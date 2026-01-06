Свят

Скиори изписаха сърце в снега за 40-те жертви на смъртоносния пожар в Кран-Монтана

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко

6 януари 2026, 10:58
Източник: iStock

С киори оформиха сърце на писта в Кран-Монтана в памет на жертвите на смъртоносния пожар, който опустоши бар „Le Constellation“ в навечерието на Нова година.

Всичките 40 жертви бяха идентифицирани в неделя. Много от тях - тийнейджъри.

Причината за пожара все още не е установена, но първоначалните разследвания сочат, че вероятният източник на пламъците са бенгалски огън върху бутилки с шампанско, приближени до тавана.

Това видео беше публикувано в социалните мрежи на туристическия офис на Кран-Монтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC News (@abcnews)

Коментар към клипа гласи: „В дълбока солидарност, Кран-Монтана и цялата ски общност скърбят заедно“.

„Мислите ни са с всички жертви, както и с тези, които предоставят грижи, помощ и подкрепа. Ние сме заедно в този труден момент“.

Източник: rte.ie    
Кран Монтана Смъртоносен пожар Жертви на пожара Скиори В памет Бар Le Constellation Нова година Солидарност Ски общност Разследване на пожар
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
