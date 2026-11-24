Д раматичното завръщане на Дженсън Хуанг начело на Nvidia, по-малко от две седмици след като подаде оставка на фона на скандални разкрития за извънбрачни връзки (включително с предполагаема китайска шпионка) и едва няколко дни след като бордът на директорите даде да се разбере, че няма намерение да го връща на поста, изпраща недвусмислено послание към корпоративна Америка. В днешната икономика, движена от изкуствения интелект, Nvidia на практика е „твърде голяма, за да фалира“, а когато финансовите показатели бележат бурен възход, пазарът е готов да прости почти всичко.

Президентът Доналд Тръмп публично си приписа заслугата за това, че е подтикнал директорите на Nvidia да вземат окончателното решение, като заяви пред CNBC, че е разговарял със съвета на директорите и е „сключил сделката“ за връщането на Хуанг. Подобна открита намеса от страна на Белия дом в ръководството на публична компания и то в момент, когато фирмата е обект на регулаторни проверки и въпроси, свързани с националната сигурност, подчертава колко тясно е обвързана съдбата на Nvidia с геополитиката и индустриалната политика. Когато един производител на чипове се оказва в центъра на глобалното развитие на изкуствения интелект, въпросът за неговото ръководство престава да бъде просто тема на корпоративно управление и се превръща във въпрос на стратегическо влияние.

Nvidia връща Дженсън Хуанг на поста изпълнителен директор

Тръмп изтъкна, че Хуанг е твърде ценен както за компанията, така и за Съединените щати, особено предвид значението на изкуствения интелект в конкуренцията на страната с Китай. Според информации на Semafor и The New York Times, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други високопоставени представители на администрацията също са съдействали за налагането на тази теза.

Решението повдига въпроси относно това доколко независими са всъщност корпоративните съвети, когато заложените интереси надхвърлят рамките на самата компания. Nvidia не е просто поредният производител на полупроводници. Нейните процесори са от ключово значение за глобалната индустрия в сферата на изкуствения интелект.

Инфраструктурата ѝ поддържа мащабни инвестиции от страна на технологични компании, а финансовите ѝ резултати оказват влияние върху фондовия пазар като цяло. Загубата на Хуанг очевидно е била възприета като риск, който нито компанията, нито американската администрация са били готови да приемат за продължителен период от време.

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Реакцията на пазара направи тази взаимосвързаност още по-очевидна. Акциите на Nvidia скочиха с 31,5% след новината, че Хуанг се връща, добавяйки близо 1 трилион долара към пазарната стойност на компанията. Технологичният сектор като цяло също отбеляза ръст, което допринесе за повишаването на индекса S&P 500 с 4,7%. Инвеститорите несъмнено приветстваха завръщането на ръководителя, когото свързват с успеха на Nvidia, като по всичко личи, че поставят приемствеността в бизнеса и бъдещия растеж пред противоречията, съпътствали неговото напускане.

За инвеститорите сметката е брутално проста: аурата около основателя, мащабът на изпълнението и впечатляващите финансови резултати натежават повече от сътресенията в управлението, етичните пропуски и постоянния контрол. Докато печалбите растат, а графиките на акциите сочат нагоре, капиталовите пазари обикновено разглеждат скандалите по-скоро като временни пречки, отколкото като причини за уволнение.

Това не означава, че обвиненията са изчезнали или че Nvidia е освободена от проверки. Компанията все още проучва възможни действия от страна на чуждестранни разузнавателни служби, а въпросите, свързани с националната сигурност, износа на чипове и корпоративното управление, остават. Очаква се също така Хуанг да бъде подложен на въпроси от страна на американски законодатели, макар че според източниците на The New York Times, бордът е бил уверен от екипа на Ванс, че Хуанг не е заплашен от наказателно преследване и това е помогнало да бъде убеден да го върне на поста. В последствие Тръмп обяви публично, че проверката на главния прокурор не е открила злоупотреби на Хуанг.

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Връщането му на работа създава интересен прецедент. Ако един ръководител се смята за достатъчно ценен, бордът на директорите на компанията може да се окаже под натиск да преразгледа решения, които иначе биха изглеждали окончателни. А ако пазарът реагира с подем, вместо с наказателни мерки, липсва сериозен стимул за заемане на по-твърда позиция. И доказва, че поне засега, Nvidia е наистина твърде голяма, за да се провали.

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Онлайн изданието Business Insider твърди, че Хуанг се е върнал в централата на компанията под аплодисментите на част от служителите. Той е благодарил за подкрепата, извинил се е, че е подложил всички на тази ситуация и е обещал, че вторият път ще е по-добър изпълнителен директор.