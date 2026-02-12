Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

С ъществува безпогрешен и изненадващо лесен начин да разберете дали сте сексуално съвместими с някого – без изобщо да спите с него.
И той не е толкова скандален, колкото вероятно си представяте.
За да прецените как би се държал потенциален любовник между чаршафите, просто погледнете лицето му, съветва хипнотерапевтът и специалист по лицево разчитане Лори Бел. Според нея ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова по-силно е сексуалното желание.
„Когато тази зона е наистина, наистина голяма, се появява някой, който е много свързан с животинските си инстинкти. Всички наши физически наклонности, включително либидото, идват от тази зона“, обясни тя.
„Ако сте от хората, които имат дълга или широка долна част на лицето и си мислят, че нямат високо сексуално желание, може би просто потискате сексуалното си желание“, допълни Бел.
Що се отнася до челюстта, нейната форма също издава много. Широката челюст предполага, че човек „ще бъде доминиращ, ще налага своите мисли, вярвания и нужди на друг човек“, обясни Бел. Обратно – „човек с тясна челюст е по-скоро социален хамелеон, който може да стане това, което друг човек или група иска или има нужда“, каза тя пред The Post.
Казано по-просто, човек с широка челюст е по-вероятно да бъде доминиращият партньор в леглото, докато този с тясна челюст по-често ще заема подчинена роля.
„От романтична гледна точка, ако сте човек, който иска да бъде доминиран, може да изберете някой с изключително широка челюст или по-голяма челюст от вашата. Ако доминацията е вашата слабост, потърсете някой с по-тясна челюст“, каза Бел.
Според експерта още един важен детайл е наличието или липсата на закръгленост и „подплънки“ в долната част на лицето. Те също разкриват какъв тип любовник е даден човек.
„Всеки път, когато има допълнителна подплънка или закръгленост, това омекотява тези черти; ако имате голяма, но заоблена челюст, ще имате тази интензивна жизнена енергия, но бъдете по-нежни в начина, по който преследвате желанията си“, каза експертът пред The Post.
„За някой с голяма, но енергична част, която е подплатена, сексът няма да е само за него. Една от неговите нужди ще бъде да задоволи нуждите на другия човек.“
На практика подплатените лица и челюсти са знак за мил и внимателен любовник, докато острите или силно изразени костни черти подсказват по-егоистични наклонности.
За Бел тези противоположни енергии се отразяват и в природата.
„Кръглите неща в природата са склонни да бъдат щедри, приобщаващи и грижовни; слънцето, гърдите, пръстените на дървото. Закръглеността предполага грижа и загриженост за човечеството като цяло. Те искат всяко взаимодействие, включително секс, да подхранва“, каза тя.
За разлика от тях, острите форми – и съответно острите черти на лицето – разкриват по-силно изразени разделящи инстинкти.
„В природата острите неща са склонни да разделят; те убиват и защитават. Енергията е „аз или ти“. Някой с много остри или кокалести черти е склонен да мисли за себе си като за много отделен и от своя страна е самостоятелен, когато става въпрос за секс и живот като цяло.“