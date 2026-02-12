Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

От Министерството на вътрешните работи съобщиха за разкрита организирана престъпна група за имотни измами, действала от 2021 година на територията на Перник, София и Дупница. Акцията е проведена на 14 януари под ръководството на Софийската градска прокуратура.

По данни на разследването с различни измамни схеми са били придобити неправомерно над 25 имота. Сред тях има и собственост на община Перник, както и на Столичната община.

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души. След анализ на събраните доказателства и разпити на свидетели, прокуратурата е привлякла като обвиняеми седем души, които са сочени за ръководители и основни участници в престъпната схема.

На обвиняемите са повдигнати обвинения за документни престъпления и измами. Трима от тях са обвинени и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

Разследването обхваща и дейности по пране на пари, свързани с реализирането на престъпната схема и последващото прехвърляне на имотите.

На трима от обвиняемите е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Четвърти е с определена парична гаранция в размер на 2000 евро, както и със забрана да напуска пределите на страната.

Други двама от обвиняемите са задържани по друго наказателно производство, а един е обявен за общодържавно издирване.

Петима от седемте обвиняеми са познати на полицията основно с предишни регистрации за документни престъпления и измами.

Работата по случая продължава, като се очаква разследването да установи пълния обем на нанесените щети и евентуалното участие на още лица в престъпната схема.