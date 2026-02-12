Свят

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Турция и Гърция заявиха готовност да решат дългогодишните морски спорове, потвърдиха целта за търговия от 10 млрд. долара и призоваха за нова ера на диалог и доверие

12 февруари 2026, 10:00

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия
Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо
Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид
Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред
Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата "Епстийн"
Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна
Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката
Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Л идерите на Турция и Гърция заявиха желанието си да разрешат дългогодишните морски спорове, които затрудняват двустранните отношения, по време на разговори в Анкара в сряда, докато съюзниците в НАТО и исторически съперници се опитват да надградят върху затоплянето на връзките си, пише The Times of Israel

Съседните държави са в спор по редица въпроси от десетилетия, най-вече за морските граници и правата в Егейско море, район, за който се смята, че съдържа енергийни ресурси и има ключово значение за въздушното пространство и военната дейност.

След години на засилено напрежение декларация за приятелски отношения през 2023 г. доведе до смекчаване на риториката, но морските въпроси останаха нерешени, а двете страни продължават да имат разногласия и по регионални теми.

Говорейки на пресконференция в Анкара заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, турският президент Тайип Ердоган заяви, че по време на разговорите са обсъдили въпросите в Егейско море и източното Средиземноморие "по открит и искрен начин".

"Макар проблемите да са трънливи, те не са неразрешими на основата на международното право. Видях, че сме на едно мнение с моя приятел Кириакос", каза Ердоган.

Той добави, че двете страни ще продължат да работят за постигане на целта си за двустранна търговия в размер на 10 милиарда долара.

Мицотакис заяви, че се надява обстоятелствата да позволят на страните да решат спора за разграничаването на морските и изключителните икономически зони в Егейско море и източното Средиземноморие.

  • "Ако не сега, кога?"

"Време е да премахнем всички съществени и формални заплахи за нашите отношения. Ако не сега, кога?", каза Мицотакис.

"Съдбата ни е отредила да живеем в един и същ район. Не можем да променим географията, но можем да я превърнем в съюзник, като изберем сближаване, диалог и доверие в международното право, за да изградим бъдеще на мир, напредък и просперитет за нашите народи."

Въпреки позитивния тон, по-рано гръцкият външен министър заяви, че Атина планира да разшири допълнително териториалните си води, включително потенциално и в Егейско море.

Малко след това Анкара съобщи, че е издала морско предупреждение, с което призовава Гърция да координира изследователските дейности в райони на Егейско море, които Турция смята за част от своя континентален шелф.

През 1995 г. турският парламент обяви casus belli, повод за война, ако Гърция едностранно разшири териториалните си води отвъд шест морски мили в Егейско море, позиция, която Атина определя като нарушение на международното морско право. Гърция заявява, че иска да обсъжда единствено разграничаването на морските зони.

Мицотакис каза още, че миграционните потоци в Егейско море са намалели с почти 60 процента през миналата година благодарение на сътрудничеството между двете страни и добави, че то трябва да бъде засилено.

Петнадесет мигранти загинаха при корабокрушение край гръцкия остров Хиос миналата седмица, след като лодката им се сблъска с плавателен съд на гръцката брегова охрана и потъна в Егейско море край турското крайбрежие.

Турция е транзитна държава за мигранти, които се опитват да достигнат Европейския съюз през Гърция. Анкара твърди, че ЕС не е изпълнил изцяло ангажиментите си по миграционното споразумение от 2016 г., а Атина настоява Турция да направи повече за ограничаване на нелегалните преминавания.

Гърция и Израел се превърнаха в силни съюзници през последните години, след като отношенията между Йерусалим и Анкара се влошиха, като към стабилните икономически и дипломатически връзки бе добавено и военно сътрудничество. Двете страни проведоха няколко съвместни учения през последните години, а Израел управлява център за обучение на пилоти в Южна Гърция.

За разлика от това, отношенията между Израел и Турция, някога близки съюзници, са напрегнати повече от десетилетие и се сринаха по време на войната, започнала с нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган похвали групировката и обвини Израел в извършване на геноцид.

През декември 2025 г. министър-председателят Бенямин Нетаняху прие Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис на тристранна среща на върха за засилване на сътрудничеството. Нетаняху използва случая, за да отправи завоалирано послание на неподчинение към Турция, предупреждавайки, че "онези, които фантазират, че могат да възстановят своите империи и господството си над нашите земи", трябва "да го забравят".

Източник: The Times of Israel    
Турция Гърция отношения Морски спорове Егейско море Кириакос Мицотакис Тайип Ердоган Диалог и сътрудничество Двустранна търговия НАТО съюзници Миграция Източно Средиземноморие
Последвайте ни

По темата

Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение в съда

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение в съда

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Любопитно Преди 22 минути

Вижте чертите, които ви правят уникални и влияят на вашата кариера, финанси и лични взаимоотношения

<p>Наследницата на КНДР - дъщерята на Ким все по-близо до върха</p>

КНДР е на път да посочи дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е за негова наследничка

Свят Преди 23 минути

Разузнавателната агенция допълва, че ще следи отблизо дали Джу-е ще участва в ключов партиен конгрес, който ще се проведе по-късно този месец

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

България Преди 1 час

Председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала

Жизел Пелико

Жизел Пелико за изнасилванията, срамът и новата любов

Свят Преди 1 час

Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия

Американски сили се изтеглиха от базата Ат Танф в Сирия

Свят Преди 1 час

Втори източник потвърди изтеглянето и уточни, че американските сили са започнали процеса преди 15 дни

<p>Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените</p>

Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

Любопитно Преди 1 час

Инсултът е водеща причина за смърт при жените, като 1 от всеки 5 жени в Съединените щати между 55 и 75 години ще получи инсулт, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ

Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

Свят Преди 1 час

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки

<p>Къде са най-високите заплати в България</p>

Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати, средната надхвърли 1 970 евро

България Преди 1 час

Данни на ИПИ за 2024 г. показват, че Козлодуй изпреварва Челопеч и София, а възнагражденията растат в 260 общини в страната

Борислав Сандов призна, че три пъти е бил в хижа "Петрохан": Нищо смущаващо не съм виждал

Борислав Сандов призна, че три пъти е бил в хижа "Петрохан": Нищо смущаващо не съм виждал

България Преди 1 час

Бившият министър на околната среда и водите заяви, че срещу него няма предявено обвинение във връзка със случая

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

България Преди 2 часа

Периметърът около хижата остава отцепен, а разследващите органи очакват резултатите от ключови експертизи, които трябва да дадат окончателен отговор дали става дума за шесторно убийство или за комбинация от убийство и самоубийство

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

България Преди 2 часа

Жертвите на агресията са две момчета – едното непълнолетно, а другото малолетно

7000 убити в Иран? Активисти разкриват нови данни за протестите

7000 убити в Иран? Активисти разкриват нови данни за протестите

Свят Преди 2 часа

Предполага се, че броят на жертвите може и да е много по-голям

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Свят Преди 2 часа

Ударени са жилищни сгради и инфраструктура, има пострадал

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

България Преди 3 часа

На място са били изпратени четири пожарни коли и една линейка

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Свят Преди 3 часа

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“

Земетресение край Хасково

Земетресение край Хасково

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Бритни Спиърс продаде музикалния си каталог за 200 милиона долара

Edna.bg

12 февруари: Пророчески сънища – какво носи денят на свети Мелетий

Edna.bg

Клуб от Висшата лига остана без треньор

Gong.bg

Страшно разкритие: Играчите на Реал Мадрид тормозят Арда Гюлер

Gong.bg

„Ще събера екип от хора с приличие и опит”: Андрей Гюров получи мандата за съставяне на служебен кабинет

Nova.bg

Скандал, обиди и взаимни обвинения в парламента заради трагедията „Петрохан“ (ВИДЕО)

Nova.bg