заедно с родителите си и се присъединили към яростната тълпа при пристигането на Моретите.

„Искаме Джесика Моретти да се извини,“ казаха те на местните репортери. „Аз съм малкият брат на Тристън и дойдох, за да покажа на Джесика Моретти, че е разрушила семейства, да ни погледне в очите.“

Тобиас добави: „Това, което се случи, не е нормално. Искаме справедливост. Моретти несъмнено е виновна, както и общината Кран Монтана и кантон Вале.“

Френската двойка твърдо е обвинявала младия си персонал за пожара и блокирането на изхода, като изтекли записи от интервюта показват, че са казвали: „Не ние, а другите“.

Стратегията на Моретите по време на около 20 часа разпит от трима прокурори е била, особено, да обвинят сервитьорката Сиан Панин, 24 г., която се качила на раменете на колега, държейки две бутилки шампанско с фойерверки.

Сиан, която загина при пожара, носела промоционална каска и не видяла пиротехниката, която осветявала тавана на бара, покрит с лесно запалима пяна.

г-н Моретти казал на разследването, че „това е било шоуто на Сиан“.

„Не ѝ забраних да го прави,“ добавил той, „не ѝ обърнах внимание на инструкциите за безопасност. Не видяхме опасността. Сиан обичаше да го прави, това беше шоу, тя обичаше да участва в него.“

Френската двойка е под криминално разследване с обвинения за непредумишлено убийство, телесни повреди и пожар по невнимание.

Адът в новогодишната нощ: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Те могат да получат до 20 години затвор, ако бъдат обвинени и признати за виновни.

Семейството на Сиан, също френска гражданка, е сред тези, които категорично отричат твърденията на Моретите и са подкрепени от свидетели, оцелели след пожара.

Според тях г-жа Моретти, която била управителката през нощта, е изпратила Сиан с бутилките и е насърчила изпълнението на номера с каската.

Свидетели обаче поставят под съмнение тези твърдения, като един казва, че Сиан била заставена да носи промоционална каска, която ѝ пречела да вижда фойерверките.

Адвокатът на семейството на Сиан, Софи Хени, също твърди, че „Сиан не е трябвало да сервира по масите“.

Furious families ATTACK owners of Swiss inferno nightclub where youngsters burned to death: Terror is etched on female manager's face as parents scream 'you killed my son - you'll pay for this' https://t.co/g8yLc4PnfH — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 12, 2026

Г-жа Моретти, която е била една от първите, избягали от клуба, е признала, че е знаела за номера, въпреки огромната опасност.

Тя също така е отправила сдържано извинение за случилото се на Нова година, без да поема криминална или гражданска отговорност.

Повечето загинали са тийнейджъри, а повечето ранени остават в различни болници в Швейцария и Европа.

В засегнатите при пожара са включени хора от 19 националности, сред които девет французи и шест италианци.

Камерите заснемат как г-жа Моретти бяга от мястото на пожара колкото се може по-бързо, в колата си, след като първо се е измъкнала с касата с парите от вечерта, докато стотици млади клиенти остават затворени вътре.

Съдът остави в ареста съсобственика на бар в Швейцария, в който пожар отне живота на 40 души

Лейла Мишело, майка на две дъщери, ранени при пожара, присъства на разпита в сряда.

Адвокатът на Моретите, Яел Хая, заяви, че разпитите ще бъдат първият път, когато двойката ще може да говори директно с адвокатите, представляващи жертвите и семействата.

„Те са съпричастни, но в същото време са изолирани. Много е трудно да не могат да се изразят директно, тъй като съдебният процес изисква да няма контакт,“ каза тя.

Прокуратурата на Вале заяви в понеделник, че в случая са издадени около 50 заповеди и призовки.

Делото съдържа почти 2 000 страници и над 8 500 физически документа; идентифицирани са 263 граждански страни, представени от 74 адвоката.