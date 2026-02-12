Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

В оенен кораб на САЩ и кораб за снабдяване на флота се сблъскаха вчера по време на презареждане, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на военен говорител, предаде "Ройтерс".

Разрушителят "Тръкстън" от клас "Арли Бърк" и корабът "Съплай" се сблъскаха при презареждане в морето близо до Южна Америка, при което са били ранени двама души, посочи "Уолстрийт джърнъл".

"Ройтерс" отбелязва, че не може да потвърди информацията. Южноамериканското командване за момента не е отговорило на запитването на агенцията за коментар.

Причината за сблъсъка да не е ясна, инцидентът се разследва, каза говорителят на Южното командване полковник Емануел Ортис, цитиран от вестника.

И двата кораба са докладвали, че могат да продължат безопасно да плават, допълни Ортис.