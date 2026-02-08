Отново пламъци в Кран Монтана: Пожар избухна на мястото на голямата трагедия

Доналд Тръмп отказа да се извини за клипа с Барак и Мишел Обама като маймуни

П ожар избухна тази сутрин в мемориала за жертвите на пожара в новогодишната нощ в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предаде агенция ДПА. От полицията съобщават, че противопожарната служба е загасила пламъците. Причините за пожара се разследват.

(Във видеото: "Два града - еднаква болка": Кочани с почит и съпричастност към жертвите в Кран Монтана)

На мястото е издигната бяла палатка, в която е разположен временен мемориал, където посетителите са оставили стотици свещи, цветя, писма и плюшени мечета. При инцидента загинаха 41 души, а 115 бяха ранени. Много от тях все още са в интензивно отделение с тежки изгаряния и респираторни проблеми повече от пет седмици след трагедията.