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Р азбира се, че Доналд Тръмп би помилвал Дженсън Хуанг.

Президентът вече даде ясно да се разбере, че „трябва да защитаваме нашите гении“, а шефът на Nvidia, когото той възкреси насред китайска шпионска драма, е стълбът, който крепи фондовия пазар, американската икономика и милиони пенсионни спестявания в САЩ.

Във вторник Тръмп заяви пред New York Post, че оневиняването на Хуанг за евентуални нарушения „винаги е опция“, но вероятно няма да се наложи. Оставянето на тази врата отворена подчерта колко категорично президентът е заложил наследството си в Белия дом върху възстановеното влияние на Хуанг.

Няма доказателства, че Хуанг е извършил престъпление. Но помилването на изпаднал в немилост главен изпълнителен директор, който е от решаващо значение за собственото политическо, а може би и материално благополучие на президента, напълно се вписва в неговата методология на властта.

Всъщност сагата около Nvidia може да се окаже квинтесенцията на мелодрамите на Тръмп.

"Вторият път ще съм по-добър": Хуанг се завърна

Бъдещите историци, озадачени от противоречащото на логиката очарование, с което той омагьоса американската политика, ще открият всяка ексцентрична нишка на тази епоха в историята за президента и иконата на изкуствения интелект.

В нея има всичко: пари, власт, секс, шпионаж, футуристични технологии, подозрения в корупция и превърнал се в злодей герой с кожено яке. Във вторник Хуанг осъществи класическия американски двоен удар - завръщане и легендарен втори шанс.

„Направих някои ужасни грешки“, заяви възстановеният на поста крал на технологичния елит по време на едночасова среща с всички служители на компанията, съобщи за CNN източник, запознат със ситуацията. Първоначално Хуанг се оттегли след публикации за няколко извънбрачни връзки, включително една с предполагаем агент на китайското разузнаване и друга с негова подчинена.

Но тук Хуанг е просто актьор в поддържаща роля. Тръмп - великият политически жонгльор - е истинската звезда, която режисира спиращи дъха обрати, вбесява опонентите си и погазва капиталистическото кредо, което гледа с неодобрение на държавната намеса в частния бизнес.

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Както всичко, до което Тръмп се докосне, и този скандал смесва най-сериозните конституционни въпроси с абсурдни съпоставки. Конгресът например подготвя множество разследвания, които ще проучат границите на президентската власт и дали националната сигурност не е била компрометирана. В същото време Тръмп току-що сподели в социалните мрежи колаж (меме), показващ сцената след опита за покушение срещу него през 2024 г., но заменяйки образа си със снимка на Хуанг, който триумфално държи вдигнат червен сутиен.

„Той е добър човек. Мина през ада“, каза Тръмп в понеделник в необикновено интервю за CNBC, в което демонстрира способността си да оправдава неудобни факти, застрашаващи личните или политическите му цели.

И подобно на много други епизоди с участието на Тръмп, този също прави резки скокове отвъд логиката.

По време на предизборната кампания през 2016 г. той обеща да спре „изнасилването“ на американската индустрия от страна на Китай. Сега предупреждава, че САЩ трябва да спечелят надпреварата за изкуствения интелект срещу възходящата суперсила. Но вместо да накаже Хуанг за предполагаемите незаконни покупки на чипове на Nvidia от Китай, Тръмп го спаси. В същото време той се сближава с китайския лидер Си Дзинпин, когото не спира да нарича „велик човек“.

Бившият сенатор републиканец Мит Ромни изглежда напълно объркан от това. „Нека да разбера правилно: форсирахме развитието на изкуствения интелект без регулаторни предпазни мерки, за да останем пред Китай, а в същото време продадохме на Китай точно тези чипове, от които те се нуждаят, за да ни изпреварят. Мирише на печалба, корупция, а може би и на нещо по-лошо“, написа Ромни в социалната мрежа X.

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Щеше ли Тръмп да прояви небрежност, ако беше игнорирал кризата?

Друга уникална черта на скандалите около Тръмп е, че президентът прави коментари в реално време, с които възхвалява поведение, което повечето съвременни обитатели на Овалния кабинет биха сметнали за недопустимо.

Когато политическите му врагове го обвиниха, че се е намесил в частния корпоративен бизнес, за да върне Хуанг на работа, той си призна, като заяви пред CNBC: „Говорих с борда на директорите пряко и косвено“.

И добави: „И бордът реши да направи това, което ние искахме да направи“.

Критиците му също така се оплакаха, че е спасил кариерата на Хуанг, за да спре срива в технологичните акции, който повлече надолу целия пазар. Той призна, че „вероятно“ са прави.

Привържениците на Тръмп намират подобна откровеност за освежаваща. А за намесата му в Nvidia съществува и едно на пръв поглед парадоксално тълкуване. След като компанията и нейният шеф са толкова жизненоважни за американската икономика, за цялата индустрия на изкуствения интелект и за бъдещата национална сигурност на САЩ, нямаше ли Тръмп да прояви небрежност към дълга си да защитава американците, ако не беше застанал зад тях?

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Въпреки това аферата отразява един основен мотив от втория мандат на Тръмп: че богатите и могъщите могат да правят всичко безнаказано. „Доналд Тръмп иска да връчи карта „Излизаш безплатно от затвора“ на своя приятел, който управлява Nvidia, а главният прокурор на Съединените щати казва: „Дайте му я““, заяви сенаторът от Демократическата партия Елизабет Уорън пред водещата на CNN Кейтлан Колинс в понеделник.

Скандалът разкрива и друга черта на Тръмп - неговата небрежност при опазването на американските тайни. През първия си мандат той веднъж сподели строго секретна разузнавателна информация с двама високопоставени руски представители в Овалния кабинет. По-късно му бяха повдигнати обвинения за неправилно боравене с класифицирани документи, след като напусна поста си. Сега възможността Хуанг да е попаднал в китайски „меден капан“ изобщо не го притеснява.

„Е, кой не е в контакт с китайците?“, каза той пред CNBC. „Аз току-що се върнах от Китай“, допълни той.

Но Хуанг има достъп до зашеметяващ обем от тайни, включително най-модерните дизайни на чипове, и е част от вътрешния кръг на Тръмп с огромно влияние при очертаването на американската стратегия за изкуствен интелект. Следователно той е златна мина за всяка чуждестранна разузнавателна служба.

Бет Санър, бивш високопоставен служител на американското разузнаване, заяви във вторник пред Кейси Хънт от CNN, че идеята предполагаемата любовница на Хуанг да не е помагала на китайското Министерство на държавната сигурност е „абсолютно глупава“. Тя добави: „Разбира се, че са ѝ поставяли задачи. Разбира се, че е била принуждавана, насърчавана и стимулирана да използва тази връзка, която стига до най-високото ниво на нашето правителство и засяга най-важната технология, с която разполагаме... две и две прави четири“.

И все пак, когато във вторник главният прокурор Тод Бланш беше попитан дали Хуанг е бил разследван, той отговори: „За какво?“. Това беше поредното напомняне, че някога полунезависимото Министерство на правосъдието сега е просто поредният политически инструмент на Тръмп.

„Сексът продава“

Противоречията около Nvidia отразяват и непроменените възгледи на Тръмп за жените и отхвърлят постиженията на движението #MeToo относно това как влиятелните мъже трябва да се държат в професионална среда.

В интервюто за CNBC той намекна, че изневярата на Хуанг - включително предполагаемата връзка с негова подчинена - не би трябвало да води до отстраняването му, като дори загатна, че тя може да даде тласък на кариерата му. „Мисля, че той ще започне на почти по-високо ниво“, каза президентът и добави: „Сексът продава, момчета“.

Сега той твърди, че болката в брака на Хуанг вече е отминала. „Той има много, много, много добра съпруга и те са изгладили нещата помежду си“, каза Тръмп пред New York Times в понеделник.

Миналата седмица той придаде и расов оттенък на сексизма си: „Това беше красива жена, а всяка красива жена, която идва от Китай, я смятат за шпионин“, заяви той пред Fox News.

Но връщането на Хуанг на поста няма да сложи край на скандала.

Демократите и някои републиканци искат да знаят дали инвестиционните сметки на Тръмп - чрез които често са търгувани акции на Nvidia след завръщането му в Белия дом - са повлияли на решенията му, както и дали администрацията е прикрила заплаха за разузнаването. Хуанг трябва да се яви на Капитолийския хълм в началото на декември и ще бъде подложен на кръстосан разпит за аферата с предполагаемия китайски агент. Разследванията само ще се разгорещят още повече, когато демократите поемат контрола над Конгреса през януари.

Появите на Хуанг ще оголят рисковете от поведението на Тръмп. Ако отговорите му намекнат за шуробаджанашки капитализъм и правителствена корупция или прикриване, той ще разклати доверието в сектора на изкуствения интелект и в икономиката. Може да разтърси пазарите и да заличи възстановяването, което Тръмп предизвика със спасяването му.

Освен това едва ли изглежда добре политически президентът да защитава един от все по-непопулярните си технологични приятели след разгрома на републиканците на междинните избори, отчасти причинен от гнева заради заплахата на изкуствения интелект за работните места и енергийното и екологичното въздействие на огромните му, жадни за енергия центрове за данни.

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Както при много други скандали около Тръмп, в аферата около Nvidia предстои да излязат наяве още много неща.

Но поне засега няма признаци, че ще го предаде основното качество, което притежава през целия си живот - талантът да му се разминава всичко.