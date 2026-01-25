Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

В ъзмущението на Рим от освобождаването под гаранция на собственика на бара, в който избухна смъртоносният пожар на Нова година, е напълно разбираемо, заяви швейцарският президент Ги Пармлен, цитиран от Ройтерс.

В интервю за италианския всекидневник "Кориере дела сера", Пармлен заяви, че съдебните власти в Швейцария действат независимо от политиците в страната.

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени. Трагедията предизвика силен отзвук в италианските медии и обществото.

Канцеларията на италианския премиер съобщи, че решението за освобождаването на собственика на заведението Жак Морети представлява "тежка обида и нова рана за семействата на жертвите от Кран Монтана и за хората, които все още се лекуват в болница".

В коментар за "Кориере дела сера" италианският премиер Джорджа Мелони призова Швейцария да се съобрази с искането на Италия за създаване на съвместен разследващ екип по случая.

Рим съобщи още, че е разпоредил на своя посланик в Швейцария да изрази дълбоко възмущение от името на страната пред главния прокурор на кантона Вале, както и да се върне в Италия за обсъждане на по-нататъшни действия.

Пармлен заяви, че швейцарските власти не са били официално уведомени за решението посланикът да бъде отзован за консултации в Рим. "Това е обичайна дипломатическа мярка. След консултациите посланикът ще се върне в Швейцария. Не е работа на политиците да се намесват в съдебната система. Можем обаче напълно да разберем възмущението", каза той.