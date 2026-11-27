40 минути без линейка, изчезнали стюарди и брутален побой: Нови разкрития за атаката срещу феновете на „Левски“ в Марсилия

Шест години след Brexit: Великобритания прави нова крачка към сближаване с ЕС

Еманюел Макрон разкритикува Марин Льо Пен за позицията ѝ относно преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

Френският президент призова лидерката на крайната десница към повече скромност, като подчерта, че тя все още не е избрана и той ще изпълнява мандата си до май 2027 г.

Макрон предупреди, че забавянето на бюджетното споразумение до следващата година може да прехвърли преговорите към периода след президентските избори във Франция.

"Madame Le Pen elle fait campagne, et c'est une drôle d'arrogance de penser qu'elle serait déjà en charge du destin de la France" déclare Emmanuel Macron, président de la République. https://t.co/OPv3AVcakp — BFM (@BFMTV) November 26, 2026

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че крайнодясната лидерка и фаворитка в насрочените за 2027 г. президентски избори Марин Льо Пен трябва да прояви повече скромност във връзка с критиките ѝ към усилията за договаряне на следващия дългосрочен бюджет на ЕС преди вота във Франция, предаде Ройтерс.

Макрон обикновено не прави подобни коментари по адрес на Льо Пен и се въздържа да говори за вътрешна политика, докато е в Брюксел заедно с други лидери от ЕС, отбелязва британската новинарска агенция.

Втори тур на изборите за президент във Франция

„Г-жа Льо Пен води кампания“, написа френският президент в социалната мрежа Екс. „Нужна е специфична арогантност, за да си помислиш, че вече определяш съдбата на Франция. Доколкото ми е известно, тя все още не е избрана за президент“, продължи Макрон.

„Лидерите трябва да се стремят да изправят Франция на крака, вместо да прибягват до евтини политически маневри, с които да пречат на френския народ да бъде чут на изборите“, добави Макрон.

Макрон заяви, че остава президент на Франция

Той отбеляза, че на срещата в Брюксел е обърнал специално внимание на президентските избори във Франция. Ако до 31 декември не бъде постигнато споразумение, преговорите ще трябва да бъдат възобновени през втората половина на 2027 г., когато Франция ще бъде управлявана от друг президент. Макрон обаче подчерта, че Льо Пен не трябва да се държи, сякаш вече е начело на държавата и че ще продължи да изпълнява президентските си задължения до приключването на мандата му през май 2027 г.

„Трябва да бъдеш по-скромен, когато водиш предизборна кампания, дори ако вече се виждаш на този пост“, написа в заключение Макрон.

* Видеото е архивно!