България

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

12 февруари 2026, 13:47
„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка
Източник: БТА

С инът на Борислав Михайлов - Николай, поздрави баща си по повод рождения ден, който легендарният вратар празнува на 12 февруари. Този път празникът е по-различен, тъй като публично е известно, че ветеранът има сериозни здравословни проблеми. 

Николай пожела на баща си „само и единствено здраве“. Той призна пред обществеността, че Борислав му липсва и се надява скоро да бъде отново у дома. 

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим до край с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече...Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ“, написа Михайлов в социалните мрежи.

По-рано с пожелания за здраве се включиха и от БФС, който години напред беше управляван именно от ветерана - легенда с националния отбор.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова и публикува снимка, на която Боби Михайлов държи балон пред катедралата в Милано.

На 10 март 2024 г. плеймейтката и Ники Михайлов станаха родители на малката Борислава, която е кръстена на знаменития си дядо. На 24 ноември легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувства зле в дома си, след което потърси медицинска помощ. Изследванията установиха, че става дума за получен инсулт, припомня NOVA.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

63-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г. 

 

Източник: NOVA/БГНЕС    
Борислав Михайлов Николай Михайлов Рожден ден Здравословни проблеми Инсулт Футболна легенда Български футболен съюз САЩ 94 Семейна подкрепа Пожелания за здраве
Последвайте ни

По темата

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 7 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха собствениците на дискотеката, превърнала се в крематориум в Швейцария

Нападнаха собствениците на дискотеката, превърнала се в крематориум в Швейцария

Свят Преди 11 минути

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 42 минути

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

Разбиха престъпна група за имотни измами, действала в Перник, София и Дупница

България Преди 53 минути

В хода на спецоперацията са задържани и разпитани общо 40 души

<p>&quot;Крепостта Европа&quot;? Лидерите на ЕС&nbsp;се събират в замък за среща на високо ниво</p>

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

Свят Преди 1 час

От Версай до Алден Бизен: Когато кризата удари, европейските лидери се оттеглят в замъци за стратегически разговори

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Свят Преди 1 час

Унгария на кръстопът: Краят на една 16-годишна ера или поредният политически триумф на „железния“ Виктор Орбан?

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Свят Преди 1 час

Според медиите, парашутът на Пиер Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Свят Преди 1 час

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Свят Преди 1 час

Близки на актьора от „Доусън Крийк“ показаха трогателни кадри от последните му мигове и споделиха неговите финални уроци за вярата, семейството и свещеността на времето

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

България Преди 1 час

Екипажът все още живее на хотел у нас

<p>&bdquo;Синът ми е моралният убиец&ldquo;: Майка обвини собственото си дете за труповете на &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

България Преди 1 час

Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития

<p>Заради &quot;Петрохан&quot;:&nbsp;ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС</p>

ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

България Преди 1 час

Това обявиха представители на формацията

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Любопитно Преди 1 час

Одри Хепбърн и Кари Грант споделяха дълбока връзка, изградена на взаимно уважение и приятелство, въпреки разликата във възрастта и първоначалните откази да работят заедно

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

България Преди 2 часа

<p>Първа реакция на МОК за скандала с украинския олимпиец Владислав Гераскевич</p>

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

Свят Преди 2 часа

Международният олимпийски комитет отне акредитацията на Владислав Хераскевич, след като той отказа да се съобрази с правилата за изразяване на послания по време на състезанието

.

Как да прекарате ски почивка в Кортина д'Ампецо

Любопитно Преди 2 часа

За това споделя ветеранът по ски олимпийски игри Кристиан Гедина

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Любовта не е ден. Любовта е избор.

Edna.bg

Александър Сано гневен: "Сметката ми за ток е 700лв. Това е безобразие!"

Edna.bg

Голям пиянски скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина

Gong.bg

Андреа провокира с ангелска визия и огромно деколте

Gong.bg

Свидетел по случая "Петрохан": Възрастен мъж е имал сексуални контакти с малки момчета

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg