Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

11 февруари 2026, 15:25
А каунтът на вицепрезидента Джеймс Дейвид (Джей Ди) Ванс в X публикува и след това изтри пост, признаващ арменския геноцид, след като той положи венец пред мемориал в страната във вторник, пише CNN.

Оригиналният пост от акаунта на вицепрезидента, в който се посочва, че Ванс и съпругата му Уша Ванс са присъствали на церемония по полагане на венец "в чест на жертвите на арменския геноцид през 1915 г.", се отклонява от политиката на администрацията на Тръмп, която не използва думата "геноцид" за систематичното избиване и депортиране на арменците на територията на днешна Турция.

С изключение на бившия президент Джо Байдън, американските президенти досега избягват този термин поради опасения, че може да навреди на връзките с Турция, ключов регионален съюзник, който в момента играе посредническа роля между администрацията на Тръмп и Иран.

Официален представител на вицепрезидента се опита да прехвърли вината за поста върху служители, които не са част от делегацията, пътуваща с Ванс.

Арменският национален комитет на Америка нарече изтриването на публикацията "отрицателно действие, съвместимо с позорното отстъпление на президента Тръмп от честното американско споменаване на престъпление, признато от всичките 50 щата, Конгреса на САЩ, Белия дом и повече от дузина наши съюзници от НАТО."

Байдън призна арменския геноцид, Турция отговори

Ванс, първият действащ американски вицепрезидент или президент, който посещава страната, каза пред журналисти, че арменците са го поканили да посети мемориала, наричайки масовото избиване "много ужасно събитие, случило се преди малко повече от 100 години".

Представител на Ванс каза пред CNN: "Това е акаунт, управляван от служители и основно съществува, за да споделя снимки и видеа от дейността на вицепрезидента. За позицията на вицепрезидента по същество на въпроса, препращам към коментарите, които той направи по-рано на пистата в отговор на въпросите на журналистите."

Ванс заяви, че е посетил мястото "като знак на уважение, както към жертвите, така и към арменското правителство."

"Очевидно съм първият вицепрезидент, който посещава Армения. Те ни помолиха да посетим мястото. Очевидно е, че това е много ужасно събитие, случило се преди малко повече от 100 години, и нещо, което е много важно за тях културно", каза Ванс, който добави, че също планира да посети важни обекти в Азербайджан.

X акаунтът на Белия дом за бързи реакции публикува, но после изтри, коментарите на Ванс за посещението на мемориала.

Попитан за изтрития пост в акаунта на Ванс, говорителят на Белия дом Каролайн Лийвит каза пред журналисти, че няма промяна в политиката на администрацията.

"Що се отнася до арменския туит, за който питате, ще ви препратя обратно към съобщението на Белия дом, издадено на Деня за възпоменание на арменците, и към момента няма промяна в политиката", каза тя на брифинг във вторник.

Официалният акаунт на вицепрезидента по-късно повторно публикува пост от прессекретаря на Ванс, Тейлър Ван Кърк, показващ двойката на церемонията по полагане на венец, включително снимка на ръчно написаната бележка на Ванс в книгата за гости.

"В тържествена памет на загубените животи, почитаме устойчивостта и непреходния дух на арменския народ", написа вицепрезидентът.

Броят на арменците, убити по време на събитията, е основен спорен въпрос. Оценките варират между 300 000 и 2 милиона души между 1914 и 1923 г., като не всички жертви са били на територията на Османската империя. Но повечето оценки, включително една от 800 000 души между 1915 и 1918 г., направена от османските власти, се движат между 600 000 и 1,5 милиона.

Тръмп също отказа да признае арменския геноцид

Дали поради убийства или принудителна депортация, броят на арменците в Турция е спаднал от 2 милиона през 1914 г. до под 400 000 през 1922 г.

През 2021 г. Байдън стана първият американски президент, който официално признава масовото избиване като геноцид, със заявление по повод годишнината, в което се казва: "Всяка година на този ден помним живота на всички, загинали в арменския геноцид по време на Османската империя, и отново се ангажираме да предотвратим такова варварство да се повтори." Заявлението бе приветствано от Армения, но осъдено от Турция, която поддържа, че убийствата са били част от война и е имало загуби и от двете страни.

През миналата година администрацията на Тръмп издаде съобщение на 24 април, в което се отбелязва "Meds Yeghern", арменски термин, без да се превежда на английски като геноцид.

"Започвайки от 1915 г., един и половина милиона арменци бяха прогонени и отведени към смъртта в последните години на Османската империя. На този Ден на възпоменание отново се присъединяваме към Голямата арменска общност в Америка и по света, за да оплакваме многобройните загубени животи," се казва в съобщението.

По време на първата администрация на Тръмп Белият дом е помолил републиканските сенатори да блокират искането за единодушно съгласие по резолюция, признаваща масовите убийства на арменците от 1915 до 1923 г. за геноцид, с мотива, че това може да попречи на преговорите с Турция. Резолюцията бе приета от Камарата на представителите и Сената през 2019 г.

Източник: CNN    
Дж Д Ванс Арменски геноцид Политика на САЩ Турция Армения Изтрита публикация Международни отношения Посещение на мемориал Признаване на геноцид Белия дом
