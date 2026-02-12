Свят

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия

Най-малко 15 души са загинали в резултат на бурите

12 февруари 2026, 08:57
П роливни дъждове наводниха няколко селски района в северната част на пострадалата от бури Португалия в сряда, поставяйки под риск от скъсване дигите около средновековния град Коимбра и принуждавайки властите да евакуират като предпазна мярка около 3000 жители, пише Asharq Al-Awsat.

Поредица от смъртоносни бури връхлетя предимно централните и южните части на страната от края на януари насам, отнасяйки покриви на къщи, наводнявайки няколко града и оставяйки стотици хиляди души без електричество в продължение на дни. Най-малко 15 души са загинали в резултат на бурите, има включително и косвени жертви.

След като бурите отслабнаха през тази седмица, метеорологично явление, известно като "атмосферна река", широк коридор от концентрирани водни пари, пренасящ огромни количества влага от тропиците, донесе нови порои, които засегнаха в по-голяма степен северната част на страната.

  • Риск от преливане на язовир

Общинските власти в Коимбра наредиха късно във вторник предпазна евакуация на около 3000 души, изложени на най-голям риск от излизане на река Мондегу от коритото ѝ. Операцията продължи и в сряда, като полицията извършваше проверки от врата на врата и транспортираше жителите с автобуси до временни убежища.

Регионалният представител на Гражданска защита Карлуш Тавареш заяви в сряда, че ситуацията може да се влоши между късната сряда и обедните часове в четвъртък, тъй като валежите могат да доведат до преливане на язовир "Агиейра", разположен на 35 км североизточно от Коимбра, което да "отнесе дигите и да предизвика нови наводнения".

Част от древната градска стена на Коимбра, разположена по склон в един от най-старите университетски градове в Европа и обект на световното наследство на ЮНЕСКО, се срути, което наложи затварянето на пътя под нея и временното затваряне на общинския пазар, съобщиха от кметството.

Премиерът Луиш Монтенегро се очакваше да пристигне в Коимбра, за да наблюдава действията по справяне с извънредната ситуация, след като министърът на вътрешните работи Мария Лусия Амарал подаде оставка вследствие на критики от опозиционни партии и местни общности заради, по думите им, бавната и неадекватна реакция на властите при опустошителната буря "Кристин" преди две седмици.

В централна Португалия, от другата страна на река Тежу срещу Лисабон, властите евакуираха село Порту Брандао заради риск от свлачища, а около 30 души бяха изведени от домовете си след свлачище в съседния крайбрежен район Капарика.

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Атмосферните реки са дълги, тесни коридори от концентрирана влага в земната атмосфера, които се простират хиляди километри в дължина и стотици километри в ширина. Те транспортират огромни количества водна пара извън тропиците, често сравнявани с "реки в небето". Тези потоци от влажен въздух са отговорни за по-голямата част от полюсния транспорт на водни пари в средните ширини. Въпреки че са относително тесни, те могат да пренесат обем вода, еквивалентен на потока на най-големите земни реки, като например река Амазонка.

Формирането на атмосферните реки често е свързано с извънтропически циклони, където те се развиват в топлия сектор, често пред студен фронт. Влагата се транспортира в по-ниските нива на тропосферата. Когато тези потоци влажен въздух достигнат сушата, особено когато срещнат планински вериги, те се издигат, охлаждат и кондензират, което води до интензивни и продължителни валежи. Това повдигане е ключов механизъм за генериране на обилни дъждове и снеговалежи, които могат да продължат от няколко часа до няколко дни.

Значението на атмосферните реки е двустранно. От една страна, те са жизненоважни за водния баланс в много региони по света. Например, в западните части на Северна Америка те допринасят значително за водоснабдяването, попълвайки язовири и снежната покривка, което е от съществено значение за селското стопанство и населението. Без тях много от тези райони биха били подложени на тежки суши. От друга страна, когато са особено силни и продължителни, атмосферните реки могат да причинят катастрофални наводнения, свлачища и кални потоци. Примери за такива явления включват "Ананасовия експрес", който носи влага от тропиците в близост до Хаваите към западните брегове на Северна Америка.

Терминът "атмосферна река" е въведен в началото на 90-те години на XX век от учените Реджиналд Нюел и Йонг Джу. През последните десетилетия разбирането и изследването на тези явления значително напредват благодарение на подобрените сателитни данни, числени модели за прогноза на времето и наблюдателни мрежи. Изследванията продължават да се фокусират върху тяхната предвидимост, взаимодействие с изменението на климата и потенциалните стратегии за смекчаване на техните въздействия. Атмосферните реки се срещат не само в Тихия океан, но и в Атлантическия океан, Южния океан и други басейни, засягайки континенти като Европа, Южна Америка и Антарктида, демонстрирайки тяхната глобална значимост за климатичната система на Земята.

Източник: Asharq Al-Awsat    
Наводнения Португалия Коимбра Евакуация на жители Проливни дъждове Атмосферна река Риск от преливане на язовири Свлачища Жертви на бури Гражданска защита Критики към властите
