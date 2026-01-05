Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Е дин от собствениците на швейцарския ски бар, в който 40 души загинаха при ужасяващ пожар в нощта срещу Нова година, има сериозно криминално минало, датиращо отпреди повече от 20 години, включително престой в затвора. Това съобщават европейски медии, цитирани от The Post .

(Във видеото: Най-малко 40 загинали при пожар в бар в швейцарски ски курорт)

Става дума за Жак Морети – френски гражданин на около 60 години, родом от остров Корсика. Срещу него тече проверка във връзка със смъртоносния пожар в нощния клуб „Le Constellation“, при който посетители са били блокирани вътре, след като шампанско с бенгалски огън е подпалило тавана на заведението.

Морети и съпругата му Джесика притежават нощния клуб в курорта Кран-Монтана от 2015 година. Според френското издание Le Parisien, Морети „не е непознат за френската съдебна система“.

„Той е известен с дела за сводничество отпреди около двайсет години, както и с случай на отвличане и незаконно лишаване от свобода. Бил е лишен от свобода в департамента Савоя“, пише изданието.

Белгийската радиомрежа RTL, позовавайки се на правен източник, съобщава, че престоят му в затвора е бил свързан с обвинения за сводничество, измами, отвличане и незаконно задържане.

По време на пожара Морети не е бил в заведението, но съпругата му Джесика е получила изгаряния по ръцете. Към момента двамата не са официално обвинени и не са задържани, докато дават показания пред властите относно трагедията, при която загинаха 40 души, а над 100 бяха ранени.

Швейцарската прокуратура обяви, че възнамерява да започне разследване за „причиняване на пожар по непредпазливост“ и „непредумишлено убийство“, ако бъде установена наказателна отговорност на собствениците.

„Всичко сочи, че пожарът е започнал от запалени бенгалски свещи, поставени в бутилки с шампанско, които са били доближени твърде много до тавана. Това е довело до бързо и масово разпространение на огъня“, заяви главният прокурор на Швейцария Беатрис Пийо.

Жак Морети продължава да твърди, че нощният клуб — който е бил проверяван само три пъти за период от 10 години — е спазвал всички изисквания за безопасност съгласно швейцарското законодателство.