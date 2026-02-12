Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

М алък меден предмет, изкопан в Египет преди повече от век, днес е в центъра на сериозно преосмисляне на това колко рано цивилизацията е усвоила напредналото инженерство. Първоначално каталогизиран през 20-те години на миналия век като обикновено шило, инструментът до голяма степен тънеше в неизвестност. Нови микроскопски анализи обаче сочат, че това изобщо не е бил обикновен ръчен инструмент – възможно е да е било свредло за лък (bow drill), потенциално най-ранният известен метален пример от този вид.

Изследователите твърдят, че артефактът показва, че древните египтяни са използвали механично сложна ротационна лъкова бормашина преди повече от 5300 години.

Констатациите принуждават археолозите да преразгледат кога в Древен Египет се е появило за първи път сложното ротационно пробиване. Изследването е ръководено от д-р Мартин Одлер от Университета в Нюкасъл.

От пренебрегвано шило до възможно свредло за лък

Обектът е открит за първи път от археолога Гай Брънтън и е класифициран като малко медно шило, увито в кожа. В продължение на десетилетия тази идентификация не е била оспорвана. Неотдавнашен повторен анализ обаче се фокусира върху следите от износване и детайлите на конструкцията.

Под микроскоп изследователите са открили знаци, съответстващи на многократно ротационно движение. Шестте намотки от крехка кожена каишка, все още прикрепени към инструмента, се оказват особено значими. Д-р Одлер обяснява: „Този повторен анализ предостави силни доказателства, че обектът е бил използван като свредло за лък, което би произвело по-бързо и по-контролирано пробиване, отколкото простото натискане или въртене на инструмент тип шило на ръка“.

„Това предполага, че египетските занаятчии са усвоили надеждното ротационно пробиване повече от две хилядолетия преди някои от най-добре запазените комплекти свредла“.

Свредлото за лък работи чрез увиване на корда около вал и движене на лък напред-назад, създавайки непрекъснато въртеливо движение – механично действие, далеч по-ефективно от ръчното завъртане на остър предмет. Ако се потвърди, датировката на този обект би изтеглила доказателствата за подобна технология с приблизително две хиляди години назад в сравнение с по-рано известните примери от периода на Новото царство. Следите от износване съвпадат с механично пробиване, а не с обикновен ръчен натиск, което подтиква учените да преразгледат дългогодишните допускания за това кога египтяните са започнали да използват по-напреднали системи от инструменти.

Преосмисляне на технологичната хронология на Египет

Последиците се простират отвъд един-единствен артефакт. Ротационното пробиване е било от съществено значение за дървообработването, изработката на мъниста и производството на мебели – технологии, които са подпомагали както ежедневния живот, така и монументалното строителство.

Д-р Одлер отбелязва: „Зад известните каменни паметници и бижута на Египет са стояли практически, ежедневни технологии, които рядко оцеляват археологически. Свредлото е било един от най-важните инструменти, позволяващ дървообработването, производството на мъниста и мебели“.

Тъй като органичните материали и по-малките инструменти рядко оцеляват непокътнати, доказателствата за такива технологии са ограничени. Това прави преоткрития меден детайл особено значим. Ако той наистина е свредло за лък, това би подсказало, че египетските инженери са разработили контролирано механично пробиване много по-рано, отколкото е документирано досега.

Тази нова оценка идва на фона на по-широки дебати за древните артефакти и тяхното тълкуване. Отделно от това, някои изследователи предполагат, че папирусът „Анастаси I“ в Британския музей може да споменава Нефилимите – раса от гиганти, спомената в Библията, въпреки че скептиците твърдят, че свитъкът описва военен конфликт, а не свръхестествени същества.