Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

В алери, мъжът, чиито показания предизвикаха трус в разследването на трагедията край Петрохан, наруши мълчанието си, за да разкаже своята версия за събитията.

София Андреева, която се представя за последовател на Ивайло Калушев от 2008 г., заяви в интервю за YouTube канала "Дневен ред", че синът ѝ Валери е "морален убиец" на групата, като според нея смъртта на всички трябва да тежи на неговата съвест. Тя твърди, че синът ѝ е лъжел за сексуални злоупотреби и че негов сигнал до МВР е предизвикал разследване за педофилия. Младият мъж е посочил в сигнал до разследващите, че още на 15-годишна възраст е имал сексуални контакти с Калушев, известен сред последователите си като Иво Лама, който го убеждавал, че мъжете нямат нужда от жени, за да се извисят и да съзреят духовно.

В обширен аудио разговор с разследващия екип на bird.bg – в състав Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви – Валери разкрива механизмите на манипулация, финансовото изтощаване на семейства и шокиращото бездействие на институциите, пред които е говорил още преди четири години.

Хронология на един пренебрегнат сигнал

Според разказа на Валери, той прави първия си опит да алармира държавата още през 2022 г., свързвайки се с отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Подбудата му е била конкретно опасение за сигурността на непълнолетно момче – Ники Златков, заживяло с Калушев по същия модел, по който самият Валери е попаднал в групата години по-рано.

„Надеждата ми беше, че може да се направи разследване и да се предотврати трагедия. Макар да не бях пряк очевидец на сексуални актове в онзи момент, за мен беше логично, че същият модел се повтаря“, споделя той. Валери описва срещи в софийски градинки с агенти, които не са му предоставили номер на преписка или официален документ. При една от тези срещи той споделя абсурден детайл – разследваща служителка си купила бира в ранните часове на сутринта, докато той разказвал за травмите си, което го накарало да се усъмни в сериозността на проверката.

Попадането при Калушев

Свидетелствата на Валери разкриват шокираща картина на институционално бездействие и методична психологическа експлоатация, започнала още през 2022 г., когато той прави опит да алармира ГДБОП за случващото се в групата на Иво Калушев. Мотивиран от опасения за сигурността на непълнолетно момче, Валери предава информация на агенти от отдел „Киберпрестъпност“, споделяйки: „Надеждата ми беше, че това нещо може да се разследва, да се установи дали същото нещо се случва или не... за да се предотврати, ако това нещо се случва.“ Вместо официално разследване обаче, той се сблъсква с несериозно отношение, включително разпит в софийска градинка, по време на който служителка на реда е консумирала бира в ранните сутришни часове. Валери твърди, че е имало „теч“ на информация към самия лидер, което му е позволило да вземе мерки за прикриване, тъй като по думите на свидетеля: „Той имаше изключително добра компютърна грамотност... казвал ми е, че знае как да се пази и ми е показвал сайтове в дълбоката мрежа.“ Историята на Валери започва през 2010 г., когато като 15-годишен тийнейджър бива поверен на Калушев от майка си, която се надявала той да се превърне в „духовен водач и гуру“. Под паравана на хипнотични сеанси са му внушавани спомени за предишни животи, в които е бил жена или в интимна връзка с Калушев, за да се премине границата към сексуална експлоатация. Паралелно с това е текла мащабна финансова измама чрез т.нар. „приношения“, при която семейството му е било основен донор. Валери разказва: „Когато станах пълнолетен, изтеглих собствени пари и от мен самия... които семейството е отделяло за моето образование, за да финансират живота на групата в Мексико.“ Свидетелят описва йерархията в групата, в която централни фигури са били Деян Илиев и Невена Стаева, и разказва за охолния живот на лидера: „Гледаше се цената на наденичките, но за сметка на това той си купуваше винаги нова кола... последен писък на модата.“ Трагедията се задълбочава от факта, че след убийствата през февруари 2026 г. детайлните му показания изтичат в медиите почти мигновено, което той определя като категоричен „лийк“: „Нямам друго обяснение... точно тези показания и начина на специфичната формулировка... за мен това е абсолютно категорично.“ Днес Валери настоява за прозрачност защо държавата не е предприела действия навреме, за да спаси по-късните жертви на групата.

„Приношенията“: Финансовата архитектура на комуната

Една от най-силните линии в разказа на Валери е пълната финансова зависимост на членовете от Калушев. Той описва как „даренията“ са били наричани „приношения към ламата“ и са били облечени в спиритуален контекст. Валери твърди, че е бил използван като „финансов мост“ между спестяванията на семейството си и нуждите на лидера. Майка му е купувала имоти на негово име, но на силно завишени цени, като разликата е оставала за Калушев.

„Когато станах пълнолетен, ме доведоха в България специално от Мексико, за да източат сметките, които родителите ми бяха събирали за моето образование. Всичко отиде за финансиране на живота в Мексико“, разказва свидетелят. Той описва парадокса на живота в джунглата: групата е живеела с ограничен бюджет за храна и консумативи, докато Калушев е закупувал нови автомобили „последен писък на модата“ и скъпо професионално оборудване за гмуркане. Свидетелят споменава и продажба на кюлчета злато, скрити в сандъчета, и източване на банкови сметки през международни канали като банка Сантандер и посредничеството на Невена С.

Сексуална експлоатация под паравана на медитацията

Валери се връща към 2010 г., когато като 15-годишен тийнейджър с леки проблеми с марихуаната, бива поверен на Калушев. Майка му, вярвайки, че синът ѝ ще стане „духовен водач“, сама насърчава заживяването му в къщата в Краево, криейки това от баща му.

Свидетелят детайлно описва как границите са били заличавани чрез хипнотични сеанси и внушения за кармична свързаност. „Водеха ме да виждам предишни животи, в които съм бил жена или съм имал интимна връзка с него. Тези практики подготвиха почвата за сексуалните отношения, които започнаха, докато бях непълнолетен“, споделя Валери. Той допълва, че Калушев е поддържал висока компютърна грамотност и вероятно е документирал или заличавал материали в „дълбоката мрежа“ (Dark Web). Валери си спомня случай, в който Калушев бързо е скрил снимка на гол мъж на лаптопа си, оправдавайки се със странични теми.

Йерархия и приближени лица

В разказа се появяват имената на най-близките хора до Калушев – Деян и Невена. Валери ги описва като „дясната ръка“ на лидера, които са били наясно с всичко случващо се, въпреки че темата за сексуалните отношения е била табу. „Ние живеехме на изключително тясна територия, особено на яхтата по време на плаването. Каютата му имаше прозорци от всички страни и той дори не винаги си правеше труда да дръпне пердетата“, спомня си Валери, подчертавайки усещането за безнаказаност у Калушев.

Течът на информация и институционалният шок

Най-голямото разочарование за Валери остава начинът, по който полицията борави с неговата сигурност. Той твърди, че още през 2022 г. информацията за неговия сигнал е изтекла към Калушев чрез ДАНС или ГДБОП, което е позволило на лидера да вземе мерки. Още по-скандално според него е случилото се след убийствата на 4 февруари – подробните му писмени показания се появиха в медиите почти веднага.

„Това е абсолютен лийк. Формулировките в медиите бяха специфични и идентични с тези, които дадох пред МВР под огромен стрес, без да съм закусвал и в състояние на шок“, казва той. Днес Валери живее в къщата в Краево – мястото, закупено от майка му с надеждата за „духовно просветление“, което се превръща в център на неговата лична трагедия. Той настоява за пълна прозрачност относно това кои държавни служители са знаели за случая през годините и защо не са предприели действия, за да спасят по-късните жертви на групата.

Ключови моменти от интервюто:

"Започнах още на 15"

Валери е едва на 15-16 години, когато Иво Калушев установява сексуален контакт с него. Това става след поредица от "хипнотерапевтични сеанси" и разговори за "мъжката и женската енергия".

"Той беше бащина фигура за мен... Първият път се случи, след като му споделих, че имам колебания за себе си. Беше след сеанс".

"Майка ми знаеше и ме насърчаваше"

Валери потвърждава, че собствената му майка е тази, която го запознава с Калушев, когато е едва 12-годишен. Тя му е предлагала да се включи в "ученията", но тогава той отказва.

"Тя криеше това от баща ми. Когато на 15 се почувствах самотен и объркан, тя ме свърза с тях. Надяваше се да стана 'духовен водач' като него."

"Над милион лева - моите пари отидоха за неговите коли и гмуркания"

Семейството на Валери е основният донор на Калушев. Къщата в Краево е купена на негово име, но с пари на майка му. След това идват лодката, ранчото в Мексико, имотът в джунглата.

"Баща ми смята, че сумите надхвърлят милион лева. Когато станах пълнолетен, специално пътувах до България, за да източа собствените си спестовни сметки, отделени за образование. Калушев ме убеди, че ако не го направя, съм 'стиснат' и 'обсебен от пари'. Той купуваше нови коли и скъпа техника за гмуркане."

"Без номер": Тайните оръжия в Краево

Още преди да заминат за Мексико, в къщата в Краево са укривани оръжия.

"Имаше скривалища в стената, зад плочките. Пистолети. Попитах го защо са без номер, а той ми каза: 'Те са специални, без номер'. Носехме камуфлажни облекла, имаше тактически ножове. Той винаги се е подготвял за нещо."

"Убихме прилепите в пещерата"

Според Валери, природозащитният имидж на групата е тотална лъжа. В Мексико те секат масивно дървета (включително ценни видове) и избиват прилепи, за да разчистят пещера за туристи.

"Сложиха найлони на входа, пуснаха помпа и всички прилепчета изпопадаха във водата. Аз ги събирах и ги горих на клада. А те се правеха на будисти..."

"Питах го за Ники, той ми викаше, че съм ревнив"

Валери признава, че е изпитвал ревност, когато малкият Николай Златков се появява в групата, но основният му мотив е бил страхът, че детето споделя неговата съдба.

"В прав текст го питах дали прави същото с Ники. Той отричаше. Казваше ми: 'Ти имаш собствен път, това не важи за другите'. Аз виждах как детето се променя. Беше индоктринирано."

"Шест месеца под домашен арест"

Когато Валери започва да се съмнява и да задава въпроси, той е изпратен в България на "ритрийт".

"Заключиха ме на втория етаж за шест месеца. Не можех да излизам. Грижеха се за мен, но аз бях затворник. Това трябваше да ми 'оправи отношението'."

"Агентката пиеше бира в 8 сутринта"

При една от срещите му с ГДБОП през 2022 г., служителка му предлага алкохол рано сутринта.

"Попита ме: 'Ще си вземеш ли биричка?'. Аз бях шокиран. Беше студено, ние бяхме в градинка. Тя наистина си взе бира. Не знам дали ме проверяваше, или беше несериозно отношение."

"Изтичането на информация"

Валери е категоричен, че показанията му са изтекли умишлено още през 2022 г. и Калушев е бил предупреден.

"Майка ми беше питана от службите за колата ѝ. По някакъв начин те разбраха, че аз съм подал сигнал. Той беше параноик и имаше връзки. Знаеше как да прикрива следи и да изтрива имейли. Съмнявам се, че компютрите му ще кажат нещо - той беше прекалено умен за това."

"Не съм смел, просто не издържах"

В края на разговора Валери отхвърля определението "герой".

"Смелостта би била да скоча още в Мексико. Аз просто поех твърде много и се счупих. Чувствам се виновен за Ники. Трябваше да направя повече, по-скоро. Той никога нямаше нормално детство."