Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Ж ена на 69 години от пещерското село Капитан Димитриево е загинала в четвъртък сутрин при катастрофа в Пазарджик, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР в града.

Данни за настъпило пътнотранспортно произшествие в района на надлеза от село Главиница към областния град са получени сутринта.

Полицията установила на място, че автомобил, управляван от 54-годишен мъж от Пазарджик е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб, като при инцидента пътничката до шофьора е загинала.

На мястото се извършва оглед, образувано е досъдебно производство.