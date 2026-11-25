Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възстановеният на поста си шеф на Nvidia Дженсън Хуанг и съпругата му Лори са „изгладили нещата“ след скандала с изневерите му, което спасява Хуанг от евентуален развод за около 60 милиарда долара.

Кризата в технологичния гигант избухна след разкрития за извънбрачни връзки на Хуанг със служителка на компанията и с жена, заподозряна от американските служби в шпионаж в полза на Китай.

Въпреки че подаде оставка на 12 ноември заради нарушение на корпоративната етика, Хуанг беше върнат начело на Nvidia в понеделник след директна намеса на Тръмп пред борда на директорите по стратегически съображения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че наскоро възстановеният на поста си шеф на Nvidia Дженсън Хуанг е оправил отношенията със съпругата си, след като публично призна за множество извънбрачни връзки, включително една с жена, която американските власти подозират в шпионаж в полза на Китай.

„Той има много, много, много добра съпруга и те са изгладили нещата. Тя е фантастична жена“, каза Тръмп, цитиран от The New York Post.

Лори Хуанг, голям акционер в Nvidia и съпруга на Хуанг от над 40 години, запази мълчание, откакто скандалът избухна миналия месец.

В съобщение до служителите на 8 ноември Хуанг призна, че е изневерявал на съпругата си. По-късно той потвърди и за втора връзка с високопоставен ръководител в Nvidia, който е бил на негово пряко подчинение.

Какво означава аферата на Дженсън Хуанг за брака му - и за състоянието му от $150 милиарда?

„Към моята съпруга и семейство: Обичам ви. Знам, че едно извинение не може да поправи стореното. Надявам се семейството ни да се излекува и с времето да успея отново да спечеля доверието ви“, заяви опозореният изпълнителен директор в имейл до цялата компания.

Хуанг подаде оставка на 12 ноември, след като разкритията за аферата му с предполагаемата китайска шпионка и със служителка на Nvidia станаха публични. През уикенда обаче Тръмп лично настоя за завръщането на Хуанг, заявявайки, че е разговарял директно с борда на директорите по въпроса. Хуанг беше възстановен на поста в понеделник.

Хуанг публично е хвалил съпругата си за нейната трайна подкрепа и лоялност през годините, като съвсем наскоро говори с възторг за нея в интервю за базирания в Сингапур новинарски канал CNA.

„Лори е с мен от много дълго време, през целия ни живот. Тя е била част от Nvidia на всяка крачка от пътя. Тя е била на всяка конференция, на всяка реч, знаете, и във всеки момент на Nvidia тя беше там“, каза Дженсън Хуанг.

Дженсън Хуанг признал за още извънбрачни връзки пред борда на Nvidia преди завръщането си

Той също така е казвал, че срещата с Лори „е била най-важното единично събитие в Държавния университет на Орегон (OSU) и в живота ми“. Двамата се запознават, докато учат в OSU в началото на 80-те години.

Ако Хуанг и съпругата му все пак се разведат, Лори Хуанг може да има право на поне около 335 милиона акции, на стойност около 60 милиарда долара, от неговото състояние, оценявано на 180 милиарда долара, като известни бракоразводни адвокати отбелязват, че шансовете двамата да имат предбрачен договор са „доста малки“.

„Запознали са се доста млади, в колежа, и той не е притежавал нищо, когато са се срещнали“, заяви по-рано този месец Робърт Фарзад, бракоразводен адвокат от Калифорния.

Двойката, която сключва брак пет години след запознанството си, има две деца, Мадисън и Спенсър, които също работят в Nvidia. Мадисън Хуанг е старши директор по продуктов маркетинг, а Спенсър Хуанг е директор по продуктов мениджмънт в областта на роботиката. Нико Капрез, съпругът на Мадисън, също работи в Nvidia като вицепрезидент по глобалния растеж на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Скандалът в Nvidia

Корпоративният свят и технологичната индустрия бяха разтърсени тази есен от безпрецедентен личен и геополитически скандал около Дженсън Хуанг – съосновател и дългогодишен главен изпълнителен директор на технологичния гигант Nvidia. Кризата избухна след разкрития за негови извънбрачни връзки, които бързо надхвърлиха рамките на жълтите хроники и се превърнаха във въпрос на национална сигурност за САЩ.

Основният фокус на напрежението попадна върху връзката на Хуанг с жена на име Алис Хуанг, за която американските служби за сигурност изразиха сериозни подозрения, че е замесена в шпионаж в полза на Китай. Появиха се и техни общи снимки от неформални срещи, което засили опасенията за потенциален теч на чувствителни технологии в разгара на глобалната надпревара за надмощие в изкуствения интелект. На фона на медийния натиск, на 8 ноември 2026 г., самият Дженсън Хуанг изпрати вътрешен имейл до всички служители на компанията, в който публично призна, че е изневерявал на съпругата си Лори. В емоционалното си обръщение той помоли семейството си за прошка, признавайки, че думите не могат да заличат стореното.

Скоро след това беше разкрито, че става дума за повече от една афера – Хуанг потвърди и за втора паралелна връзка с високопоставен ръководител в самата Nvidia, която е била на негово пряко подчинение. Това разкритие постави борда на директорите в критична ситуация заради грубо нарушение на корпоративната етика и конфликт на интереси. Под натиска на инвеститорите, институционалните акционери и опасенията за репутационни щети върху най-скъпата компания за чипове в света, на 12 ноември 2026 г. Дженсън Хуанг официално подаде оставка от поста главен изпълнителен директор.

Оттеглянето му предизвика мигновена турбуленция на финансовите пазари, тъй като мнозина анализатори смятат Хуанг за незаменим визионер и двигател на възхода на Nvidia до оценка от трилиони долари. Скандалът заплаши и личното му богатство от около 180 милиарда долара, тъй като при евентуален развод съпругата му Лори, с която са женени от над 40 години и нямат предбрачен договор, би могла да претендира за акции на стойност около 60 милиарда долара.

В този критичен момент в корпоративната сага директно се намеси президентът на САЩ Доналд Тръмп. През уикенда преди връщането му Тръмп лично се свърза с членовете на борда на директорите на Nvidia и настоя за незабавното възстановяване на Хуанг на ръководния пост. Аргументът на Белия дом беше стратегически – в условията на ожесточена технологична конкуренция с Пекин, Америка не може да си позволи да обезглави водещия си производител на AI чипове заради личен скандал. Под силния политически и пазарен натиск бордът отстъпи и в понеделник официално върна Дженсън Хуанг начело на Nvidia, приключвайки едно от най-драматичните, но и най-кратките оттегляния в историята на Силициевата долина.