21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

21-годишна британка , която смятала, че има стомашен вирус, останала смаяна, когато лекарите ѝ казали, че и предстои да роди. Хати Шепърд пътувала по източното крайбрежие на Австралия с приятеля си Бейли Чийдъл, наслаждавайки се на плажни партита и разходки с лодка по време на шестмесечно приключение. Но през юли миналата година пътуването поело в неочаквана посока, когато тя започнала да изпитва болезнени стомашни спазми.

Първоначално решила, че е хванала вирус, и взела две таблетки парацетамол. Когато болката се засилила и се установила в дясната част на корема ѝ, студентката се уплашила, че може да е апендицит, и отишла в университетската болница "Голд Коуст" в щата Куинсланд. Ултразвукът разкрил истинската причина.

"Спомням си как се обърнах и погледнах лицето на лекаря, докато правеше ехографията, той имаше най-обърканото изражение, което съм виждала", разказва тя. "Попитах го какво не е наред, а той каза, че има бебе. Помислих, че това е невъзможно, защото пия противозачатъчни.

Tourist, 21, unexpectedly gives birth after going to hospital for ‘stomach bug’ https://t.co/qjqnllF8An pic.twitter.com/ErShKY19xP — New York Post (@nypost) February 11, 2026

Шепърд казва, че "първоначално не му повярвала", като описва момента като "най-потресаващото и плашещо нещо, което съм преживявала през целия си живот". Само 10 часа по-късно тя родила здраво момиченце с тегло около 2,9 килограма. Двойката я кръстила Айла-Грейс Чийдъл.

Шепърд споделя, че не е имала никакви типични симптоми на бременност и не ѝ се е оформил видим корем. По-късно разбрала, че плацентата е била разположена в предната част на корема ѝ, което е блокирало движенията на бебето. Айла-Грейс е растяла близо до гръбначния ѝ стълб, което обяснява липсата на корем.

Макар да звучи рядко, т.нар. скрити бременности са по-чести, отколкото мнозина осъзнават. В Австралия около една на 475 бременности не се открива до след 20-ата седмица. Около една на 2500 се установява едва в момента на раждането. При приблизително 5800–5900 бебета, раждани всяка седмица в страната, това означава около два подобни случая седмично.

British tourist, 21, thought she had a stomach bug — gave birth to a healthy baby girl instead.



Hattie Sheppard, backpacking in Australia, went to hospital for severe pains and discovered she was in labor.



Delivered Isla-Grace (6 lbs 7 oz / ~2.9 kg) on January 14, 2026, at… pic.twitter.com/Rmml6iMtvG — Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) February 11, 2026

Шепърд страда и от болестта на Грейвс, автоимунно състояние, засягащо щитовидната жлеза, което може да причинява загуба на тегло, замайване и умора и понякога да затруднява зачеването. "С моята болест на Грейвс ми е трудно да качвам килограми, затова дори увеличиха дозата на лекарствата ми и си мислех, че действа", обяснява тя. "Преди бях доста тегло под нормата, но започнах да се храня здравословно и да ходя на фитнес, така че активно се опитвах да напълнея."

В месеците преди раждането тя дори се качила на атракцион с висока скорост и отпразнувала 21-вия си рожден ден. "Аз и Бейли наехме лодка за 21-вия ми рожден ден през септември. Скачахме от лодката във водата, пиехме и беше един стандартен 21-ви рожден ден."

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година. "Честно казано, не бих могла да бъда по-щастлива", казва Шепърд. "Това е най-странното нещо, което можеше да ми се случи."