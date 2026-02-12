Свят

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради

12 февруари 2026, 16:04
Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро
П олицията извърши обиск в помещения на Европейската комисия (ЕК) в Брюксел в рамките на разследване на сделка с недвижими имоти от 2024 г., сключена с белгийската държава, предаде АФП.

Говорител на изпълнителния орган на ЕС заяви, че ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради на Комисията и е „уверена, че процесът е проведен в съответствие с правилата“.

Оценена на 900 милиона евро, продажбата бе осъществена в момент, когато Комисията предприемаше намаляване на офис площите си с една четвърт, тъй като повече служители започнаха да работят от разстояние след пандемията от COVID-19.

Претърсванията бяха извършени в помещения на ЕК рано в четвъртък (12 февруари), съобщи източник, близък до разследването, пред АФП.

Европейската прокуратура (EPPO) потвърди единствено, че „извършва действия по събиране на доказателства в рамките на текущо разследване“, свързано с ЕК.

Комисията заяви, че е „ангажирана с прозрачност и отчетност и ще сътрудничи изцяло с EPPO и компетентните белгийски органи по този въпрос“.

Въпросните имоти са били придобити от белгийски суверенен инвестиционен фонд, който е планирал да ги реновира, така че да станат по-устойчиви, и да ги върне на пазара като бизнес и жилищни обекти.

Брюксел има за цел да трансформира Европейския квартал, където се намират повечето институции на ЕС, така че той да стане по-приветлив за хората.

За Комисията продажбата е била част от стремежа да заема по-малко на брой сгради, които са по-енергийно ефективни, тъй като нуждата ѝ от офис площи е намаляла след пандемията.

