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В изявлението на НАТО след срещата си с Марк Рюте Тръмп добавя думите „и Украйна“, включвайки Киев в призива за избягване на ескалация на войната.

Формулировката се различава от позицията на НАТО, според която Русия е агресорът в конфликта.

Промяната предизвиква внимание на фона на критиките към близките отношения на Тръмп с Путин и усилията му за мирни преговори.

Изявлението на президента Доналд Тръмп за срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте се различава от това на Алианса. В него са добавени две думи, които променят смисъла, предава Newsweek.

Двамата се срещнаха в сряда в Мар-а-Лаго, за да обсъдят прекратяването на продължаващите конфликти в Украйна и Иран. След срещата и двамата определиха разговора като „изключителен“ и „съществен“.

„Обсъдихме също колко е важно Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната“, се казва в съвместно изявление, публикувано от НАТО.

Тръмп и шефът на НАТО с общо послание към Русия за войната в Украйна

Когато обаче Тръмп публикува своя версия на изявлението в социалната мрежа Truth Social, той добави думите „и Украйна“. Така изречението придоби следния вид: „Обсъдихме подробно и колко е важно Русия и Украйна да избягват всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната.“

Включването на Украйна от страна на Тръмп като страна, носеща равна отговорност да не ескалира войната, се различава от формулировката на НАТО, която отразява дългогодишната позиция на Европа, че Русия е агресорът в конфликта.

Това се случва, след като Тръмп заяви, че е казал на руския президент Владимир Путин да „прекрати всички военни действия срещу територии в цяла Европа“ по време на срещата на върха с китайския президент Си Дзинпин миналата седмица в Шънджън, Китай.

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Тръмп често е бил критикуван от европейските лидери и украинския президент Володимир Зеленски за близките си отношения с Путин. Съвсем наскоро Зеленски публично възрази срещу това, че Тръмп демонстрира близост с руския президент и го нарича „приятел“.

Тръмп, който наскоро сключи сделка с Путин за отмяна на санкциите и разрешаване на Русия да доставя милиони тонове дизелово гориво на световните пазари, твърди, че по-добрите отношения с руския президент са от полза за мирните преговори.

„Мога да вляза и да кажа: „Не те харесвам“, заяви Тръмп по-рано. „Но тогава ще имаме същия проблем, който имаме със Зеленски и Путин. Най-голямата пречка пред постигането на споразумение е фактът, че имаме двама лидери, които наистина се мразят, нали?“, допълни той.

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