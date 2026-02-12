Свят

Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Вон е получила сложна травма на пищяла при тежкия удар

12 февруари 2026, 08:32

С ки звездата Линдзи Вон беше оперирана за трети път след тежкото си падане по време на зимните игри в Италия, съобщи „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“.

Три дни след инцидента в олимпийското спускане 41-годишната американка написа в Инстаграм към снимка от болничното легло: „Днес претърпях третата си операция и тя беше успешна. Думата успех има съвсем различно значение от това преди няколко дни.“ Вон е получила сложна травма на пищяла при тежкия удар.

Линдзи Вон е в болница след падане на Световната купа в Кран Монтана

„Напредвам и макар да става бавно, знам, че ще се оправя“, добави тя. На снимката от клиниката в Италия Вон показва палец нагоре, а на преден план се вижда пострадалият ѝ ляв крак, стабилизиран с външен фиксатор – устройство, което лекарите използват за фиксиране на костите при фрактури.

След катастрофата в Кортина д’Ампецо тя беше транспортирана в болница в Тревизо, на около 100 километра разстояние. „Благодаря на невероятния медицински екип, на приятелите и семейството ми, които са до мен, както и за огромната вълна от любов и подкрепа от хора по целия свят“, написа Вон. Тя поздрави и съотборниците си от американския тим.

„Повярвайте в себе си“: Линдзи Вон сподели вдъхновяващо послание след операциите

Бъдещето ѝ в спорта остава неясно. Още преди зимните игри Вон беше обявила, че най-късно след този сезон ще прекрати кариерата си. Малко преди Олимпиадата тя съобщи, че е скъсала кръстна връзка при състезание, но въпреки това реши да участва.

В надпреварата в Кортина, където се надяваше отново да спечели олимпийска титла, Вон закачи врата с ръка още в първите секунди. При последвалия скок загуби контрол и падна тежко на пистата. 

Източник: БГНЕС    
