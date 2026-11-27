П ФК „Левски“ ще подаде официална жалба, като настоява за установяване и подвеждане под наказателна отговорност на виновните, както и за налагането на съответните дисциплинарни санкции след сблъсъците на „Стад Велодром“ преди мача с „Олимпик“ (Марсилия). По данни на материала привърженици на „сините“ са пострадали при нападения на трибуните от страна на фенове на домакините с прътове, палки и метални тръби.

Протест на фенове на „Левски“ пред Френското посолство в София (СНИМКИ)

В официално обръщение до своите привърженици от клуба посочват, че френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) са носели отговорността да гарантират безопасността на гостуващите фенове, но не са я изпълнили.

„Трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте“, написаха от ПФК „Левски“ в обръщението си.

Опасения за организирана атака и критики към френските медии

От „Левски“ отбелязват, че сред пострадалите е имало възрастни хора, жени и млади привърженици, а обстоятелствата около нападенията пораждат сериозни опасения, че те може да са били организирани и предварително планирани. В позицията се изразява и обезпокоеност от липсата на своевременна и ефективна намеса на органите на реда.

Клубът категорично отхвърля опитите на част от френските медии да заклеймят колективно „сините“ привърженици и да представят жертвите като извършители.

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„Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора“, заявиха от ПФК „Левски“.

От ръководството допълват, че анализират всяко решение, взето по време на събитията, и обстоятелствата, при които то е било взето, като водещ приоритет е била безопасността на феновете.

Съдействие за ранените и правни действия

ПФК „Левски“ е в постоянен контакт с пострадалите привърженици, настанени в болници в Марсилия, като представител на клуба е на място и им оказва съдействие за възстановяването и завръщането им в България.

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„Поради всички тези причини още днес ПФК „Левски“ ще подаде официална жалба и ще използва всички налични правни и дисциплинарни механизми, настоявайки за установяване и подвеждане под наказателна отговорност на виновните, както и за налагането на съответните дисциплинарни санкции“, посочиха от ПФК „Левски“.