Свят

Съдят „Шарли Ебдо“ за карикатура на пожара в Кран Монтана

Рисунката на обгорели скиори предизвика вълна от гняв

13 януари 2026, 18:37
Съдят „Шарли Ебдо“ за карикатура на пожара в Кран Монтана
Източник: AP/БТА

К арикатура, публикувана от френското сатирично списание „Шарли Ебдо“, изобразяваща двама скиори с обгорели лица и превързани с бинтове, които се спускат по пистите в Кран Монтана, предизвика критики в онлайн пространството и доведе до завеждане на съдебно дело.

По време на новогодишните празници в бар „Ла Констеласион“ в швейцарския курорт избухна огромен пожар, при който загинаха 40 души, а 116 бяха ранени. Около 80 от пострадалите все още са в болници.

Нов скандал с карикатури в „Шарли Ебдо”

Хиляди потребители реагираха с гневни емотикони на рисунката, озаглавена „Опърлените карат ски“, която беше публикувана във Facebook.

„Това е наистина отвратително“, коментира един от потребителите, а друг обвини изданието в липса на емпатия.

Швейцарската писателка Беатрис Риан и съпругът ѝ, който е адвокат, заведоха иск, свързан с карикатурата. „Намирам я за много отвратителна“, каза Риан пред швейцарската телевизия RTS. „Свободата на изразяване има своите граници. Те се подиграват на жертвите. Въпросът е дали човешкото достойнство трябва да има предимство пред свободата на изразяване или не?“.

Съдят "Шарли Ебдо" заради „Италианското меню“

Рисунката е дело на художника, известен с псевдонима Салш. На нея, освен двамата обгорели и превързани с бинтове скиори, има и указателна табела с надпис „Кран Монтана“, а в долния десен ъгъл е изписано: „Комедия на годината“. Салш прави препратка към френска комедия от 70-те години, озаглавена „Загорелите, които карат ски“, разказваща през погледа на фарса за ски ваканция.

Главният редактор на „Шарли Ебдо“ Жерар Биар призна пред RTS, че карикатуристът е стигнал прекалено далеч, и нарече рисунката „черен хумор“. „Разбира се, тя може да е шокираща, но сатирата по принцип е шокираща“, каза той. По думите му списанието не се подиграва на жертвите, а показва абсурдността на трагедията.

„Шарли Ебдо“ е известно с провокативното си и нарушаващо обществените норми съдържание. През януари 2015 г. редакцията на изданието в Париж стана цел на ислямистка атака, при която бяха убити 12 души, след като бяха публикувани карикатури на пророка Мохамед.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
