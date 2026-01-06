Скиори изписаха сърце в снега за 40-те жертви на смъртоносния пожар в Кран-Монтана

С киори оформиха сърце на писта в Кран-Монтана в памет на жертвите на смъртоносния пожар, който опустоши бар „Le Constellation“ в навечерието на Нова година.
Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко.
Всичките 40 жертви бяха идентифицирани в неделя. Много от тях - тийнейджъри.
Причината за пожара все още не е установена, но първоначалните разследвания сочат, че вероятният източник на пламъците са бенгалски огън върху бутилки с шампанско, приближени до тавана.
Това видео беше публикувано в социалните мрежи на туристическия офис на Кран-Монтана.
Коментар към клипа гласи: „В дълбока солидарност, Кран-Монтана и цялата ски общност скърбят заедно“.
„Мислите ни са с всички жертви, както и с тези, които предоставят грижи, помощ и подкрепа. Ние сме заедно в този труден момент“.
🇨🇭🎿 Crans-Montana et la communauté du ski de la station suisse ont rendu hommage sur les pistes à l’ensemble des victimes, aux secours et au personnel médical après l'incendie lourdement meurtrier dans un bar, la nuit du Nouvel An ⤵️ pic.twitter.com/YO3GbRWSPs— Agence France-Presse (@afpfr) January 5, 2026