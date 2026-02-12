България

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Двамата имат предишни регистрации в полицията

12 февруари 2026, 14:45
Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив
Източник: Thinkstock/Guliver

Д вама мъже на по 23 години са арестувани в София за извършен въоръжен грабеж от денонощен магазин в Пловдив. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив. Обирът е извършен в ранните часове на 1 февруари. 

Според сигнала двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив. Единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани. Двамата имат предишни регистрации в полицията, а единият от тях и присъда. 

Разследването под наблюдение на прокуратурата е проведено в пряка координация с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“. При спецакция във вторник те били задържани в София.

Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен видът му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение, според което могат да бъдат наказани с лишаване от свобода от три до десет години. Мъжете са в ареста за 72 часа.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Въоръжен грабеж Пловдив София
