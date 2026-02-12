Свят

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Причината за сблъсъка да не е ясна

12 февруари 2026, 15:17
Два военни кораба на САЩ се сблъскаха
Източник: AP/БТА

В оенен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде "Ройтерс".

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи "Уолстрийт джърнъл".

Самолетоносач на САЩ се сблъска с кораб в Средиземно море

"Ройтерс" отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

Причината за сблъсъка да не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.

САЩ: Атомна подводница и крайцер се сблъскаха

И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават, допълни Ортис.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Сблъсък на кораби Военен кораб на САЩ
Последвайте ни
Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Как кучетата заспиват толкова бързо?

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 4 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 4 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 9 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Любопитно Преди 29 минути

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 1 час

Двамата имат предишни регистрации в полицията

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 1 час

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 1 час

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 1 час

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

България Преди 1 час

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 2 часа

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Снимката е архивна

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Свят Преди 2 часа

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 2 часа

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 2 часа

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

<p>&quot;Крепостта Европа&quot;? Лидерите на ЕС&nbsp;се събират в замък за среща на високо ниво</p>

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

Свят Преди 2 часа

От Версай до Алден Бизен: Когато кризата удари, европейските лидери се оттеглят в замъци за стратегически разговори

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Свят Преди 2 часа

Унгария на кръстопът: Краят на една 16-годишна ера или поредният политически триумф на „железния“ Виктор Орбан?

,

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

България Преди 2 часа

Христова получи бронзовия медал лично от златната ни медалистка от Игрите през 1998 г. Екатерина Дафовска

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Свят Преди 2 часа

Според медиите, парашутът на Пиер Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Свят Преди 2 часа

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова разкри живота си далеч от прожекторите. Това ли е новият й дом в Испания?

Edna.bg

Любовта не е ден. Любовта е избор.

Edna.bg

Официално: Патрик-Габриел Галчев има нов отбор

Gong.bg

ФА започва разследване срещу собственика на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени отсъствия на 15-годишното дете, убито край Околчица

Nova.bg

Васил Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан"

Nova.bg