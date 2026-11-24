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С тойността на акциите на президента на САЩ Доналд Тръмп в Nvidia се е увеличила с цели 15 млн. долара в понеделник, след като цената им скочи рязко заради изненадващата новина за възстановяването на Дженсън Хуанг на поста главен изпълнителен директор.

Финансовите декларации на американския президент пред Службата за правителствена етика, последната от които е подадена на 5 ноември, показват, че към 30 септември той може да е притежавал до 370 000 акции на Nvidia, съобщава Financial Times.

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Акциите, които поевтиняха рязко през последните седмици, скочиха с над 30 процента в понеделник, след като беше обявено завръщането на Хуанг.

Белият дом не отговори на искането за коментар.

Тръмп заяви, че е участвал активно в решението за възстановяването на Хуанг на поста. „Говорих с тях, нека го кажа така. И ги убедих... Аз сключих сделката“, заяви Тръмп пред CNBC в понеделник.

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Бордът на Nvidia съобщи, че е получил становище от „високи нива“ на правителството на САЩ. „Въз основа на това становище бордът е уверен, че възстановяването на Хуанг на поста не представлява риск за националната сигурност“, добавиха от компанията.

„Страната се нуждае от лидерството на Дженсън в Nvidia, за да гарантира успеха и просперитета не само на компанията, но и на американската икономика“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи след съобщението на борда.

Етичните декларации, описващи акционерния портфейл на Тръмп, обхващат само периода до края на септември, преди оставката на Хуанг след разкритията за извънбрачни връзки, включително с предполагаема китайска шпионка, и не включват покупки или продажби през октомври или ноември.

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Документите не посочват точни цифри за продажбите и покупките на акции, а дават само широки диапазони. Максималният размер на притежаваните от него акции се изчислява, като се приеме, че той винаги купува най-голямото количество в дадения диапазон и продава най-малкото.

Най-малкият брой акции, които Тръмп би могъл да притежава според последната си декларация, би бил 32 000 акции на стойност 5,3 млн. долара, като в този случай той би спечелил само 1,3 млн. долара от ръста. Това се изчислява при допускането, че е продал максималния брой акции и е купил минималния.

Печалбите на Тръмп в понеделник идват след труден период за акционерите на Nvidia, тъй като скандалът около Хуанг и опасенията относно устойчивостта на бума на изкуствения интелект натежаха върху цената на акциите. Ако е притежавал максималния брой акции, той би загубил 42 млн. долара от стойността на дела си в Nvidia спрямо пика им преди скока в понеделник.

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Портфейлът на Тръмп следва стратегия за закупуване на широко представителна извадка от акции от индекса S&P 500. Nvidia е една от най-големите компании в индекса.

Рубен Галего, сенатор от Демократическата партия от Аризона, написа в социалните мрежи: „Трябва да разследваме какви позиции в акции са били заети преди съобщението. Този Бял дом е най-корумпираният в историята“.