Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

Б ългария и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото си партньорство, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в официалната си Фейсбук страница, след среща с посланика на Франция в страната ни Мари Дюмулен.

Източник: Бойко Борисов

По време на срещата те са обсъдили темите за общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС. Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, пише още Борисов.

България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при взимането на европейските решения. С последователна политика и ясни приоритети можем да гарантираме устойчиво развитие и по-силна позиция на България и на Европейския съюз, е казал Борисов по време на срещата.