Б ратът на бившия приятел на Хейдън Пенетиър наруши мълчанието си за последните мигове на актрисата, като описа ужасяващия момент, в който е осъзнал, че тя не диша, пише Fox News.

В първото си интервю пред камера, откакто 36-годишната актриса почина от случайна свръхдоза, свързана с фентанил, на 16 август, Зак Хикерсън, брат на дългогодишния ѝ партньор Брайън Хикерсън, разказа за паническите минути преди отчаяното си обаждане на спешния телефон 911.

Зак пристигнал в имота, нает чрез Airbnb, където двамата били отседнали, и заварил Пенетиър заспала, или поне така си помислил. Когато влязъл във всекидневната, Хейдън била отпусната на разтегателен диван, седнала с кръстосани крака, а косата ѝ покривала лицето ѝ. Първоначално той не видял нищо необичайно, тъй като тя често заспивала в тази поза.

Zach Hickerson, the brother of Hayden Panettiere's boyfriend who was with her when she died, is detailing her last moments in a bombshell new interview with TMZ's @CharlieNeff 💔 https://t.co/o09irbPlxs — TMZ (@TMZ) November 25, 2026

Очаквайки Пенетиър да се събуди всеки момент и да попита какви са плановете им, Зак седнал на близкия стол, докато Брайън легнал до нея, но бързо разбрал, че нещо не е наред, когато тя не реагирала.

„В крайна сметка Брайън я придърпа на гърдите си, за да я събуди“, спомня си той в интервю за TMZ. „Когато го направи, видях ясно лицето ѝ. Беше пребледняла, устните ѝ бяха лилави и веднага разбрах, че се случва нещо ужасно. В онзи момент не знаех със сигурност дали е в пълно безсъзнание. Знаех само, че е посиняла.“, казва той.

„Това беше реакцията ми към Брайън“, разказва Зак. „Казах му: „Брайън, тя е посиняла“. Всъщност точните ми думи бяха: „О, Боже, тя е посиняла“. И добавих: „Трябва да се обадя на 911“. А той отвърна: „Обади им се“.“

Зак и Брайън започнали да правят сърдечен масаж на Пенетиър до пристигането на парамедиците. По думите на Зак опитите за реанимация продължили дълго време.

„Когато обявиха смъртта ѝ, бях коленичил в краката ѝ, почти пред нея, и просто си спомням как казаха: „Трябва да прекратим“ и назоваха точния час“, споделя Зак. „Плачех. Сложих ръка на крака ѝ и се сбогувах...“

През октомври смъртта на Пенетиър беше обявена за инцидент, два месеца след като актрисата беше открита в безсъзнание. Службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил разкри, че тя е починала от токсичното въздействие на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Hayden Panettiere’s boyfriend Brian Hickerson’s raw reaction to her death revealed by his brother https://t.co/sACQSuv0Ap https://t.co/mt1MKo0A7J — New York Post (@nypost) November 27, 2026

Зак разкри пред TMZ, че брат му Брайън и преди е връщал Пенетиър към живота с помощта на лекарството „Наркан“ преди фаталната свръхдоза на 16 август, с което обясни защо животоспасяващият медикамент е бил под ръка в жилището им в Южна Каролина.

„Знам, че през годините Хейдън беше много откровена за това, че в различни периоди се е борила с различни зависимости. Знам, че болкоуспокояващите бяха част от това. По онова време не знаех, че те са били част от проблемите ѝ в този последен етап от живота ѝ. Но знаех, а и по-късно ми беше потвърдено, че на Брайън и преди му се е налагало да ѝ прилага „Наркан““, обясни Зак. „От разговорите ми с него знам, че са го носели със себе си като предпазна мярка, особено в периоди, когато около тях е имало подобни вещества.“, добави той.

„Радвам се, че го е имал. Иска ми се да беше подействало“, добави той. „Никога не бях виждал такова лекарство и дори нямаше да знам как да го използвам. Радвам се, че той знаеше. Доколкото разбирам, просто са го носели за всеки случай, предвид факта, че вече му се беше налагало да го използва.“, каза Зак.

Той отвърна остро и на майката на Пенетиър, след като тя публично обвини него и брат му Брайън, че са изфабрикували версията си за последните часове на звездата от сериала „Герои“, като предупреди, че коментарите ѝ са „опасно близо“ до преминаване на законовата граница.

Zach Hickerson described exactly how he discovered Hayden Panettiere with a 'pale face' and 'purple lips' on the day she died. https://t.co/Jp9d8wdIO1 — Radar Online (@radar_online) November 25, 2026

„Първо, истината си е истина. Показанията ми не са се променили. Историята, която разказах на вас, на полицията и на разследващите, е точно това, което се случи“, настоя Зак. „Нямахме нужда да измисляме история. Нямахме нужда да съчиняваме нищо или да градим някаква версия. Не знам защо някой изобщо би си помислил, че бихме искали да направим такова нещо, или каква причина бихме имали за това. Тя беше най-добрият ни приятел. До известна степен беше част от нашето семейство.“, добави той.

Пенетиър имаше бурна връзка с Брайън, белязана от раздели и събирания, в годините преди смъртта си на 36-годишна възраст. Твърди се, че двамата са се запознали чрез общи приятели през 2018 г., малко след раздялата ѝ с Владимир Кличко. Брайън, който е родом от Южна Каролина, се е занимавал с недвижими имоти, преди да се насочи към актьорството, и има малка роля в трилъра от 2017 г. M.F.A.

Двамата се разделиха за кратко през 2022 г., но възобновиха романтичните си отношения на следващата година. Братът на Хикерсън потвърди пред полицията, че Брайън е бил във връзка с актрисата към момента на нейната смърт.