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Новото студентско правителство на Сърбия предлага риалити предаванията да бъдат ограничени до 45 минути дневно и да се излъчват след 23:00 ч.

Плановете включват въвеждане на доброволна четиридневна работна седмица с 32 часа труд и запазване на заплатите.

„Студентска листа“ заявява намерение да засили европейската интеграция на Сърбия, да запази отношенията с Русия и да прекрати оръжейната търговия с Израел.

Serbia’s newly elected, student-led but still leaderless government wants to restrict the amount of reality television aired in the country to just 45 minutes per day, and to make it only available after 11 p.m. on terrestrial TV channels. The Student List party ousted Serbia’s longtime strongman leader Aleksandar Vucic, an ally of Russia’s Vladimir Putin, in an October election, promising to end corruption in the Balkan nation. Subscription channels would still be allowed to carry reality shows, according to the party’s plans, published on its website. The party also wants to ban all live reality show broadcasts on the terrestrial channels, and repeats or additional coverage of the shows would count toward the 45-minute maximum. Read more: https://t.co/xrl5bE7zwL — CBS News (@CBSNews) November 25, 2026

Новоизбраното правителство на Сърбия, ръководено от студенти, но все още без лидер, иска да ограничи излъчването на риалити предавания в страната до само 45 минути дневно и да разреши излъчването им по ефирните телевизионни канали единствено след 23:00 ч. Това посочва Франк Андрюс за CBS News .

Партията „Студентска листа“ отстрани на изборите през октомври дългогодишния лидер на Сърбия Александър Вучич, съюзник на руския президент Владимир Путин, като обеща да сложи край на корупцията в балканската страна.

Според плановете на партията, публикувани на нейния уебсайт, абонаментните телевизионни канали ще могат да продължат да излъчват риалити предавания. Партията иска също да забрани всички предавания на живо от този жанр по ефирните канали, а повторенията и допълнителното отразяване на предаванията ще се броят към максимално разрешените 45 минути.

Телевизиите ще бъдат задължени да прекъсват риалити предаванията, ако в тях има насилие, реч на омразата или заплахи.

Платените телевизионни канали няма да подлежат на тези ограничения според предложените планове.

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От „Студентска листа“ заявяват, че възприемат риалити телевизията като символ на културата на насилие, насърчавана по време на авторитарното управление на Вучич. Сръбските новинарски канали отдавна се смятат за благосклонни към режима в отразяването на събитията.

„Студентска листа“, която съзнателно няма йерархична структура и няма лидер, все още се учи как да управлява страната след изборната си победа.

Новата администрация си поставя за цел да подобри условията на труд и да ограничи влиянието на това, което определя като разрушително въздействие на риалити предаванията. Тя обяви и планове за въвеждане на четиридневна работна седмица в Сърбия.

„Ще ограничим извънредния труд до осем часа седмично, а общата продължителност на работния ден до 12 часа“, се посочва на уебсайта на партията. „Работодателите, които желаят, ще могат да въведат четиридневна работна седмица с 32 пълни работни часа, като същевременно запазят заплатите на служителите без промяна.“

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„Студентска листа“ си е поставила за цел и да промени външната политика на Сърбия, най-вече като отдалечи страната от Русия и евентуално организира референдум за кандидатстване за членство в Европейския съюз.

В първата реч пред ЕС на представител на партията след изборната ѝ победа новоизбраният депутат от „Студентска листа“ Александър Бауцал заяви на 12 ноември, че формацията ще засили усилията си за изпълнение на междинните критерии за присъединяване към ЕС.

„Европейският път е път на реформи: укрепване на европейските ценности, изграждане на функциониращи институции и истинска система на върховенство на закона, развитие на устойчива икономика, интегрирана в европейския пазар“, каза той.

Партията обаче не планира напълно да се противопостави на Москва и заявява, че иска да запази двустранните отношения.

Тя иска също да прекрати търговията на Сърбия с оръжие с Израел.

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