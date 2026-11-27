Ж ена на 53 години е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека във Велико Търново тази вечер около 18:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

По първоначална информация лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека майка и дъщеря съответно на 53 и на 17 години.

53-годишната жена е настанена за лечение във Великотърновската болница в тежко състояние с опасност за живота. 17-годишното момиче е прегледано от лекари и е освободено за домашно лечение.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.