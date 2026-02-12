Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Л идерите на Турция и Гърция заявиха желанието си да разрешат дългогодишните морски спорове, които затрудняват двустранните отношения, по време на разговори в Анкара в сряда, докато съюзниците в НАТО и исторически съперници се опитват да надградят върху затоплянето на връзките си, пише The Times of Israel .

Съседните държави са в спор по редица въпроси от десетилетия, най-вече за морските граници и правата в Егейско море, район, за който се смята, че съдържа енергийни ресурси и има ключово значение за въздушното пространство и военната дейност.

След години на засилено напрежение декларация за приятелски отношения през 2023 г. доведе до смекчаване на риториката, но морските въпроси останаха нерешени, а двете страни продължават да имат разногласия и по регионални теми.

Turkish, Greek leaders hold talks, voice desire to resolve maritime disputes https://t.co/un8f8smjQA — The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 11, 2026

Говорейки на пресконференция в Анкара заедно с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, турският президент Тайип Ердоган заяви, че по време на разговорите са обсъдили въпросите в Егейско море и източното Средиземноморие "по открит и искрен начин".

"Макар проблемите да са трънливи, те не са неразрешими на основата на международното право. Видях, че сме на едно мнение с моя приятел Кириакос", каза Ердоган.

Той добави, че двете страни ще продължат да работят за постигане на целта си за двустранна търговия в размер на 10 милиарда долара.

Мицотакис заяви, че се надява обстоятелствата да позволят на страните да решат спора за разграничаването на морските и изключителните икономически зони в Егейско море и източното Средиземноморие.

Οι επισκέψεις στην Τουρκία, όταν αυτή διεξάγει μέγιστο υβριδικό πόλεμο, αποτελούν επιτυχία της Τουρκίας, γιατί σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει. Συνεπώς, δεν έχουμε πρόβλημα όταν υπογράφει τουρκο-λιβυκά μνημόνια, παράνομες Navtex, μπλοκάρισμα του GSI.… pic.twitter.com/J3s1OVyG8J — Ζήνωνας (@ZinonZm) February 12, 2026

"Ако не сега, кога?"

"Време е да премахнем всички съществени и формални заплахи за нашите отношения. Ако не сега, кога?", каза Мицотакис.

"Съдбата ни е отредила да живеем в един и същ район. Не можем да променим географията, но можем да я превърнем в съюзник, като изберем сближаване, диалог и доверие в международното право, за да изградим бъдеще на мир, напредък и просперитет за нашите народи."

Въпреки позитивния тон, по-рано гръцкият външен министър заяви, че Атина планира да разшири допълнително териториалните си води, включително потенциално и в Егейско море.

Малко след това Анкара съобщи, че е издала морско предупреждение, с което призовава Гърция да координира изследователските дейности в райони на Егейско море, които Турция смята за част от своя континентален шелф.

През 1995 г. турският парламент обяви casus belli, повод за война, ако Гърция едностранно разшири териториалните си води отвъд шест морски мили в Егейско море, позиция, която Атина определя като нарушение на международното морско право. Гърция заявява, че иска да обсъжда единствено разграничаването на морските зони.

🤝 Türkiye and Greece sign bilateral deals after Ankara talks



◾️ President Recep Tayyip Erdogan and Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis co-chaired the sixth High-Level Cooperation Council meeting in Ankara



◾️ The two sides signed a Joint Declaration and several memoranda… pic.twitter.com/RvgSYQii0h — Anadolu English (@anadoluagency) February 11, 2026

Мицотакис каза още, че миграционните потоци в Егейско море са намалели с почти 60 процента през миналата година благодарение на сътрудничеството между двете страни и добави, че то трябва да бъде засилено.

Петнадесет мигранти загинаха при корабокрушение край гръцкия остров Хиос миналата седмица, след като лодката им се сблъска с плавателен съд на гръцката брегова охрана и потъна в Егейско море край турското крайбрежие.

Турция е транзитна държава за мигранти, които се опитват да достигнат Европейския съюз през Гърция. Анкара твърди, че ЕС не е изпълнил изцяло ангажиментите си по миграционното споразумение от 2016 г., а Атина настоява Турция да направи повече за ограничаване на нелегалните преминавания.

Гърция и Израел се превърнаха в силни съюзници през последните години, след като отношенията между Йерусалим и Анкара се влошиха, като към стабилните икономически и дипломатически връзки бе добавено и военно сътрудничество. Двете страни проведоха няколко съвместни учения през последните години, а Израел управлява център за обучение на пилоти в Южна Гърция.

За разлика от това, отношенията между Израел и Турция, някога близки съюзници, са напрегнати повече от десетилетие и се сринаха по време на войната, започнала с нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган похвали групировката и обвини Израел в извършване на геноцид.

През декември 2025 г. министър-председателят Бенямин Нетаняху прие Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис на тристранна среща на върха за засилване на сътрудничеството. Нетаняху използва случая, за да отправи завоалирано послание на неподчинение към Турция, предупреждавайки, че "онези, които фантазират, че могат да възстановят своите империи и господството си над нашите земи", трябва "да го забравят".