Свят

Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени

25 януари 2026, 16:12
Италия изрази възмущение от освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана
Източник: БТА/АП

В ъзмущението на Рим от освобождаването под гаранция на собственика на бара, в който избухна смъртоносният пожар на Нова година, е напълно разбираемо, заяви швейцарският президент Ги Пармлен, цитиран от Ройтерс.

В интервю за италианския всекидневник "Кориере дела сера", Пармлен заяви, че съдебните власти в Швейцария действат независимо от политиците в страната. 

Пожарът, избухнал в ранните часове на 1 януари в бар, пълен с тийнейджъри, в швейцарския ски курорт Кран Монтана, отне живота на 40 души, сред които шестима италиански граждани, а над 100 бяха ранени. Трагедията предизвика силен отзвук в италианските медии и обществото.

Канцеларията на италианския премиер съобщи, че решението за освобождаването на собственика на заведението Жак Морети представлява "тежка обида и нова рана за семействата на жертвите от Кран Монтана и за хората, които все още се лекуват в болница".

В коментар за "Кориере дела сера" италианският премиер Джорджа Мелони призова Швейцария да се съобрази с искането на Италия за създаване на съвместен разследващ екип по случая. 

Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията
16 снимки
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година

Рим съобщи още, че е разпоредил на своя посланик в Швейцария да изрази дълбоко възмущение от името на страната пред главния прокурор на кантона Вале, както и да се върне в Италия за обсъждане на по-нататъшни действия.

Пармлен заяви, че швейцарските власти не са били официално уведомени за решението посланикът да бъде отзован за консултации в Рим. "Това е обичайна дипломатическа мярка. След консултациите посланикът ще се върне в Швейцария. Не е работа на политиците да се намесват в съдебната система. Можем обаче напълно да разберем възмущението", каза той.

Източник: Габриела Иванова/БТА    
Пожар в бар Кран Монтана Жертви на пожара Швейцария Италия Освобождаване под гаранция Съвместно разследване Дипломатически отношения Съдебна независимост Възмущение на Рим
Последвайте ни

По темата

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Кремъл: Русия няма да води разговори с Кая Калас и ще изчака тя да напусне поста си

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Сблъсъци в Тирана: Десетки задържани, ранени полицаи

Фен на Левски

Фен на Левски "София Запад" е загинал на фронта в Украйна

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Ексклузивно

Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преди 1 ден
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Ексклузивно

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Преди 1 ден
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Ексклузивно

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

СЗО: Причините на САЩ за оттегляне са погрешни – светът е по-малко сигурен

Свят Преди 46 минути

В изявление СЗО отговори за първи път подробно на обвиненията, отправени от администрацията на президента Доналд Тръмп, след като САЩ официално се оттеглиха от организацията по-рано тази седмица

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

България Преди 1 час

На терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Какво казват кардиолозите за новите диетични насоки на САЩ

Свят Преди 2 часа

Д-р Ким Уилямс, бивш президент на Американския колеж по кардиология, заявява, че "насърчаването на наситените мазнини и увеличаването на количеството протеини противоречи на цялата наука за храненето и кардиологията"

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

България Преди 2 часа

В Инфекциозна болница има достатъчно детски легла, около 1/3 са свободни, посочи той

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

Партиите в очакване на служебния кабинет и дата за изборите

България Преди 3 часа

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

Напрежение пред „Кроношпан“ във Велико Търново, РИОСВ запечата завода

България Преди 3 часа

Въпреки решение на съда в Бургас, екоинспекцията спря производството в предприятието заради замърсяване на въздуха

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Русия удари Украйна с дронове и балистични ракети

Свят Преди 3 часа

Междувременно Москва съобщи, че е свалила 52 украински дрона

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Видеозаписи показват момента преди втората смъртоносна стрелба в Минеаполис

Свят Преди 4 часа

Убитият мъж е идентифициран като 37-годишния Алекс Прети

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

След седмици на блокада: Иран възстановява интернет достъпа

Свят Преди 4 часа

Столицата на Гренландия остана без ток

Столицата на Гренландия остана без ток

Свят Преди 5 часа

Причината за прекъсването на електрозахранването е авария на електропровод

<p>Ветеран от ВМС на САЩ твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт</p>

Мъж твърди, че е заснел изгубения самолет на Амелия Еърхарт с дрон от двора си

Свят Преди 5 часа

Опитът ѝ да обиколи земното кълбо със самолета си Lockheed 10E Electra, заедно с навигатора Фред Нунан, приключва внезапно над Тихия океан

<p>Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера</p>

Сноубордистка пострада тежко край Рилските езера, медицински хеликоптер я транспортира в болница

България Преди 5 часа

Момичето е с черепно-мозъчна травма

<p>За задкулисието в Народния театър: Какво разкри Ана Пападопулу</p>

Ана Пападопулу: Трупата на Народния театър е защитник на институцията, не на конкретни личности

Любопитно Преди 6 часа

По думите ѝ конфликтът е резултат от „спекулация с истината“

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Първото бебе за тази година в Балчик е китайче

Любопитно Преди 6 часа

Семейството малката Анран се установява в градчето преди шест години, а преди четири там се ражда и сестра ѝ

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Влизат в сила мерките, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Свят Преди 6 часа

Целта е предпазване от шпионаж и дезинформация

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Откриха захар, която е сладка, нискокалорична и не повишава инсулина

Любопитно Преди 7 часа

Една перспективна естествена алтернатива един ден може да бъде произведена в много по-голям мащаб, използвайки ензими от слузеста плесен

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg
1

Как да се справим със зимните рискове за здравето

sinoptik.bg

Превърнете банята в домашен СПА център със стил и въображение

Edna.bg

"Когато смъртта няма последната дума": Елен Колева се сбогува с Калин Терзийски

Edna.bg

Меси показа голямото си сърце - зарадва играч на съперника, въпреки загубата от него

Gong.bg

Мароканец не впечатли Спартак Варна, клубът ще търси вратар

Gong.bg

Германски разследващ: "Криптокралицата" Ружа Игнатова вероятно е жива

Nova.bg

Ана Пападопулу: ИТН решава как се управлява културният сектор

Nova.bg