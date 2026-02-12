Любопитно

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

12 февруари 2026, 15:16
Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник
Източник: Getty images/ iStock

С ъществува безпогрешен и изненадващо лесен начин да разберете дали сте сексуално съвместими с някого – без изобщо да спите с него.

И той не е толкова скандален, колкото вероятно си представяте.

За да прецените как би се държал потенциален любовник между чаршафите, просто погледнете лицето му, съветва хипнотерапевтът и специалист по лицево разчитане Лори Бел. Според нея ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката. Колкото по-голямо е това разстояние, толкова по-силно е сексуалното желание.

Когато тази зона е наистина, наистина голяма, се появява някой, който е много свързан с животинските си инстинкти. Всички наши физически наклонности, включително либидото, идват от тази зона“, обясни тя.

„Ако сте от хората, които имат дълга или широка долна част на лицето и си мислят, че нямат високо сексуално желание, може би просто потискате сексуалното си желание“, допълни Бел.

@loribellhypnosis #greenscreen #facereading #sdrive #face ♬ UFO song (mysterious BGM) - LEOPARD

Що се отнася до челюстта, нейната форма също издава много. Широката челюст предполага, че човек „ще бъде доминиращ, ще налага своите мисли, вярвания и нужди на друг човек“, обясни Бел. Обратно – „човек с тясна челюст е по-скоро социален хамелеон, който може да стане това, което друг човек или група иска или има нужда“, каза тя пред The Post.

Казано по-просто, човек с широка челюст е по-вероятно да бъде доминиращият партньор в леглото, докато този с тясна челюст по-често ще заема подчинена роля.

„От романтична гледна точка, ако сте човек, който иска да бъде доминиран, може да изберете някой с изключително широка челюст или по-голяма челюст от вашата. Ако доминацията е вашата слабост, потърсете някой с по-тясна челюст“, каза Бел.

Според експерта още един важен детайл е наличието или липсата на закръгленост и „подплънки“ в долната част на лицето. Те също разкриват какъв тип любовник е даден човек.

Източник: iStock/Getty Images

„Всеки път, когато има допълнителна подплънка или закръгленост, това омекотява тези черти; ако имате голяма, но заоблена челюст, ще имате тази интензивна жизнена енергия, но бъдете по-нежни в начина, по който преследвате желанията си“, каза експертът пред The Post.

„За някой с голяма, но енергична част, която е подплатена, сексът няма да е само за него. Една от неговите нужди ще бъде да задоволи нуждите на другия човек.“

На практика подплатените лица и челюсти са знак за мил и внимателен любовник, докато острите или силно изразени костни черти подсказват по-егоистични наклонности.

За Бел тези противоположни енергии се отразяват и в природата.

Източник: iStock

„Кръглите неща в природата са склонни да бъдат щедри, приобщаващи и грижовни; слънцето, гърдите, пръстените на дървото. Закръглеността предполага грижа и загриженост за човечеството като цяло. Те искат всяко взаимодействие, включително секс, да подхранва“, каза тя.

Мъжете, които правят най-много секс
6 снимки
мъже
мъже
мъже
мъже

За разлика от тях, острите форми – и съответно острите черти на лицето – разкриват по-силно изразени разделящи инстинкти.

„В природата острите неща са склонни да разделят; те убиват и защитават. Енергията е „аз или ти“. Някой с много остри или кокалести черти е склонен да мисли за себе си като за много отделен и от своя страна е самостоятелен, когато става въпрос за секс и живот като цяло.“

Източник: nypost.com    
Сексуална съвместимост Разчитане на лице Долна част на лицето Сексуално желание Либидо Челюст Доминиране Подчиненост Закръгленост на лицето Остри черти на лицето
Последвайте ни
Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 4 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 4 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 9 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 59 минути

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 1 час

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 1 час

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 1 час

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 2 часа

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Снимката е архивна

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Свят Преди 2 часа

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 2 часа

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 2 часа

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

<p>&quot;Крепостта Европа&quot;? Лидерите на ЕС&nbsp;се събират в замък за среща на високо ниво</p>

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

Свят Преди 2 часа

От Версай до Алден Бизен: Когато кризата удари, европейските лидери се оттеглят в замъци за стратегически разговори

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Свят Преди 2 часа

Унгария на кръстопът: Краят на една 16-годишна ера или поредният политически триумф на „железния“ Виктор Орбан?

,

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

България Преди 2 часа

Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от Игрите през 1998 г. Екатерина Дафовска

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Свят Преди 2 часа

Според медиите, парашутът на Пиер Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Свят Преди 2 часа

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Свят Преди 3 часа

Близки на актьора от „Доусън Крийк“ показаха трогателни кадри от последните му мигове и споделиха неговите финални уроци за вярата, семейството и свещеността на времето

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

България Преди 3 часа

Екипажът все още живее на хотел у нас

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова разкри живота си далеч от прожекторите. Това ли е новият й дом в Испания?

Edna.bg

Любовта не е ден. Любовта е избор.

Edna.bg

Официално: Патрик-Габриел Галчев има нов отбор

Gong.bg

ФА започва разследване срещу собственика на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени отсъствия на 15-годишното дете, убито край Околчица

Nova.bg

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Nova.bg