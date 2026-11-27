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Доналд Тръмп омаловажи твърденията за разузнавателна подкрепа от Китай и Русия за Иран, въпреки публикации, че тя е помогнала за удари срещу американски военни.

Той заяви, че Москва и Пекин са слабо ангажирани в конфликта и искат той да приключи.

Тръмп добави, че САЩ също събират разузнавателна информация за други държави и че Русия не предоставя значителни данни на Техеран.

US President Donald Trump has downplayed reports of Russian and Chinese support for Iran, saying Moscow and Beijing are “very little involved” in Tehran’s war effort https://t.co/ytdZAz9TAI https://t.co/2WQdbKpzc2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 27, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи значението на обмена на разузнавателна информация между Китай, Русия и Иран, въпреки че според публикации в редица медии това е помогнало на Техеран да нанесе удари срещу американски военни в Близкия изток, предаде Франс прес.

Тръмп заяви пред журналисти в имението си Мар а Лаго, че конфликтът с Иран е сред бил обсъжданите теми на тристранната му среща с президентите на Китай и Русия – Си Цзинпин и Владимир Путин.

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„Срещата ми с президента Си беше невероятна... Мисля, че те са много слабо ангажирани с (конфликта в) Иран. Те биха могли да се ангажират, но за мен ангажираност би означавала да стрелят, а не просто да споделят с тях малко информация“, отбеляза американският лидер.

„Между другото, ние правим същото. И знаете ли, когато казват, че може би ни шпионират… Е, ние също ги шпионираме“, добави Тръмп.

Тръмп: Когато казват, че Китай ни шпионира, аз отговарям: „Прави сте, но и ние ги шпионираме“

Според него Русия не предоставя „голямо количество“ разузнавателни данни на Ислямската република.

Както Москва, така и Пекин искат конфликтът с Иран да приключи и „мисля, че те ми помагат в това отношение“, каза още американският президент.

JUST IN - President Trump says China and Russia are helping him and both want to see the Iran deal end. https://t.co/bcM6XEQAdW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 26, 2026

Тръмп заяви още, че не знае дали руският държавен глава Владимир Путин ще присъства на насрочената за декември среща на върха на Г-20 във Флорида, но добави, че може да участва във форума, ако има желание.

„Той определено е добре дошъл“, заяви американският лидер пред журналисти. Тръмп обаче отбеляза, че някои от присъстващите не биха се радвали да видят Путин на двудневната среща на върха, която започва на 14 декември.

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„Ако зависи от мен, ще се радвам да е сред нас“, добави Тръмп.Американският президент изрази тази позиция в имението си Мар а Лаго във Флорида, където отпразнува Деня на благодарността.

Вчера от Кремъл заявиха, че все още не е взето решение дали руският президент ще участва в срещата на върха на Г-20.

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Самият Путин каза миналата седмица след срещата си с Тръмп в Китай, че ще обмисли въпроса дали да присъства на форума.

По-рано в четвъртък Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че би искал Путин да „прекрати всякаква военна агресия в Европа“, за да се стигне до уреждане на конфликта в Украйна

‘He can come if he wants’: #Trump invites #Putin to #G20Summit, says ‘some people wouldn’t like that’ 🔗 https://t.co/im3ZMSdJ3e https://t.co/73TEzVVf4y — Economic Times (@EconomicTimes) November 27, 2026

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