Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Н а върха на висок бял стълб, който доминира над малка червена къща на ръба на заснеженото западно крайбрежие на Гренландия, вятърът развява ново знаме.

В петък канадското консулство отвори врати в скромната сграда, представляваща постоянен дипломатически пост, споделен с Исландия, досега една от малкото страни с официално присъствие в територията.

Отварянето на канадско консулство в Нуук, столицата на автономната територия Гренландия в Кралство Дания, се планираше повече от година. Но времето на откриването, съвпадащо с нови заплахи от страна на тогавашния американски президент Доналд Тръмп и изказване на канадския премиер Марк Карни в Давос за необходимостта от нови съюзи, не остава незабелязано от никого.

Питър Мортенсен, семеен терапевт и психолог от Дания, който е на бизнес пътуване до Нуук, се разхожда по крайбрежието с фотоапарата си, когато спира, за да обмисли значението на новото дипломатическо присъствие на Канада, както и на Франция, която отвори свое консулство същия ден.

"Говоря с повече хора тук, които казват, че първоначалната ни вяра, че можем да се доверим на Съединените щати и че те винаги ще са там като силна сила в света, беше сериозно разрушена", казва Мортенсен, на 68 години, пред POLITICO .

В този вакуум се появява Канада. Новата им стратегия да бъдат активен играч на световната сцена, изграждайки съюзи и предлагайки гаранции за сигурност, които някога оставяха на САЩ, се оформя именно в Нуук. Канадската инициатива в Арктика може да е началото на усилието на страната да изгради собствен международен авторитет и да се освободи от сянката на Тръмп.

"Доналд Тръмп е толкова непредсказуем, че всичко, което възприеме като лично обида, може да превърне в геополитическа криза", добавя Мортенсен.

В Нуук, малък град с около 20 000 жители, цветни къщи разпръснати по скалистите хълмове, се превърна в горещ център на състезанието за глобално влияние, място, където външнополитически доктрини, родени в далечни столици, се проявяват на практика и отбелязват водещата роля на новата студена война.

По-малко от три седмици по-рано, в друг заснежен район, канадският премиер Марк Карни представи най-ясно глобалната си програма.

"Днес ще говоря за разрив в световния ред, за края на приятна илюзия и началото на сурова реалност", каза той на донякъде несигурен френски, преди да продължи на английски.

В рамките на по-малко от 20 минути Карни описа мястото на Канада и Европа в тази "сурова реалност", представляваща края на базирания на правила международен ред, който вече не предполага защитата на САЩ или друга велика сила.

"Вече не разчитаме само на силата на нашите ценности, но и на стойността на нашата сила", продължи той. "По въпросите на арктическия суверенитет стоим твърдо с Гренландия и Дания и напълно подкрепяме уникалното им право да определят бъдещето на Гренландия."

Неговата реч бележи началото на това, което вече наричат "Доктрината Карни": креативна, коалиционна сила в чужбина, която може да осигури място на масата с представители на САЩ, Русия и Китай. В Нуук в петък Канада буквално постави флаг, като се включи в геополитическа надпревара в Арктика.

През идващия уикенд Канада се готви да направи следваща стъпка, когато Карни подпише споразумение за отбранително сътрудничество с Дания на Мюнхенската конференция по сигурността. Споразумението ще включва сътрудничество в Гренландия, Арктика и "източния фланг на НАТО", съобщи високопоставен канадски официален представител при условие на анонимност.

Арктика е приоритет за Карни от самото начало, като той я определи като водещ външнополитически приоритет, когато пое поста след Джъстин Трюдо през март 2025 г. Той посети Икалуит в канадската територия Нунавут, западен съсед на Гренландия, след спирки във Великобритания и Франция по същото пътуване.

"Канада е силна, когато признава коренното население като първоначални стопани на тази земя", каза Карни през март 2025 г.

Четири месеца по-рано Канада обяви план за откриване на консулство в Гренландия и друго в Анкоридж, Аляска, като част от новата арктическа външна политика, нещо, което външният министър Анита Ананд подчерта в Нуук миналата седмица.

"Подчертавам, че откриването на това консулство е част от нашите намерения в арктическата ни външна политика от известно време", каза тя. Но Ананд призна, че този ход също цели да покаже, че Канада може да играе роля в защита на ценностите и суверенитета на Гренландия. "Това също е знак на подкрепа за гренландците в момент от тяхната дълга история, когато усещат тревога и загриженост."

Нуук е населен в значителна степен с датчани или хора със смесено датско-коренно потекло. Дания има сложни отношения с големия арктически остров; през есента на 2025 г. страната се извини за принудителна стерилизация на коренното население през средата на ХХ век, част от дълга история на дискриминация.

Но заради опасения за суверенитета, породени от постоянните провокации на САЩ през втория мандат на Тръмп, Канада използва момента, за да затвърди своето влияние на световната сцена, изграждайки съюзи поради общата история на коренните народи и споделените опасения от американския натиск в Арктика.

"В миналото изглеждаше, че Канада позволява на САЩ да водят въпросите около Гренландия", казва Ребека Пинкус, старши сътрудник във Foreign Policy Research Institute и експерт по арктически въпроси. "И мисля, че откриването на консулството е убедителен знак, че Канада може да изгради по-независим подход към Гренландия."

В Нуук гренландските официални лица празнуват канадското консулство като знак на приятелство, което може да укрепи способността на територията да се защитава отвън. Външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелдт нарече новото консулство пример за "засилващата се връзка между Гренландия и Канада" пред гости, сред които бяха Ананд, първата канадска генерал-губернатор коренна американка Мери Саймън, над 100 канадски инуити и дипломати от Дания и Франция.

"Особено искам да благодаря на Канада за постоянната приятелска подкрепа към Гренландия, особено в предизвикателни времена. Вашата непоколебима подкрепа е високо ценена", каза Моцфелдт.

Якоб Ферч, консултант от Копенхаген, работещ в Нуук, заяви, че откриването на канадското консулство, включително присъствието на Саймън, надгражда върху импулса от визитата на френския президент Еманюел Макрон през декември.

"Позитивните коментари от Канада, всъщност създават импулс за положителни промени", каза Ферч.

Европейците, работещи и живеещи в Гренландия, както и много местни жители, гледат на Канада като потенциален защитник срещу натиска на САЩ. Тръмп проявява интерес към Гренландия още от първия си мандат; през 2019 г. той предложи да я купи от Дания, което доведе до кратък спор с датската премиерка Мете Фредериксен и до отменено официално посещение на САЩ.

През последната година натискът се засилва заради нарастващата стратегическа важност на Арктика. Контролът върху Гренландия би позволил на САЩ да управляват Северозападния проход и други арктически търговски маршрути, да изграждат военни бази и да контролират потенциални находища на редки земни метали. Затоплянето на региона отваря нови плавателни маршрути. Русия и Китай също проявяват интерес към Арктика, а администрацията на Тръмп предлага различни сделки за територията.

"Новата велика игра на XXI век ще бъде Арктика", каза бившият съветник на Тръмп Стив Банън. "Вече се наблюдава борба за влияние между Китайската комунистическа партия и Русия най-голямата уязвимост на САЩ сега е Арктика."

Ник Солхайм, съосновател на консервативен тинк-танк и експерт по Гренландия, свързва интереса си към региона с ирландско заведение в Рейкявик през 2016 г., където се запалва по арктическата политика. Той е посещавал Гренландия многократно, включително отдалечени рибарски села с около 100 жители, и застъпва идеята САЩ да управляват Гренландия чрез Споразумение за свободна асоциация, подобно на връзката с Палау или Микронезия.

"Имаме геополитически противник в Китай, който е изключително заинтересован от инвестиции в инфраструктура близо до САЩ, и това е червена линия за нас", казва Солхайм.

В същото време канадската намеса се приема сравнително положително.

"Повишеният интерес към Гренландия е очевиден резултат от речта на Карни в Давос", казва Солхайм. "Ако не се опитват да саботират отношенията на САЩ с Гренландия, аз го приветствам. Коренното население на Гренландия има по-близки културни връзки с индианците в Канада и САЩ, отколкото с датчаните."

На място, геополитиката е от значение и за инуитите. Лидерите на канадските инуити виждат присъствието на Канада в Гренландия като потенциална защита срещу САЩ, Китай и Русия.

"Може би вече няма да живеем във време, когато можем да разчитаме на САЩ, НАТО или други механизми, по които работим повече от 50 години, но знаем, че десетки, ако не стотици страни по света биха били солидарни с нас в този момент", каза Натан Обед, президент на Inuit Tapiriit Kanatami, пред бурни аплодисменти.

Разходка из търговските центрове и кафенетата на Нуук разкрива същия особен вид, принудена усмивка, която крие тревога и неудобство при въпроси за Тръмп и Арктика.

Миналата година United Airlines започна директни сезонни полети между Нууарк и Нуук, което улеснява достъпа.

Дипломатическият интерес и медийният фокус превръщат малкия град в магнит за провокатори. Даниян демонстрант удари канадски имитатор на Тръмп пред консулството, а германски комик се забърка в проблеми, опитвайки се да развее американското знаме.

В икономически и психологически план местните също усещат промяната. Риа Хорнум, съосновател на бутика Matas Nuuk, продава шапки със съобщения и отчита интереса на туристите и дипломатите.

"Мисля, че е добре. Ако сте заинтересовани, можете да направите нещо за нас, да ни подкрепите", казва Хорнум. "Но също така е малко изтощително."

Геополитиката вече се отразява дори върху местната търговия, а вниманието на големите сили не изчезва, макар местните да биха предпочели мир и спокойствие.

"Трябва да сме обединени, да стоим рамо до рамо и да се надяваме скоро да се върнем към нормалния си живот. Тази страна е толкова красива", казва Хорнум.

"Ние сме щастливи хора и искаме да продължим така и да бъдем себе си."