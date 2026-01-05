Свят

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Френският гражданин Жак Морети е разследван след пожара в Кран-Монтана, при който загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени

5 януари 2026, 10:27
Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда
Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ
Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите
След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия
Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне
Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре
Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му
„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Е дин от собствениците на швейцарския ски бар, в който 40 души загинаха при ужасяващ пожар в нощта срещу Нова година, има сериозно криминално минало, датиращо отпреди повече от 20 години, включително престой в затвора. Това съобщават европейски медии, цитирани от The Post.

(Във видеото: Най-малко 40 загинали при пожар в бар в швейцарски ски курорт)

Става дума за Жак Морети – френски гражданин на около 60 години, родом от остров Корсика. Срещу него тече проверка във връзка със смъртоносния пожар в нощния клуб „Le Constellation“, при който посетители са били блокирани вътре, след като шампанско с бенгалски огън е подпалило тавана на заведението.

Морети и съпругата му Джесика притежават нощния клуб в курорта Кран-Монтана от 2015 година. Според френското издание Le Parisien, Морети „не е непознат за френската съдебна система“.

„Той е известен с дела за сводничество отпреди около двайсет години, както и с случай на отвличане и незаконно лишаване от свобода. Бил е лишен от свобода в департамента Савоя“, пише изданието.

Белгийската радиомрежа RTL, позовавайки се на правен източник, съобщава, че престоят му в затвора е бил свързан с обвинения за сводничество, измами, отвличане и незаконно задържане.

По време на пожара Морети не е бил в заведението, но съпругата му Джесика е получила изгаряния по ръцете. Към момента двамата не са официално обвинени и не са задържани, докато дават показания пред властите относно трагедията, при която загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени.

Швейцарската прокуратура обяви, че възнамерява да започне разследване за „причиняване на пожар по непредпазливост“ и „непредумишлено убийство“, ако бъде установена наказателна отговорност на собствениците.

„Всичко сочи, че пожарът е започнал от запалени бенгалски свещи, поставени в бутилки с шампанско, които са били доближени твърде много до тавана. Това е довело до бързо и масово разпространение на огъня“, заяви главният прокурор на Швейцария Беатрис Пийо.

Жак Морети продължава да твърди, че нощният клуб — който е бил проверяван само три пъти за период от 10 години — е спазвал всички изисквания за безопасност съгласно швейцарското законодателство.

В нашата галерия вижте Кадри от мястото на трагедията.

Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията
16 снимки
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
Пожар в нощен клуб Швейцарски ски бар Жертви на пожар Жак Морети Криминално досие Бенгалски огън Разследване на трагедията Кран-Монтана Непредумишлено убийство Безопасност в заведение
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Как изглежда следващата стъпка на Анджелина Джоли далеч от Холивуд

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

България се прощава с легендата Димитър Пенев,

България се прощава с легендата Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 най-интелигентни породи кучета

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 4 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 4 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 2 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 2 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 19 минути

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Колко става помощта за хората с ТЕЛК

Свят Преди 27 минути

От тази година се вдига прагът на бедност, с който е обвързана помощта

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Първи дни в Еврозоната: Как се справят потребителите и бизнесът

Пари Преди 49 минути

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

България Преди 56 минути

"Българинът продължава да пазарува с досегашната валута и смятам, че ще продължи да го прави през януари", заяви Албена Георгиева

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

Тежка катастрофа във Велико Търново: Един е загинал, а четирима са в болница

България Преди 1 час

Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

България Преди 1 час

Според Петко Русев колата, на която са приписани нарушенията, не е негово притежание

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Гранична полиция предупреждава: Затруднения по границата с Гърция

Свят Преди 1 час

„Гранична полиция“ съобщиха, че е възможно да има затруднения при преминаването през всички гранични преходи и в двете посоки

<p>&bdquo;Особено опасен за децата&ldquo;: Проф. Кантарджиев за грипа в България</p>

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

България Преди 1 час

По думите му особено опасно е за възрастовата група 5–14 години

<p>Тръмп: САЩ ще удари Иран &quot;много силно&quot;</p>

Тръмп: САЩ ще удари Иран "много силно", ако бъдат убити демонстранти

Свят Преди 1 час

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 16 загинали

<p>Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни</p>

Румен Радев връчва първия мандат за кабинет в следващите дни

България Преди 1 час

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 1 час

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Тръмп постави под съмнение предполагаемата украинска атака срещу резиденцията на Путин

Свят Преди 1 час

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 2 часа

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 2 часа

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

Технологии Преди 2 часа

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

Всичко от днес

От мрежата

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Трима мъже, три свята: Брадли Купър, Мерилин Менсън и Вини Джоунс – родени да бъдат различни!

Edna.bg

Джулия Робъртс проговори за жената на Джордж Клуни!

Edna.bg

Леандро Тросар е Betano Играч на кръга в Англия

Gong.bg

Пеневата чета се сбогува с треньора си

Gong.bg

България се прощава с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодименти

Nova.bg

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

Nova.bg